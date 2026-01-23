Từ nhiều năm qua, Mohamed Salah là mục tiêu hàng đầu được các "đại gia" lắm tiền nhiều của tại Saudi Arabia săn đón.

Một thương vụ bom tấn đến Saudi Pro League ngày càng dễ trở thành hiện thực, khi tiền đạo người Ai Cập công khai mâu thuẫn với HLV Arne Slot hồi cuối năm ngoái.

Salah nhiều khả năng rời Liverpool hè tới - Ảnh: Mirror

Salah cáo buộc thuyền trưởng Hà Lan "đẩy anh vào thế khó" trong giai đoạn sa sút phong độ, liên tục phải ngồi trên ghế dự bị.

Tuy nhiên, việc Salah rời Liverpool để thi đấu cúp bóng đá châu Phi đã cho cả hai bên thời gian để xem xét lập trường. Giờ thì mọi khúc mắc dường như được giải quyết.

Ngôi sao 33 tuổi sẽ đá nốt phần còn lại mùa giải này. Sau đó, anh sẽ được liên hệ chuyển nhượng sang Trung Đông.

Tờ i Paper cho hay, có 3 CLB lớn tại Saudi Arabia muốn có chữ ký chân sút người Ai Cập là Al-Hilal, Al-Qadisah và Neom.

Chủ tịch Saudi Pro League - ông Omar Mugharbel trước đó cũng công khai hoan nghênh Mohamed Salah gia nhập giải đấu.

Salah cùng với Vinicius là hai mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên mà các đội bóng tại Saudi Arabia nhắm tới hè 2026, trong bối cảnh Sadio Mane, Fabinho, N'Golo Kante và Karim Benzema nhiều khả năng sẽ ra đi.

Giao kèo hiện tại giữa Salah và Liverpool còn thời hạn đến tháng 6/2027. Hè 2023, đội chủ sân Anfield từng từ chối lời đề nghị 150 triệu bảng từ Al-Ittihad hỏi mua tay săn bàn hàng đầu của mình.