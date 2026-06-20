Joao Neves bị tấn công

Một cơn địa chấn trong nội bộ tuyển Bồ Đào Nha. Trận hòa 1-1 trước Congo ở World Cup 2026 không chỉ gây thất vọng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra những tranh cãi xoay quanh Cristiano Ronaldo.

Từ các cuộc tranh luận trên truyền thông, những phát ngôn gây tranh cãi từ người thân Ronaldo đang đẩy Bồ Đào Nha vào cuộc khủng hoảng không mong muốn.

Joao Neves bị công kích trên mạng xã hội. Ảnh: FPF

“Chúng tôi đều hiểu Cristiano đã làm được những gì cho đội tuyển và cho bóng đá”, Joao Neves phát biểu sau trận đấu tại sân Houston.

“Tôi nghĩ anh ấy chỉ là một thành viên của tập thể, là một trong số chúng tôi. Anh ấy không khác biệt và luôn sẵn sàng giúp đỡ đội bóng như mọi người khác”.

Đó là một câu nói hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi được lan truyền trên mạng xã hội, phát biểu bị cắt khỏi ngữ cảnh và nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Hàng trăm nghìn người hâm mộ Ronaldo đã tràn vào trang cá nhân của Joao Neves để chỉ trích nhà vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp.

Bức ảnh Neves đăng tải trên Instagram sau trận đấu, nơi anh là người ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, nhận tới 400.000 bình luận.

Nhiều lời lẽ gay gắt xuất hiện như: “Hãy tôn trọng đội trưởng của chúng ta”, “Nếu không có Ronaldo, chẳng ai biết đất nước của cậu là ai”, “Ronaldo là cha của cậu”, hay “Đôi giày của Ronaldo còn có lịch sử hơn cả cậu”.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, Neves thực tế đã dành nhiều lời khen cho đội trưởng: “Cristiano đã chơi rất hay. Toàn đội cũng có một trận đấu tốt. Trận hòa này không làm chúng tôi nản chí. Ngược lại, nó khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn và ghi nhiều bàn thắng hơn”.

Ronaldo có trận đấu không tốt. Ảnh: @Cristiano

Dù vậy, những lời giải thích đó vẫn không đủ để dập tắt làn sóng công kích.

Báo thể thao lớn nhất Bồ Đào Nha, A Bola, giật tít trên trang nhất: “Một đội trưởng đang ở giữa làn đạn”. Theo tờ báo, dư luận không dễ dàng tha thứ cho màn trình diễn thất vọng của tuyển Bồ Đào Nha trong trận ra quân.

Người thân Ronaldo lên tiếng

Không chỉ Joao Neves, các cầu thủ như Bruno Fernandes, Vitinha hay Pedro Neto cũng trở thành mục tiêu của những tài khoản liên tục bảo vệ Ronaldo và công kích các đồng đội của anh.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi xuất hiện hàng loạt tin giả. Chị gái của Ronaldo, Katia Aveiro, đã nhấn “thích” một bài đăng cho rằng Bruno Fernandes “trốn tránh trách nhiệm” trong trận gặp Congo.

Sau đó, Katia tiếp tục đăng tải thông điệp mang tính chỉ trích các đồng đội của em trai: “Một cách kỳ lạ, mọi người quên mất việc thu hồi bóng, thắng các pha tranh chấp và tổ chức phản công.

Tuyến giữa chỉ chuyền về phía sau. World Cup này đang diễn ra rất lạ. Rất lạ. Nhưng dù khởi đầu không tốt, chúng ta vẫn sẽ đi đến đích”.

Ronaldo đăng ảnh kêu gọi đoàn kết giữa những lùm xùm. Ảnh: @Cristiano

Trước những ồn ào đó, Ruben Dias tỏ rõ sự khó chịu. “Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không quan tâm tới những vấn đề xoay quanh chuyện này. Tôi không nghĩ về nó và chẳng ai trong đội bận tâm cả”, trung vệ Man City lên tiếng.

“Phần lớn trách nhiệm thuộc về các bạn, những người làm truyền thông, vì đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho độc giả. Nhiệm vụ của các bạn là phải truyền tải sự thật một cách chính xác”.

Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại. Một tài khoản lan truyền thông tin giả về việc bạn gái của Joao Neves công khai chỉ trích Ronaldo.

Dù hoàn toàn không có thật, bài đăng này lại được tờ Record của Mexico chia sẻ. Georgina Rodriguez, bạn đời của Ronaldo, sau đó để lại bình luận mang tính mỉa mai: “Thế hệ mới đúng là đang tiến rất mạnh”.

Trước tình hình căng thẳng ngày càng leo thang, Ronaldo cuối cùng phải lên tiếng nhằm xoa dịu dư luận. Trên mạng xã hội, anh đăng bức ảnh toàn đội tập luyện cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Luôn sát cánh bên nhau”.

(Nguồn: VTV)