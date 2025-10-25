Trận đấu trên sân PVF diễn ra đầy hấp dẫn khi PVF-CAND bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9. Từ pha phối hợp đẹp mắt giữa Xuân Bắc và Thanh Nhàn, tiền đạo trẻ tung cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm.
Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà chơi đầy hứng khởi và liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Ninh Bình nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Hoàng Đức và Trần Thành Trung.
Phút 30, Bảo Toàn solo đẹp mắt gỡ hòa, trước khi Daniel Dos Anjos ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội khách. Sang hiệp hai, PVF-CAND nỗ lực vùng lên nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Đến phút 86, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm.
Kết quả này giúp Ninh Bình kéo dài chuỗi bất bại lên 32 trận, tiếp tục dẫn đầu V.League, trong khi PVF-CAND vẫn để lại ấn tượng với lối chơi quả cảm và tinh thần không bỏ cuộc.
Ghi bàn:
PVF-CAND: Thanh Nhàn (10')
Ninh Bình: Bảo Toàn (30'), Daniel Da Silva (35'), Hoàng Đức (86')
Đội hình xuất phát PVF-CAND vs Ninh Bình
PVF-CAND: Sỹ Huy (1), Hiểu Minh (4), Văn Chưởng (31), Eyenga Alain (24), Thái Quý (74), Anh Quân (20), Công Đến (8), Thanh Nhàn (11), Xuân Bắc (9), Mpande (10), Amarildo (99).
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Quang Nho (86), Thành Trung (8), Bảo Toàn (15), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Quốc Việt (99), Gustavo Henrique (68), Daniel Da Silva (90).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-1 dành cho đội khách Ninh Bình FC. Kết quả này giúp Hoàng Đức và các đồng đội củng cố ngôi đầu bảng V-League 2025/26.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Hoàng Đức ghi siêu phẩm, đặt dấu chấm hết cho PVF-CAND
Sau pha tranh chấp tốt ngoài vòng cấm PVF-CAND, tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái đẹp mắt đánh bại thủ môn Sỹ Huy lần thứ ba.
81'
PVF-CAND có cơ hội để gỡ hòa, thủ môn Văn Lâm bị vượt qua nhưng ngoại binh của chủ nhà không kịp dứt điểm ở góc hẹp. Các cầu thủ Ninh Bình cũng kịp lui về phong tỏa khung thành đội nhà.
74'
Sau tình huống cố định, Thanh Nhàn tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của Văn Lâm.
71'
Đội chủ sân PVF đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 vào lưới của Đặng Văn Lâm.
60'
Quang Nho tạt bóng khá dẻo từ cánh phải vào để Daniel Da Silva bắt vô-lê đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
51'
Đón quả tạt của đồng đội từ cánh trái sang, Amarildo khống chế một nhịp rồi dứt điểm đánh bại Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR lập tức vào cuộc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về về phía đội khách Ninh Bình.
35'
Daniel Da Silva đưa Ninh Bình vượt lên dẫn 2-1
Quốc Việt có pha khuấy đảo hàng thủ PVF-CAND trước khi đẩy bóng ra cho đồng đội bên cánh phải. Quả treo bóng về cột xa để Daniel Da Silva ập vào đệm bóng cận thành tung lưới đội chủ nhà lần thứ hai chỉ trong ít phút.
31'
Bảo Toàn ghi tuyệt phẩm gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình
Từ cánh trái, Trần Bảo Toàn thực hiện pha đột phá loai bỏ Thái Quý và cả Công Đến trước khi dứt điểm trong vòng vây 3 cầu thủ PVF-CAND, đưa bóng về góc xa khiến thủ môn Sỹ Huy không thể cản phá.
26'
Đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư vẫn đang gặp khó khăn trước lối chơi kỷ luật của PVF-CAND. Thủ môn Sỹ Huy vừa cứu thua cho đội chủ sân PVF.
Ở trận đấu cùng giờ, Sau khi thảo luận với BHL và đội trưởng hai đội, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định cho tạm dừng trận đấu vì cơn mưa lớn tại Gò Đậu, khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số.
18'
Bị dẫn bàn bất ngờ, Hoàng Đức và các đồng đội gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn sớm quân bình tỷ số.
10'
Thanh Nhàn mở tỷ số cho PVF-CAND
Từ pha phối hợp ăn ý, hai cầu thủ U23 Việt Nam là Xuân Bắc kiến tạo để Thanh Nhàn thực hiện pha cứa lòng đưa bóng về góc gần khiến Văn Lâm bó tay.
5'
Cả PVF-CAND và Ninh Bình cùng chọn cách nhập cuộc cởi mở, thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm chiều 25/10.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
PVF-CAND đang có khởi đầu khá ấn tượng trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V.League 2025/26. Sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh giành được 7 điểm và tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng - thành tích đáng khen với một tân binh.
Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng mở màn trước SLNA, đội bóng này vẫn chưa thể giành thêm 3 điểm trọn vẹn nào, trải qua chuỗi 6 trận không thắng (4 hòa, 2 thua). Mới nhất, PVF-CAND bị Thanh Hóa đội đang gặp nhiều khó khăn cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.
Ở vòng 8, PVF-CAND tiếp tục được chơi trên sân nhà nhưng đối đầu với thử thách lớn mang tên Ninh Bình - đội đang dẫn đầu V.League với 17 điểm sau 7 trận bất bại.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Castano Gerard, Ninh Bình thể hiện phong độ ổn định cả công lẫn thủ và vừa có chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Với chuỗi 31 trận bất bại liên tiếp, đội bóng cố đô Hoa Lư hứa hẹn sẽ là “bài test” cực khó cho PVF-CAND.
Thông tin lực lượng
PVF-CAND: Có đội hình tốt nhất.
Ninh Bình: Sẽ thiếu vắng Châu Ngọc Quang chấn thương và tiền vệ Geovane bị treo giò.