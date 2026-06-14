Video Embolo mở tỷ số cho Thuỵ Sĩ (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Thuỵ Sĩ: Embolo (17' pen)
Qatar: Boualem Khoukhi (90'+5)
Đội hình xuất phát:
Qatar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber (K. Boudiaf 60'), Al Oui (F. Abdoulla 60'), Ahmed, Khoukhi, Mabido (M. Al-Mannai 78'), Edmilson (H. A. Haydos 88'), Afif, Abdurisag (A. Alaaeldin 60')
Thụy Sĩ: Kobel, Akanji, Elvedi, Rodriguez (M. Muheim 89'), Aebischer (F. Rieder 66'), Zakaria, Freuler (A. Jashari 89'), Xhaka, Ndoye (J. Manzambi 66'), Vargas (Johan Manzambi 79'), Embolo
90'+7
Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1 đầy bất ngờ. Đây là điểm số đầu tiên tại sân chơi World Cup của bóng đá Qatar.
90'+5
Boualem Khoukhi ghi bàn lịch sử cho Qatar
Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, Homam Elamin tạt bóng vào để trung vệ kỳ cựu Boualem Khoukhi đánh đầu dũng mạnh tung lưới Thuỵ Sĩ, gỡ hoà 1-1.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Thuỵ Sĩ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt.
82'
Vào sân được ít phút, Johan Manzambi sớm đưa ra lời cảnh báo đối với khung thành Qatar bằng cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.
76'
Ngay sau cú "nã đại bác" không chính xác của Qatar, Thuỵ Sĩ đáp trả với hai cơ hội liên tiếp. Tiếc cho đại diện châu Âu khi Vargas rồi cả Embolo đều không thành công với những pha dứt điểm trong thế đối mặt của mình.
67'
Xhaka lại cảnh báo khung thành của Qatar nhưng cú đá của cựu tiền vệ Arsenal và Leverkusen không đi trúng đích.
62'
Đang là một thế trận tẻ nhạt, Qatar hoàn toàn lép về, tuy nhiên Thuỵ Sĩ cũng không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của đội bóng Tây Á.
55'
Thuỵ Sĩ đang kiểm soát bóng lên tới 74%, tung ra tới 7 cú dứt điểm trúng đích nhưng mới chỉ có cho mình 1 bàn thắng vào lưới của đội chủ nhà World Cup 2022.
49'
Cơ hội cho Xhaka tung ra cú sút xa uy lực sở trường, trái bóng đi rất căng nhưng hơi cao so với xà ngang khung thành Qatar.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+5
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Thuỵ Sĩ.
45'+3
Thuỵ Sĩ liên tục đe doạ khung thành Qatar nhưng chưa có bàn thắng thứ hai cho đại diện châu Âu.
43'
Cơ hội hiếm hoi trong hiệp một dành cho Qatar, Edmilson Junior thoát xuống rồi dứt điểm về góc gần buộc thủ môn Kobel phải cản phá chịu phạt góc.
38'
Trên các khán đài sân Levi's, Santa Clara, những làn sóng người khuấy động bầu không khí và tiếp lửa cho các cầu thủ dưới sân.
30'
Thuỵ Sĩ vẫn đang hoàn toàn làm chủ thế trận, bóng cũng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Qatar. Đại diện châu Á không thể triển khai bóng lên phía trên.
21'
Một tình huống khoét vào cánh phải của Thuỵ Sĩ, Denis Zakaria dứt điểm về góc gần nhưng thủ môn Abunada kịp thời cản phá bằng chân.
17'
Breel Embolo mở tỷ số cho Thuỵ Sĩ
Trọng tài thổi phạt đền cho Thuỵ Sĩ sau khi thủ môn Abunada phạm lỗi với Freuler trong vòng cấm, VAR lập tức vào cuộc. Trên chấm 11m, Breel Embolo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đại diện châu Âu.
11'
Thêm một cơ hội ngon ăn hơn được đồng đội trao cho nhưng Ndoye lại dứt điểm một chạm đi hơi cao so với xà ngang khung thành Qatar.
6'
Thuỵ Sĩ đáp trả với pha tấn công "xé toang" hàng thủ Qatar, tuy nhiên cú sút chéo góc của Ndoye không thắng được thủ môn Abunada.
2'
Thuỵ Sĩ được đánh giá cao hơn nhiều nhưng suýt chút nữa họ phải nhận bàn thua. Akanji mắc sai lầm khi phá hụt bóng tạo cơ hội ngon ăn nhưng Edmilson bên phía Qatar không thắng được thủ môn Kobel trong pha đối mặt.
02h05
Trọng tài chính người Honduras - Said Martinez nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
01h15
Trận Qatar gặp Thụy Sĩ tại bảng B World Cup 2026 được xem là màn đối đầu quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Sau khi Canada hòa Bosnia, cục diện bảng đấu trở nên cởi mở hơn, đồng nghĩa đội thắng ở trận này sẽ có lợi thế lớn.
Qatar bước vào giải với quyết tâm cải thiện hình ảnh so với kỳ World Cup 2022. Đại diện châu Á không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời có lối chơi thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhóm. Dù vậy, trước một đối thủ châu Âu giàu bản lĩnh như Thụy Sĩ, Qatar sẽ phải hạn chế tối đa sai lầm ở hàng phòng ngự.
Thụy Sĩ vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Họ có kinh nghiệm World Cup, khả năng tổ chức đội hình tốt và phong cách thi đấu rất khó chịu. Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và phản công hiệu quả.
Nếu Qatar muốn có điểm, họ cần nhập cuộc thận trọng, giữ cự ly đội hình và tận dụng tốt các tình huống cố định. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình và bản lĩnh vượt trội, Thụy Sĩ vẫn là lựa chọn đáng tin hơn.