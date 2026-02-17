Yamal cũng biết… ngạc nhiên

Mọi người vẫn nói Lamine Yamal “già” trước tuổi, luôn điềm nhiên trước mọi thứ xung quanh. Anh rất khó bị làm cho bất ngờ.

Lamine điềm tĩnh đã rung động hiếm hoi khi anh lần đầu bước vào ngôi nhà mới của mình, trước đây thuộc về Shakira và Gerard Pique

Lamine Yamal thỉnh thoảng cũng biết… ngạc nhiên. Ảnh: EFE

Khi bước vào phòng ngủ, Yamal sững sờ trước kích thước chiếc giường. Nó thậm chí còn lớn hơn chiếc giường ở Rocafonda, nơi mà đôi khi anh còn phải ngủ chung với cha.

Bạn bè ngạc nhiên trước khả năng… biết ngạc nhiên của Lamine. Họ vui vì điều đó, khi cơn lốc danh vọng và thành công không làm Yamal thay đổi.

“Lamine có một lợi thế so với người khác: cậu ấy rất thông minh, có nhiều trải nghiệm và đã học được nhiều điều trong cuộc sống”, GĐTT Deco của Barcelona nói. “Lamine có sự trưởng thành đáng kinh ngạc với một chàng trai 18 tuổi”, HLV Luis de la Fuente nhận xét.

Dù đang tập trung vào Quả bóng vàng, Yamal vẫn xem nhẹ các giải thưởng và nhìn nhận sự nổi tiếng một cách tương đối. Những lời ca tụng hay các nhân vật nổi tiếng tìm cách liên lạc không khiến anh dao động.

Những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc cũng không làm anh suy sụp. Theo một nghiên cứu, 60% nội dung thù ghét nhắm vào các cầu thủ có mục tiêu là Yamal, cao hơn Vinicius, nạn nhân số 1 trước đó.

“Những vấn đề mà với người khác có thể rất khó xử lý, Yamal tiếp nhận với sự bình thản. Vì thế, chẳng hạn, cậu ấy không tự đặt mình vào vai nạn nhân trước nạn phân biệt chủng tộc”, những người xung quanh giải thích.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Lamine tự nói về sự “không bình thường” của mình: “Một chàng trai 18 tuổi rời trường học rồi về nhà. Còn tôi rời buổi tập thì có 4 tay paparazzi đứng trước nhà hỏi về đời tư.

Yamal không bao giờ quên mình là ai, đến từ đâu. Ảnh: EPC

Bật TV lên là thấy mình trên màn hình. Ra đường thấy một đứa trẻ mặc áo đấu của mình. Muốn đi uống gì đó cũng không được. Tôi cố tìm những điều giản dị, chơi PlayStation, đi ăn với mẹ, ở bên em trai.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi sẽ không bao giờ có thể là một chàng trai 18 tuổi bình thường, vì người ta không nhìn tôi như người bình thường, và tôi cũng không thể hành xử như thế”.

Bùng nổ

Thế nhưng, chàng trai mà dường như không gì làm xao động ấy, đã bùng nổ vào thứ Hai tuần trước.

Nhiều tờ báo dẫn lại thông tin từ ABC cho biết cảnh sát Mossos d’Esquadra (lực lượng cảnh sát tự trị Catalunya) đang điều tra một vụ tấn công tình dục bị cho là do anh trai Ansu Fati gây ra với một phụ nữ Hà Lan. Các tiêu đề còn nhấn mạnh rằng vụ việc xảy ra tại nhà Yamal.

Hình ảnh Yamal lập tức trở thành tâm điểm. “Cái quái gì thế này?”, anh bức xúc. Sự phẫn nộ lan từ Lamine sang gia đình, trong khi Barca và đội ngũ luật sư tìm cách làm rõ sự việc.

Một ngày trước đó, tối Chủ nhật 8/2, Ansu Fati và anh trai đi chơi ở Barcelona sau khi mừng sinh nhật cha. Họ gặp một số cầu thủ Barca. Lamine không có mặt, thậm chí còn không ở thành phố.

“Có vẻ như mọi bữa tiệc ở Barcelona đều bị gán cho Lamine. Chúng tôi không hiểu nổi. Nó chỉ là một đứa trẻ”, gia đình than phiền.

CLB Barca nhấn mạnh: “Họ lôi một người vào khi đó không phải nhà của cậu ấy, và cậu ấy cũng không có mặt. Thậm chí không ở cùng thành phố”.

Phản ứng của đội ngũ luật sư Yamal đến rất nhanh: 31 công văn fax gửi tới các cơ quan báo chí đã đặt vụ việc tại nhà Lamine, đồng thời sử dụng hình ảnh của anh.

Những thông tin sai sự thật dẫn đến 2 trận khó khăn của Yamal. Ảnh: EFE

“Chúng tôi yêu cầu tách cầu thủ khỏi mọi hồ sơ, đồng thời cải chính việc sử dụng tên và hình ảnh, những điều gây tổn hại nghiêm trọng tới danh dự, hình ảnh và uy tín cá nhân của cậu ấy”, các cố vấn pháp lý tuyên bố. Phần lớn các cơ quan báo chí sau đó đã cải chính.

Trong cùng cuộc phỏng vấn với CBS, Lamine suy ngẫm: “Trong đời có nhiều tình huống bạn không ngờ mình sẽ rơi vào. Tính cách của tôi giúp tôi tồn tại. Khi tệ nhất, tôi nghĩ đến điều tốt đẹp. Điều đó giúp tôi hiếm khi gục ngã.

Trong bóng đá, đó là điều quan trọng nhất. Chưa ngày nào tôi đi ngủ trong tuyệt vọng hay buồn bã. Tôi luôn nghĩ ngày mai mình sẽ làm tốt hơn và cuối tuần sẽ chơi hay”.

Vấn đề là những quy tắc bất thành văn của thể thao không phải lúc nào cũng trùng với quy tắc cuộc sống. Thế là, với chàng trai vốn ít khi bất ngờ trước mọi thứ, anh tiếp tục ngạc nhiên trước cách người ta sử dụng tên mình.

Điều đó khiến anh phát chán. Anh mới 18 tuổi. Những gì diễn ra ngoài sân cỏ giải thích cho việc Yamal mờ nhạt trận Atletico (0-4), và hỏng phạt đền trận thua Girona 1-2.