Video Embolo mở tỷ số cho Thuỵ Sĩ (nguồn: VTV)

Qatar tạo nên một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất ở giai đoạn đầu World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 tại bảng B. Đại diện châu Á bị đánh giá thấp hơn, lại rơi vào thế bất lợi từ khá sớm, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Thụy Sĩ nhập cuộc vượt trội và liên tục tạo sức ép trong hiệp một. Phút 17, Embolo thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước. Sau bàn mở tỷ số, Thụy Sĩ tiếp tục kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể tận dụng để gia tăng cách biệt.

Khoảnh khắc đi vào lịch sử bóng đá Qatar - Ảnh: FIFA

Qatar chơi không quá nổi bật trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á vẫn cho thấy tinh thần bền bỉ, đặc biệt trong hiệp hai khi buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Kịch tính xuất hiện ở phút 90+5. Boualem Khoukhi tận dụng thời cơ để đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Qatar, khiến Thụy Sĩ chết lặng. Pha lập công muộn màng này giúp Qatar giành điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup, đồng thời tạo nên cơn địa chấn đầu tiên của giải đấu năm nay.