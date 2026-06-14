1. Cuộc đối đầu giữa Brazil và Maroc tại bảng C World Cup 2026 trở thành màn trao đổi thú vị về phong cách chơi bóng.

Kết quả hòa phản ánh đội bóng Bắc Phi trình diễn thứ bóng đá táo bạo hơn nhiều so với hình ảnh từng đưa họ tới vị trí thứ 4 World Cup 2022. Trong khi đó, Brazil của Carlo Ancelotti lại lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Saibari và Maroc trình diễn pha bóng theo đúng chất Brazil cổ điển. Ảnh: FIFA

Canh bạc của HLV Mohamed Ouahbi giúp Maroc vượt lên dẫn trước bằng một pha phối hợp đẹp mắt.

Nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius Junior, trận ra mắt World Cup trên cương vị thuyền trưởng Brazil của Ancelotti hẳn đã kém vui hơn nhiều.

Maroc nhập cuộc như thể họ mới chính là Brazil – hoặc ít nhất là hình ảnh “Selecao” lãng mạn mà người hâm mộ từng say mê nhưng đã dần biến mất.

Bóng nằm dưới chân họ. Từ Bouaddi cao gầy nhưng kỹ thuật, Ounahi mềm mại và lắt léo, đến những pha dâng cao đầy năng lượng của Mazraoui và Hakimi – tất cả tạo nên một tập thể chơi bóng đầy tự tin.

Hakimi từng tuyên bố trước trận: “Chúng tôi là Brazil của châu Phi”. Điều tưởng như một lời nói mạnh miệng đã nhanh chóng được chứng minh trên sân.

Trong lúc bị dồn ép bên phần sân nhà, Brahim Diaz vẫn đủ tinh tế để nhận ra Saibari tìm thấy khoảng trống mênh mông phía sau Marquinhos và Gabriel Magalhaes – cặp trung vệ đá chung kết Champions League 2025/26.

Đường chuyền như đặt của Brahim mở ra cơ hội để tiền đạo PSV tung cú lốp bóng đầy cảm giác qua đầu Alisson. Bàn thắng đẹp theo đúng phong cách Brazil.

2. Brazil gần như không chạm được vào bóng cho tới khi trận đấu bước vào quãng nghỉ uống nước giữa hiệp.

Khoảng dừng vốn dành cho các đài truyền hình này lại trở thành “thời gian hội ý” quý giá để các HLV điều chỉnh chiến thuật – điều gần như bất khả thi khi đứng ngoài đường biên và gào thét giữa tiếng ồn trên sân.

Khoảnh khắc nghệ thuật của Vinicius giúp Brazil gỡ hòa. Ảnh: CBF

Hai bất ngờ trong đội hình xuất phát của Ancelotti đều tỏ ra ngợp trước sức nặng của màu áo vàng xanh. Ibanez bất lực trong việc ngăn cản Mazraoui, còn Iagor Thiago Junior không thể giúp đội nhà kéo giãn thế trận.

59’13 Trái bóng đã được đưa vào cuộc chơi tổng cộng 59 phút 13 giây trong trận đấu giữa Brazil và Maroc. Đây là thời gian bóng trong cuộc cao nhất cho đến nay tại World Cup 2026.

Đáng lo hơn là sự mờ nhạt của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Casemiro và Lucas Paqueta.

Đặc biệt, Paqueta một lần nữa cho thấy Brazil hiện không còn một “số 10” thực thụ mang đậm chất nghệ sĩ.

Neymar vẫn đang vật lộn với chấn thương bắp chân và ngay cả khi trở lại, không ai dám chắc anh còn đủ thể lực cũng như cảm hứng để định đoạt trận đấu như trước.

Raphinha cũng dưới sức. Trong bối cảnh đó, Vinicius trở thành ngọn cờ đầu cho cuộc phản công của Brazil.

Lần đầu vượt qua hậu vệ đối phương và xuống sát đường biên ngang, đường căng ngang của anh không được Thiago tận dụng thành công. Ở lần thứ hai, Vini tự mình giải quyết.

Vinicius xuống sát biên ngang, ngoặt bóng loại bỏ El Aynaoui trước khi sút chéo góc. Bono chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng ấy càng củng cố nhận định rằng trong một Brazil đang thiếu hụt tài năng sáng tạo, Vinicius là cầu thủ duy nhất sở hữu khả năng tạo đột biến.

Dù không phải lúc nào cũng mềm mại trong những pha xử lý, anh luôn khiến hàng thủ Maroc phải sống trong trạng thái cảnh giác cao độ.

3. Bị gỡ hòa, Maroc phần nào đánh mất sự hưng phấn. Paqueta thậm chí còn khiến Bono phải trổ tài cứu thua bằng một cú ngả bàn đèn đẹp mắt. Đó là quãng thời gian Brazil chơi hay nhất trận.

Ancelotti quyết định rút Casemiro và Ibanez – cả hai đều đã nhận thẻ vàng với hiệp đấu đáng quên.

Bouaddi như một ông chủ trước Casemiro. Ảnh: Squawka

Hiệp 2 chứng kiến thế trận giằng co hơn là những đợt tấn công dồn dập. Nhưng nếu xét về khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi, Maroc vẫn là đội tạo cảm giác rõ ràng hơn. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Bouaddi như một ông chủ.

Mới 18 tuổi, Bouaddi mang đến một màn trình diễn xuất sắc về vị trí, khả năng xử lý gọn gàng và nhãn quan phân phối bóng.

Có những thời điểm, cầu thủ cùng thế hệ Lamine Yamal khiến Casemiro, Bruno Guimaraes lẫn Fabinho phải chạy theo. Sự điềm tĩnh và trưởng thành của Bouaddi vượt xa độ tuổi của anh.

Trận đấu khép lại với cảm giác rằng Maroc hiểu rõ mình phải làm gì mỗi khi có bóng hơn là Brazil.

Đội bóng châu Phi chơi mạch lạc, giàu ý tưởng và giàu tính tổ chức. Trong khi đó, Brazil chủ yếu dựa vào tốc độ, sức mạnh và những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

Bàn thắng mở tỷ số của Maroc (nguồn: VTV):