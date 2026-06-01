Bàn thắng: Ronaldo 6', 39', Nuno Mendes 17', Khusanov 60'/phản lưới, Leao 87'.
Đội hình xuất phát:
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.
Uzbekistan (5-4-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Nasrullaev, Karimov; Shukurov, Hamrobekov, Ganiev, Fayzullayev; Shomurodov.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bồ Đào Nha vs Uzbekistan:
90'+6
Hết giờ! Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan!
Một trận đấu bùng nổ của Cristiano Ronaldo và các đồng đội.
90'+5
Mendes căng ngang quá sâu, Ronaldo băng vào không kịp chạm bóng. Dù vậy, đã có lỗi việt vị.
90'+5
Một pha bóng lộn xộn, Semedo băng vào cận thành nhưng không thể dứt điểm.
90'+3
Không vào! Bồ Đào Nha dàn xếp tuyệt đẹp, Mendes tạt ngang để Trincao dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
87'
Bàn thắng! 5-0 cho Bồ Đào Nha (Rafael Leao)! Sau pha căng ngang từ cánh phải, bóng bật ra và Leao thực hiện cú ra chân thẳng vào góc cao, khiến Nematov bất lực đứng nhìn.
84'
Nguy hiểm! Bruno Fernandes tung cú đá từ xa rất căng, bóng đi chìm đập đất nhưng Nematov kịp đổ người cứu thua.
83'
Bồ Đào Nha có sự điều chỉnh. Rafael Leao vào sân thay Vitinha.
78'
Không vào! Eldor Shomurodov tiếp bóng một nhịp rồi tung cú vô lê chân phải rất kỹ thuật, bóng bay qua xà ngang khung thành Diogo Costa.
76'
Bồ Đào Nha thay đổi tuyến giữa. Joao Neves nhường chỗ cho Bernardo Silva.
74'
Không vào! Ronaldo lao vào vòng cấm ngăn cú phát bóng của Nematov, anh tâng một nhịp qua hậu vệ áo trắng rồi tung cú sút uy lực, nhưng thủ môn Uzbekistan kịp sửa sai cứu thua.
73'
Không vào! Nuno Mendes xâm nhập vòng cấm căng ngang, Ronaldo đá một chạm chân trái đi chệch cột dọc.
69'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
68'
Renato Veiga phải nhận thẻ vàng.
65'
Trận đấu có 68.777 khán giả.
64'
Bồ Đào Nha thay người. Trincao vào sân thay Joao Felix.
60'
Bàn thắng! 4-0 cho Bồ Đào Nha (Abduvakhid Nematov, phản lưới)! Bruno Fernandes đá phạt góc gây lộn xộn, bóng bật người Khusanov trước khi bật vào tay Nematov rồi đi vào lưới.
Ban đầu FIFA tính Khusanov phản lưới, nhưng sau đó xác nhận Nematov. Đây là trường hợp thứ 6 trong lịch sử World Cup một thủ môn “đốt đền”.
59'
Không vào! Màn phối hợp đá phạt trực tiếp đầy bất ngờ, Ronaldo lao vào vòng cấm dứt điểm từ cú bấm bóng tuyệt đẹp của Bruno Fernandes, nhưng Nematov băng lên cản phá thành công.
55'
Cơ hội! Shukurov rất nhanh tung cú đá trước vòng cấm, bóng chạm hậu vệ Bồ Đào Nha đi chệch cột dọc.
52'
Cơ hội! Fayzullaev xử lý rất kỹ thuật trước vòng cấm, nhưng cú sút chân phải của anh đưa bóng đi thẳng vào tay Diogo Costa.
51'
Ronaldo áp sát tranh bóng ngay trong vòng cấm khiến thủ môn Nematov chật vật.
48'
Cơ hội! Joao Felix sút xa với lực rất căng, bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
1h09
Bồ Đào Nha có hai thay đổi.
Pedro Neto, Joao Cancelo rời sân. Chico Conceicao và Nelson Semedo thay thế.
