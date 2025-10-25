Trận đấu trên sân PVF diễn ra đầy hấp dẫn khi PVF-CAND bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9. Từ pha phối hợp đẹp mắt giữa Xuân Bắc và Thanh Nhàn, tiền đạo trẻ tung cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm.

Hoàng Đức và Ninh Bình FC tiếp tục giữ ngôi đầu - Ảnh: CLB

Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà chơi đầy hứng khởi và liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Ninh Bình nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Hoàng Đức và Trần Thành Trung.

Phút 30, Bảo Toàn solo đẹp mắt gỡ hòa, trước khi Daniel Dos Anjos ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội khách. Sang hiệp hai, PVF-CAND nỗ lực vùng lên nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Đến phút 86, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm.

Kết quả này giúp Ninh Bình kéo dài chuỗi bất bại lên 32 trận, tiếp tục dẫn đầu V.League, trong khi PVF-CAND vẫn để lại ấn tượng với lối chơi quả cảm và tinh thần không bỏ cuộc.

Ghi bàn:

PVF-CAND: Thanh Nhàn (10')

Ninh Bình: Bảo Toàn (30'), Daniel Da Silva (35'), Hoàng Đức (86')

Đội hình xuất phát PVF-CAND vs Ninh Bình

PVF-CAND: Sỹ Huy (1), Hiểu Minh (4), Văn Chưởng (31), Eyenga Alain (24), Thái Quý (74), Anh Quân (20), Công Đến (8), Thanh Nhàn (11), Xuân Bắc (9), Mpande (10), Amarildo (99).

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Quang Nho (86), Thành Trung (8), Bảo Toàn (15), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Quốc Việt (99), Gustavo Henrique (68), Daniel Da Silva (90).