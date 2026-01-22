Ở lượt đấu áp chót vòng phân hạng Champions League, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi các đội buộc phải tăng tốc để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Liverpool hành quân đến sân của Marseille với đội hình mạnh, trong đó Mohamed Salah tiếp tục đá chính.

Tuy nhiên, trong suốt hiệp một, ngôi sao người Ai Cập gần như bị phong tỏa và không tạo ra dấu ấn đáng kể nào trước hàng thủ đội chủ nhà.

Szoboszlai và Gakpo là hai cầu thủ ghi bàn giúp Liverpool hạ Marseille - Ảnh: LCF

Thay vào đó, Dominik Szoboszlai trở thành tâm điểm. Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên phá. Khi hiệp một tưởng như khép lại với tỷ số hòa, tiền vệ người Hungary bất ngờ tỏa sáng.

Phút 45+1, Szoboszlai thực hiện cú đá phạt hàng rào đầy tinh quái, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Marseille, giúp “Lữ đoàn đỏ” vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Sức ép liên tục được tạo ra buộc Marseille phải lùi sâu phòng ngự. Phút 72, sai lầm nghiêm trọng xảy ra khi thủ môn Rulli lúng túng phản lưới nhà sau một pha bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm, giúp Liverpool nhân đôi cách biệt.

Những phút cuối, Marseille nỗ lực vùng lên nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Ngược lại, Liverpool còn kịp ghi thêm bàn thắng do công của Gakpo, ấn định chiến thắng thuyết phục.

Ba điểm quan trọng này giúp đội bóng nước Anh vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, mở toang cánh cửa đi tiếp trước lượt trận cuối.

Ghi bàn

Liverpool: Szoboszlai 45+1', Rulli 72' (phản lưới), Gakpo 90+3'

Đội hình thi đấu

Marseille: Rulli, Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Traore, Gouiri, Greenwood

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike