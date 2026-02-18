Bị dẫn trước hai bàn nhưng với sự bùng nổ của Desire Doue, PSG đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Monaco 3-2 ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.
Nguồn ảnh: Uefa, Real Madrid FC
Lamine Yamal hỏng phạt đền ở trận Barca thua Girona 1-2, tiếp nối những ngày khó khăn vì thông tin sai sự thật về một vụ tấn công tình dục.
Cả MU và Chelsea đều mời Jurgen Klopp ngồi ‘ghế nóng’, nhưng cựu thuyền trưởng Liverpool từ chối không cần suy nghĩ, nhưng ông có thể ‘đổi ý’ với Real Madrid.
Nhận định bóng đá Benfica vs Real Madrid: Jose Mourinho traỉ lòng như chiêu bài tâm lý khi Benfica tiếp Real Madrid trong trận lượt đi play-off Cúp C1.