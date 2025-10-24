Sau trận thua Gamba Osaka (Nhật Bản) 1-3 tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26, HLV Vũ Hồng Việt rời “ghế nóng” ở Thép Xanh Nam Định. Trong chiều 24/10, đội bóng thành Nam chính thức có thông báo về quyết định thay HLV trưởng.

Người lên thay HLV Vũ Hồng Việt là ông Nguyễn Trung Kiên, trong khi ông Việt được chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật.

Như vậy, sau 3 năm cầm quân, triều đại của HLV Vũ Hồng Việt tạm khép lại. Từ khi dẫn dắt Thép Xanh Nam Định, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo giúp đội bóng thành Nam vô địch V-League hai mùa liên tiếp (2023/24, 2024/25).

HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nóng Thép Xanh Nam Định

Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, Thép Xanh Nam Định thi sa sút. Thất bại 1-3 trước Gamba Osaka hôm 22/10 thuộc lượt 3 bảng F AFC Champions League Two 2025/26 là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt trên mọi đấu trường.

Riêng tại V-League, Thép Xanh Nam Định có 4 trận thua sau 7 vòng đấu, hiện đang xếp thứ 10 trên BXH. Theo thống kê, đội chủ sân Thiên Trường dù kiểm soát bóng trung bình tới 60,1%, tung ra 13,5 cú dứt điểm mỗi trận, nhưng chỉ ghi được 6 bàn/7 trận.

Ở vòng 8 LPBank V-League, Thép Xanh Nam Định có trận tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà, vào lúc 18h ngày 27/10.