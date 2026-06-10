World Cup 2026 sẽ là kỳ Cúp thế giới lớn nhất lịch sử, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại ba quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức bởi ba nước, đồng thời cũng là lần đầu giải đấu mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển.

12 bảng đấu của World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Với quy mô mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, trải dài qua 16 thành phố đăng cai ở Bắc Mỹ. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 tại Mexico City Stadium, trong khi trận chung kết được tổ chức ngày 19/7. Giải đấu hứa hẹn mang đến mùa hè bóng đá sôi động với mật độ thi đấu dày đặc, nhiều trận cầu hấp dẫn và sự góp mặt của những đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Không chỉ là ngày hội thể thao, World Cup 2026 còn đánh dấu bước ngoặt lớn về quy mô tổ chức, thương mại, truyền thông và sức lan tỏa toàn cầu của bóng đá.