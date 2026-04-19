Công an Hà Nội có chuyến làm khách trước Công an TPHCM ở vòng 19 V-League 2025/26 và sớm thể hiện sự vượt trội.

Ngay từ đầu trận, đội khách tạo sức ép lớn buộc thủ môn Lê Giang phải liên tục cứu thua. Phút 20, Văn Đô mở tỷ số với cú sút chạm chân hậu vệ đổi hướng, đưa CAHN vươn lên dẫn trước.

CAHN thắng đậm CA TPHCM để củng cố ngôi đầu - Ảnh: VPF

Dù kiểm soát thế trận, CAHN cũng đối mặt với không ít sóng gió. Phút 31, Tiến Linh đánh đầu trúng xà ngang, còn cuối hiệp một, Quang Hải cũng đưa bóng dội xà sau cú đá phạt đẹp mắt.

Sang hiệp hai, CAHN gia tăng sức ép và đến phút 81, Hugo Alves nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc ấn định chiến thắng 3-0 sau pha kiến tạo của Minh Phúc.

Chiến thắng thuyết phục giúp CAHN tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Ghi bàn: Văn Đô (21'), Alves (81'), Đình Bắc (86')

Đội hình xuất phát CA TP HCM vs CAHN

CA TPHCM: Patrick Lê Giang, Huy Toàn, Trọng Long, Hoàng Phúc, Endrick, Thanh Bình, Gia Bảo, Khoa Ngô, Tiến Linh, Makrillos, Raphael

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Adou Minh, Thành Long, Mauk, Quang Hải, Văn Đô, Văn Đức, Artur, Đình Bắc