- Bồ Đào Nha không thắng trong 2 lần gần nhất gặp các đại diện châu Á ở World Cup, hòa Iran 1-1 năm 2018 và thua Hàn Quốc 1-2 năm 2022.

- Uzbekistan chỉ thắng 1 trong 23 trận gần nhất gặp các đội tuyển châu Âu trên mọi đấu trường (hòa 10, thua 12). Chiến thắng duy nhất là trước Kazakhstan với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu vào tháng 11/2022.

- Sau trận hòa 1-1 trước Congo, Bồ Đào Nha có nguy cơ không thắng ở 2 trận đầu tiên của một kỳ World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Lần duy nhất trước đó xảy ra vào năm 2014, khi họ thua Đức 0-4 và hòa Mỹ 2-2, rồi bị loại ngay từ vòng bảng.

- Tính cả trận thua Colombia 1-3 trong lần đầu tiên dự World Cup, Uzbekistan đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, họ cũng thất bại trong các trận giao hữu gặp Canada (0-2) và Hà Lan (1-2).

- Trong trận gặp Congo, Bồ Đào Nha (trận World Cup thứ 36 trong lịch sử) lập hàng loạt kỷ lục của chính mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: kiểm soát bóng 75,4%, thực hiện 783 đường chuyền và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92,5%. Tuy nhiên, họ cũng chỉ tung ra 7 cú sút, ngang mức thấp nhất lịch sử của đội tại World Cup. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1966 cầm bóng trên 70% nhưng vẫn bị đối thủ dứt điểm nhiều hơn trong một trận World Cup (8 so với 7).

- Trong trận gặp Colombia, điểm xuất phát trung bình của các chuỗi tấn công bên phía Uzbekistan chỉ cách khung thành nhà 33,6 mét. Đây là chỉ số thấp thứ ba trong số tất cả các đội ở lượt trận đầu World Cup 2026, chỉ cao hơn Cape Verde (25,1 m) và Australia (31,6 m).

- Uzbekistan đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,16 trước Colombia. Đây là thành tích cao nhất của một đội tuyển trong trận ra mắt World Cup kể từ Slovakia trước New Zealand năm 2010 (1,63 xG), đồng thời là thông số tốt nhất của một đội tuyển châu Á trong lần đầu dự World Cup kể từ Kuwait trước Tiệp Khắc năm 1982 (1,56 xG).

- Cristiano Ronaldo đã trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn ở các giải đấu lớn cấp đội tuyển (World Cup và EURO), dù tung ra tới 33 cú dứt điểm và sở hữu tổng xG là 4,5. Nếu loại bỏ các quả phạt đền, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tịt ngòi suốt 13 trận liên tiếp, với 42 cú sút và 4,5 xG.

- Ở lượt trận đầu tiên của World Cup 2026, Vitinha là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thành công nhất với 121 lần. Đây là kỷ lục mới của một cầu thủ Bồ Đào Nha trong một trận đấu ở vòng chung kết World Cup, vượt qua cột mốc 101 đường chuyền của Adrien Silva trước Iran năm 2018.

- Trên cương vị cầu thủ, HLV trưởng Uzbekistan hiện tại là Fabio Cannavaro từng thắng cả 3 lần đối đầu với Bồ Đào Nha. Bàn thắng thứ hai và cũng là bàn cuối cùng của ông trong màu áo tuyển Italia được ghi chính vào lưới Bồ Đào Nha ở trận giao hữu năm 2008.