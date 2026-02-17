Real Madrid trở lại Lisbon sau 3 tuần, gặp Benfica và Jose Mourinho – một phần quá khứ của chính “Los Blancos”, phần ký ức cực đoan và nóng bỏng, bất chấp năm tháng đã trôi qua.

“Tôi là một trong số ít HLV rời Real Madrid mà không bị sa thải. Tôi không có gì phải tự trách mình”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu trước trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Mourinho tự tin khi gặp lại Real Madrid. Ảnh: EFE

Dù thời gian trôi đi và Real Madrid đã nâng 6 chức vô địch Champions League, vẫn tồn tại một sợi dây vô hình kết nối Mourinho với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Quá khứ ấy được ông nhắc lại, với những lời bộc bạch rất thẳng thắn.

“Tôi ra đi với tâm hồn thanh thản. Tôi không bao giờ quên điều mà Chủ tịch và Jose Angel Sanchez nói khi tôi quyết định rời đi: ‘Giờ mới là phần dễ, phần khó đã xong’.

Khi đó, tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho mình, vì gia đình là quan trọng nhất, và cũng tốt cho Real Madrid. Sau 3 năm khắc nghiệt, dữ dội, gần như bạo liệt, việc thay đổi là cần thiết. Chúng tôi chia tay vào đúng thời điểm”.

Liệu có thể nói “không” với Florentino Perez và Real Madrid nếu có cơ hội trở lại?. “Có”, Mourinho trả lời mà không suy nghĩ.

“Tôi không muốn nuôi dưỡng những câu chuyện không tồn tại. Điều duy nhất tồn tại là tôi còn một năm hợp đồng với Benfica. Tôi rất muốn loại Real Madrid. Nhưng tôi cũng muốn Arbeloa vô địch La Liga và ở lại đó nhiều năm. Cậu ấy là một HLV có năng lực và cá tính mạnh”.

“Tôi đã trao tất cả những gì mình có cho Real Madrid. Tôi làm được những điều tốt, cũng có sai lầm, và thế thôi”, Mourinho tiếp tục.

“Tôi sẽ không thay đổi gì cả, vì tôi không thể thay đổi quá khứ. Tôi không tự dằn vặt mình vì điều đó. Tôi hài lòng với bản thân. Điều tôi giữ lại từ quãng thời gian ấy là mình đã cống hiến tất cả.

Trong những năm kể từ khi rời Bernabeu, tôi luôn cảm nhận rằng các Madridista tôn trọng việc tôi đã cho đi tất cả, rằng tôi cũng có sai lầm, nhưng nhìn chung họ dành cho tôi sự quý mến”.

Cách nay 3 tuần, Mourinho giúp Benfica làm nên phép màu khi thắng Real Madrid 4-2, lách qua khe cửa hẹp vào play-off Champions League. Khán giả Benfica đang chờ điều kỳ diệu khác.

Real Madrid chờ đợi kết quả khác trận đấu ở vòng bảng. Ảnh: Imago

Cuộc chiến lần này khó khăn hơn rất nhiều. Theo Mourinho, Real Madrid đã thay đổi, về phong độ, nhân sự cũng như chiến thuật của Alvaro Arbeloa.

“Tôi bắt đầu phân tích trận đấu này bằng cách xem lại trận đấu 3 tuần trước, nhưng tôi đã bỏ qua điều đó, tập trung vào các trận đấu với Valencia và Real Sociedad.

Real Madrid có cấu trúc khác và cách chơi khác trên sân. Tâm lý chiến thuật của họ cũng khác. Họ đã trưởng thành hơn”.

Mourinho gửi đi thông điệp: “Tôi không muốn đội của mình chơi theo cách mà Real Madrid muốn”.

Kết quả cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý Benfica khi đến Bernabeu tuần sau. Đó mới là lễ hội chính của sự kiện Mourinho gặp lại Real Madrid.

Lực lượng:

Benfica: Bah chấn thương; Tome bị treo giò.

Real Madrid: Bellingham, Eder Militao chấn thương; Raul Asencio, Rodrygo bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Guler, Tchouameni, Camavinga; Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Hòa 2-2.