Uzbekistan cũng có hai điều chỉnh.
Mozgovoy thay Khamrobekov. Nasrullaev nhường chỗ cho Khozhiakbar Alizhonov.
Thống kê
Ronaldo trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử đồng thời giữ kỷ lục trẻ nhất và lớn tuổi nhất ghi bàn tại World Cup cho đội tuyển quốc gia của mình.
Hai người trước anh là Michael Laudrup (Đan Mạch) và Lionel Messi (Argentina).
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Bồ Đào Nha 3-0! Uzbekistan!
Màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldo và các đồng đội. Rất nhiều kỷ lục đã được thiết lập.
45'+6
Không vào! Cancelo băng nhanh bên cánh trái và căng ngang, Ronaldo ập vào dứt điểm tinh tế qua người Nematov nhưng hậu vệ Uzbekistan kịp băng về phá bóng cứu thua trước vạch vôi.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
43'
Bồ Đào Nha chơi bóng hoàn toàn chủ động. Đại diện châu Âu kiểm soát bóng 64%.
39'
Bàn thắng! Bồ Đào Nha dẫn 3-0 (Cristiano Ronaldo)! Từ pha kiến tạo của Bruno Fernandes, Ronaldo băng vào vòng cấm tung cú đá chéo góc đánh bại thủ môn Nematov.
Đây là bàn thứ 10 của Ronaldo cho Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Eusebio (9).
35'
Diogo Costa băng lên dễ dàng bắt gọn bóng trên đầu Fayzullayev. Uzbekistan đang đẩy đội hình lên cao.
31'
Sau khi xem lại màn hình VAR, trọng tài từ chối bàn thắng.
29'
Azizjon Ganiev tung cú sút rất căng trước vòng cấm, bóng đi qua thủ môn Diogo Costa tung lưới Bồ Đào Nha. Ronaldo và các đồng đội khiếu nại việc Joao Felix bị phạm lỗi, VAR vào cuộc.
23'
Hiệp 1 bước vào thời gian cooling break.
23'
Bruno Fernandes đá phạt treo bóng vào vòng cấm nhưng không có ai dứt điểm.
19'
Cơ hội! Uzbekistan tổ chức tấn công, Nasrullaev xâm nhập vòng cấm tung cú sút góc hẹp đi thẳng vào vị trí của Diogo Costa.
17'
Bàn thắng! Bồ Đào Nha dẫn 2-0 (Nuno Mendes)! Thủ môn và hàng rào Uzbekistan bị hút về Ronaldo, Mendes bước lên tung cú đá phạt chân trái thành bàn.
14'
Khamrobekov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Pedro Neto ngay sát vòng cấm.
13'
Bồ Đào Nha đang kiểm soát hoàn toàn thế trận.
11'
Cancelo tung cú sút căng trước vòng cấm, nhưng bóng bật hậu vệ Uzbekistan.
Thống kê
Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup khác nhau.
6'
Bàn thắng! Bồ Đào Nha dẫn 1-0 (Cristiano Ronaldo)! Joao Cancelo băng lên nhanh bên cánh phải, thực hiện pha căng ngang để Ronaldo thực hiện cú vô lên về góc gần mở tỷ số.
Những cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup:
1) Roger Milla – 42 tuổi & 39 ngày
2) Cristiano Ronaldo – 41 tuổi & 138 ngày
3) Pepe – 39 tuổi & 283 ngày
4) Lionel Messi – 38 tuổi & 363 ngày
5'
Không được. Nuno Mendes dâng cao bên cánh trái và căng ngang rất mạnh, Ronaldo băng vào sút không trúng bóng.
2'
Nguy hiểm! Sau pha phối hợp với Cancelo, Vitinha nhả lại để Bruno Fernandes đánh gót rồi xoay người tung cú sút nhanh, bóng chạm hậu vệ Uzbekistan đi vọt xà ngang.
1'
Trận đấu bắt đầu. Uzbekistan giao bóng.
