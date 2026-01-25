Tiếp đón Wolves trên sân Etihad, Man City ra sân với sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc. Quyết định gây chú ý nhất của HLV Pep Guardiola là để Erling Haaland trên băng ghế dự bị nhằm xoay tua lực lượng.

Semenyo cùng Marmoush ghi bàn cho Man City - Ảnh: Man City

Trong vai trò trung phong, Marmoush nhanh chóng đáp lại niềm tin. Ngay phút thứ 6, từ quả tạt chuẩn xác của Nunes bên cánh phải, tiền đạo này băng cắt dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng sớm, Man City tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tạo sức ép nhưng các pha dứt điểm của Cherki và Semenyo chưa mang lại thêm bàn thắng.

Tân binh Marc Guehi cũng có trận đấu ấn tượng - Ảnh: Premier League

Phải đến cuối hiệp một, Semenyo mới cụ thể hóa ưu thế bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp hai, Man City vẫn cầm bóng vượt trội nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu kết thúc. Đáng tiếc nhất là cú sút của Semenyo ở phút 78 đưa bóng dội xà ngang.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 2-0, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên BXH với 46 điểm, kém Arsenal 4 điểm và tạo áp lực lớn trước vòng đấu mà Pháo thủ phải chạm trán MU.

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Marmoush.

Wolves: Jose Sa, Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua, Andre, Mane, Joao Gomes, H. Bueno, Hwang Hee Chan, Arias.



