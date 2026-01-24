Ghi bàn:

Bournemouth: Evanilson (26'), Alejandro Jimenez (34')

Liverpool: Van Dijk (45'+1), Szoboszlai (80')

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Dorde Petrovic, Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Lewis Cook, Alex Scott, Alejandro Jimenez, Eli Junior Kroupi, Amine Adli, Evanilson.

Liverpool: Alisson, Jeremie Frimpong, Joe Gomez (Wataru Endo 35'), Virgil van Dijk, Milos Kerkez (Andy Robertson 46'), Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister (Hugo Ekitike 59'), Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo.

25/01/2026 | 02:26

90'+5

Amine Adli ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Bournemouth

Xuất phát từ tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm Liverpool, Amine Adli chớp cơ hội bóng lộn xộn và dứt điểm ở góc cực hẹp tung lưới Liverpool lần thứ ba.

25/01/2026 | 02:20

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

25/01/2026 | 02:14

86'

Thủ môn Dorde Petrovic cứu thua bằng những đầu ngón tay, ngăn Florian Wirtz ghi bàn thứ ba cho Liverpool.

25/01/2026 | 02:12

84'

Mải mê tấn công suýt chút nữa Liverpool phải nhận bàn thua thứ 2, Evanilson phá bẫy việt vị nhưng lại dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt với Alisson.

25/01/2026 | 02:09

80'

Szoboszlai sút phạt tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2 cho Liverpool

Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm Bournemouth, Salah chạy chỗ rồi giật gót để Szoboszlai sút bóng đi xuyên qua hàng rào chủ nhà, gỡ hòa 2-2 cho Liverpool.

25/01/2026 | 02:04

75'

Cầu thủ vào sân thay người của Liverpool - Hugo Ekitike đột phá trong vòng vây các cầu thủ Bournemouth, anh bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng không có phạt đền.

25/01/2026 | 01:54

66'

Hàng thủ của Bournemouth vẫn đang thi đấu tỉnh táo trong những phút đầu hiệp hai.

25/01/2026 | 01:46

58'

Đoàn quân của HLV Arne Slot đang bế tắc trong việc gây sức ép và ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

25/01/2026 | 01:39

51'

Giống như hiệp một, Liverpool vẫn chủ động kiểm soát thế trận trong những phút đầu hiệp hai.

25/01/2026 | 01:35

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

25/01/2026 | 01:18

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số bất ngờ 2-1 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà Bournemouth.

Bournemouth vs Liverpool 2.jpg
Ảnh: LFC
25/01/2026 | 01:17

45'+1

Van Dijk rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Liverpool

Đón bóng từ quả đá phạt góc của Szoboszlai, trung vệ Van Dijk có pha đánh đầu ngược cực khó tung lưới Bournemouth.

25/01/2026 | 01:14

44'

Cody Gakpo treo bóng về phía cột xa cho Salah rất thuận lợi nhưng tiền đạo người Ai Cập lại dứt điểm không trúng tâm bóng.

25/01/2026 | 01:11

39'

Wirtz của Liverpool tìm kiếm vận may từ cú dứt điểm chéo góc bên ngoài vòng cấm, bóng đi sát sạt cột dọc khung thành chủ nhà.

25/01/2026 | 01:04

34'

Alejandro Jimenez nhân đôi cách biệt cho Bournemouth

Nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Alejandro Jimenez thoát xuống dứt điểm chéo góc đưa bóng xuyên qua khe giữa hai chân của thủ môn Alisson.

Bournemouth vs Liverpool 1.jpg
Ảnh: Bournemouth
25/01/2026 | 00:57

26'

Evanilson mở tỷ số cho chủ nhà

Nhận đường chuyền ra phía sau các hậu vệ của Liverpool, Alex Scott nỗ lực tạt bóng ra ngay trên vạch sơn đường biên ngang để Evanilson ập vào sút tung lưới thủ thành Alisson.

Bournemouth vs Liverpool.jpg
Ảnh: Bournemouth
25/01/2026 | 00:49

17'

CĐV Liverpool trải qua một phen thót tim khi cầu thủ Bournemouth vây hãm rồi dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng đi không trúng đích.

25/01/2026 | 00:43

13'

Liverpool đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng đội khách chưa thể hóa giải hàng thủ của chủ nhà Bournemouth.

25/01/2026 | 00:37

7'

Wirtz chuyền bóng đá Salah thực hiện pha cứa lòng sở trường ở rìa vòng cấm nhưng quá thiếu chính xác.

25/01/2026 | 00:35

5'

Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Liverpool trong tình cảnh khát điểm sớm triển khai thế trận tấn công.

25/01/2026 | 00:30

00h30

Trọng tài chính Michael Salisbury thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

25/01/2026 | 00:26

00h25

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. 

24/01/2026 | 15:27

22h

G_OKg4FWAAEGOVB.jpg
G_OKftuWEAEWfEI.jpg
Liverpool vừa thắng to ở Champions League - Ảnh: LFC
24/01/2026 | 15:27

21h

Thông tin lực lượng

Bournemouth: David Brooks, Justin Kluivert, Tyler Adams, Ben Doak, Enes Unal chấn thương.

Liverpool: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương.

skysports premier league bournemouth_7139471.jpg
Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