23h52
Trọng tài Jalal Jayed (Maroc) cho hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu.
23h33
Joao Felix tham gia cùng Cristiano Ronaldo và Pedro Neto trên hàng công, trong khi Bernardo Silva bị loại khỏi đội hình xuất phát. Ruben Dias đã hồi phục, thay Tomas Araujo.
Mùa giải vừa qua ở Al Nassr, Ronaldo và Felix đóng góp 40 bàn thắng và 21 kiến tạo.
Đội hình xuất phát của Uzbekistan
Đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha
Thông tin trận đấu
- Bồ Đào Nha không thắng trong 2 lần gần nhất gặp các đại diện châu Á ở World Cup, hòa Iran 1-1 năm 2018 và thua Hàn Quốc 1-2 năm 2022.
- Uzbekistan chỉ thắng 1 trong 23 trận gần nhất gặp các đội tuyển châu Âu trên mọi đấu trường (hòa 10, thua 12). Chiến thắng duy nhất là trước Kazakhstan với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu vào tháng 11/2022.
- Sau trận hòa 1-1 trước Congo, Bồ Đào Nha có nguy cơ không thắng ở 2 trận đầu tiên của một kỳ World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Lần duy nhất trước đó xảy ra vào năm 2014, khi họ thua Đức 0-4 và hòa Mỹ 2-2, rồi bị loại ngay từ vòng bảng.
- Tính cả trận thua Colombia 1-3 trong lần đầu tiên dự World Cup, Uzbekistan đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, họ cũng thất bại trong các trận giao hữu gặp Canada (0-2) và Hà Lan (1-2).
- Trong trận gặp Congo, Bồ Đào Nha (trận World Cup thứ 36 trong lịch sử) lập hàng loạt kỷ lục của chính mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: kiểm soát bóng 75,4%, thực hiện 783 đường chuyền và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92,5%. Tuy nhiên, họ cũng chỉ tung ra 7 cú sút, ngang mức thấp nhất lịch sử của đội tại World Cup. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1966 cầm bóng trên 70% nhưng vẫn bị đối thủ dứt điểm nhiều hơn trong một trận World Cup (8 so với 7).
- Trong trận gặp Colombia, điểm xuất phát trung bình của các chuỗi tấn công bên phía Uzbekistan chỉ cách khung thành nhà 33,6 mét. Đây là chỉ số thấp thứ ba trong số tất cả các đội ở lượt trận đầu World Cup 2026, chỉ cao hơn Cape Verde (25,1 m) và Australia (31,6 m).
- Uzbekistan đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,16 trước Colombia. Đây là thành tích cao nhất của một đội tuyển trong trận ra mắt World Cup kể từ Slovakia trước New Zealand năm 2010 (1,63 xG), đồng thời là thông số tốt nhất của một đội tuyển châu Á trong lần đầu dự World Cup kể từ Kuwait trước Tiệp Khắc năm 1982 (1,56 xG).
- Cristiano Ronaldo đã trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn ở các giải đấu lớn cấp đội tuyển (World Cup và EURO), dù tung ra tới 33 cú dứt điểm và sở hữu tổng xG là 4,5. Nếu loại bỏ các quả phạt đền, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tịt ngòi suốt 13 trận liên tiếp, với 42 cú sút và 4,5 xG.
- Ở lượt trận đầu tiên của World Cup 2026, Vitinha là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thành công nhất với 121 lần. Đây là kỷ lục mới của một cầu thủ Bồ Đào Nha trong một trận đấu ở vòng chung kết World Cup, vượt qua cột mốc 101 đường chuyền của Adrien Silva trước Iran năm 2018.
- Trên cương vị cầu thủ, HLV trưởng Uzbekistan hiện tại là Fabio Cannavaro từng thắng cả 3 lần đối đầu với Bồ Đào Nha. Bàn thắng thứ hai và cũng là bàn cuối cùng của ông trong màu áo tuyển Italia được ghi chính vào lưới Bồ Đào Nha ở trận giao hữu năm 2008.