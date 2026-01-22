Đội chủ sân Anfield chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng dưới hàng phòng ngự hè tới, trong bối cảnh tương lai Konate không chắc chắn, còn Van Dijk đã luống tuổi.

Hè 2025, Liverpool suýt chiêu mộ được Guehi với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, Crystal Palace hủy bỏ thương vụ vào những thời khắc cuối cùng của phiên chuyển nhượng.

Van de Ven trong tầm ngắm Liverpool - Ảnh: Mirror

Hàng thủ The Kop trở nên mong manh kể từ đầu mùa và họ sẵn sàng tái khởi động việc chiêu mộ Guehi. Thế nhưng, Man City nhanh hơn đối thủ một bước.

Chào mời mức lương "khổng lồ" 300.000 bảng/tuần, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã thuyết phục thành công Guehi gia nhập sân Etihad ngay mùa đông này với mức phí 20 triệu bảng Anh.

Hụt mục tiêu quan trọng, các sếp Liverpool lập tức quay sang cái tên khác cũng đang chơi bóng ở London là Van de Ven.

Sportsmail cho hay, Liverpool rất ngưỡng mộ trung vệ Hà Lan - người vẫn chưa cam kết tương lai lâu dài cùng Spurs, dù CLB đã nhiều lần kêu gọi anh ký gia hạn.

Gieo kèo hiện tại giữa Van de Ven và Tottenham còn thời hạn đến tháng 6/2029. Cầu thủ 24 tuổi đã thi đấu nổi bật kể từ lúc gia nhập Spurs từ Wolfsburg.

"Gà trống" thể hiện bộ mặt đáng thất vọng mùa này nhưng Van de Ven vẫn cho thấy phong độ ổn định, ghi được 3 bàn sau 21 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh dù đá trung vệ.

Về phần Liverpool, thương vụ đầu tư vào tương lai là Giovanni Leoni gần như đổ bể do tài năng trẻ người Italia dính chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng.

Konate đang nhấp nhổm sang Real Madrid buộc CLB phải tìm giải pháp thay thế xứng đáng. Van de Ven là cái tên là HLV Arne Slot ưng nhất, với trình độ chơi bóng ở cấp độ cao và kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh.