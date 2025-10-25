Ngày 26/10, Đồng Nai tiếp đón Bắc Ninh, tại vòng 5 giải hạng Nhất Bia Sao vàng 2025/26. Hai đội đều là ứng cử viên cho chức vô địch, vì thế kết quả của cuộc đọ sức này rất quan trọng. Với Đồng Nai, nếu giành 3 điểm, họ tiếp tục duy trì ngôi dẫn đầu, trong khi đội bóng vùng Kinh Bắc chiến thắng có cơ hội soán ngôi đầu của chính đối thủ.

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 giải hạng Nhất hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng vẫn chưa bình phục chấn thương. Ở buổi tập gần nhất, tiền đạo sinh năm 1995 không xuất hiện trên sân cùng các đồng đội.

Công Phượng chưa đá trận nào từ đầu mùa giải.

Trong bối cảnh thiếu vắng Công Phượng, Đồng Nai trông chờ vào phong độ ấn tượng của Minh Vương, người đang chơi rất hay trong thời gian qua. Ở vòng 4, cựu cầu thủ HAGL lập cú đúp giúp Đồng Nai giành chiến thắng 2-1 trước Long An trên sân khách.

Chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng Minh Vương lại đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đồng Nai, đồng thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải hạng Nhất mùa này. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt, cựu tiền đạo HAGL có thể giúp đội bóng vùng Đông Nam Bộ giải quyết khâu ghi bàn, đua vô địch một cách sòng phẳng.

Minh Vương dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất (5 bàn). Ảnh: Đồng Nai FC

Dĩ nhiên trong lối chơi của Đồng Nai không chỉ có Minh Vương. HLV Nguyễn Việt Thắng còn có trong tay những cầu thủ chất lượng như Hữu Tuấn, Xuân Trường, Tự Nhân... Ngoài ra, thuyền trưởng Đồng Nai cũng rất mong ngày trở lại của Công Phượng - người không chỉ có khả năng săn bàn mà còn là chỗ dựa tinh thần với đội bóng.