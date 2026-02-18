HBYqPUrWAAA8cq3.jpg
Đội hình ra sân Real Madrid
editorial_uefa_com sl_benfica_v_real_madrid_c.f._ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (2).jpg
Hai đội tạo thế trận đôi công hấp dẫn
editorial_uefa_com fbl eur c1 benfica real_madrid (2).jpg
Mbappe luôn bị hậu vệ đối phương theo sát
editorial_uefa_com fbl eur c1 benfica real_madrid (1).jpg
HBY0Y5IakAA7MRF.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com fbl eur c1 benfica real_madrid.jpg
Sau giờ giải lao, Vinicius tạo đột biến với cú đá thành bàn đẹp mắt chếch bên cánh trái
HBY_r_hbcAAuQwC.jpg
HBZHD75XoAAHgcl.jpg
Đồng đội chia vui với Vinicius
editorial_uefa_com sl_benfica_v_real_madrid_c.f._ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (1).jpg
Benfica cố gắng vùng lên cuối trận nhưng không thể tìm được bàn gỡ
HBZJe_hbcAgAY L.jpg
Real Madrid đòi được món nợ trên sân Jose Alvalade

Nguồn ảnh: Uefa, Real Madrid FC