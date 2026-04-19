Công an Hà Nội có chuyến làm khách trước Công an TPHCM ở vòng 19 V-League 2025/26 và sớm thể hiện sự vượt trội.
Ngay từ đầu trận, đội khách tạo sức ép lớn buộc thủ môn Lê Giang phải liên tục cứu thua. Phút 20, Văn Đô mở tỷ số với cú sút chạm chân hậu vệ đổi hướng, đưa CAHN vươn lên dẫn trước.
Dù kiểm soát thế trận, CAHN cũng đối mặt với không ít sóng gió. Phút 31, Tiến Linh đánh đầu trúng xà ngang, còn cuối hiệp một, Quang Hải cũng đưa bóng dội xà sau cú đá phạt đẹp mắt.
Sang hiệp hai, CAHN gia tăng sức ép và đến phút 81, Hugo Alves nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc ấn định chiến thắng 3-0 sau pha kiến tạo của Minh Phúc.
Chiến thắng thuyết phục giúp CAHN tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.
Ghi bàn: Văn Đô (21'), Alves (81'), Đình Bắc (86')
Đội hình xuất phát CA TP HCM vs CAHN
CA TPHCM: Patrick Lê Giang, Huy Toàn, Trọng Long, Hoàng Phúc, Endrick, Thanh Bình, Gia Bảo, Khoa Ngô, Tiến Linh, Makrillos, Raphael
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Adou Minh, Thành Long, Mauk, Quang Hải, Văn Đô, Văn Đức, Artur, Đình Bắc
90'+3
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho CAHN trước CA TPHCM.
86'
Đình Bắc lập công, CAHN dẫn 3-0
Pha tấn công sắc nét của CAHN, Minh Phúc băng lên rồi chuyền bóng loại bỏ thủ môn Lê Giang để Đình Bắc dứt điểm chính xác tung lưới CA TPHCM lần thứ ba.
81'
Alves nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN bằng pha dứt điểm chính xác, không cho thủ môn Lê Giang một cơ hội cản phá.
68'
Các họ trò của HLV Mano Polking duy trì sức ép liên tục lên phần sân của CA TPHCM. Trong khi đó, đội chủ nhà không có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Nguyễn Filip.
62'
Chỉ trong vòng 2 phút, Pha Văn Đức có những cú dứt điểm căng và hiểm hóc nhưng không sao đánh bại thủ môn Lê Giang.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CAHN.
43'
Quang Hải suýt tái hiện siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết"
Đình Bắc đem về phạt bên ngoài vòng cấm, góc sút tương đối giống vị trí mà Quang Hải từng tạo nên siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" tại Thường Châu năm 2018. Đáng tiếc cho thủ quân CAHN khi lần này cú đá của anh bị xà ngang khung thành Lê Giang từ chối.
40'
Thêm một cơ hội dành cho CA TPHCM nhưng cú đánh đầu của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi ra ngoài khung thành.
31'
Tiến Linh đánh đầu trúng xà ngang
Ngay sau khi Khoa Ngô dứt điểm đưa bóng khẽ chạm chân cầu thủ CAHN đi vọt xà ngang, đội chủ nhà đá phạt góc để Tiến Linh đánh đầu ngược đưa bóng đi rất căng nhưng bị xà ngang từ chối bàn gỡ hòa 1-1.
21'
Văn Đô mở tỷ số cho CAHN
Lê Văn Đô phối hợp với Đình Bắc bị chặn lại, Văn Đô lập tức thực hiện pha dứt điểm đưa bóng khẽ chạm chân một cầu thủ CA TPHCM rồi đi cầu âu khiến Lê Giang hoàn toàn bó tay.
17'
Pha phối hợp của bộ đôi U23 Việt Nam, Minh Phúc treo bóng vào vòng cấm để Đình Bắc đánh đầu ngược đưa bóng đi cực hiểm về góc cao nhưng thủ thành Patrick Lê Giang đã xuất sắc cứu thua cho chủ nhà.
15'
Chủ nhà CA TPHCM có pha dứt điểm đầu tiên khi Võ Huy Toàn kết thúc đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Nguyễn Filip.
9'
Khung thành của CA TPHCM liên tục chịu sóng gió trước sức ép liên tục của CAHN. Lần này Lê Văn Đô buộc Lê Giang phải đẩy bóng chịu phạt góc.
5'
Đến lượt Đình Bắc đe dọa khung thành của CA TPHCM, lần này thủ môn Patrik Lê Giang phải dùng chân cản phá cứu thua cho đội chủ nhà.
3'
Đội khách CAHN sớm có được cơ hội đầu tiên, với tình huống kết thúc của Phan Văn Đức từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành CA TPHCM.
18h00
Trọng tài chính Lê Đức Thuận thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
16h30
Nhận định trước trận đấu:
CA TPHCM bước vào trận đấu đặc biệt khi lần đầu chọn sân Gò Đậu làm sân nhà do Thống Nhất sửa chữa. Dù phát sinh bất tiện về di chuyển và sinh hoạt, vấn đề lớn nhất của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lúc này vẫn là tinh thần sau hai thất bại nặng nề trước Thanh Hóa (0-4) và Hải Phòng (0-3).
Trở về sân “nhà mới”, CA TPHCMđặt mục tiêu giành điểm, thậm chí hướng tới chiến thắng để cải thiện vị trí. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ là cực lớn khi đối thủ CAHN đang dẫn đầu bảng và sở hữu lực lượng vượt trội.
Đội bóng của HLV Mano Polking cũng rất khát điểm sau trận hòa trước PVF-CAND, nhằm củng cố vị trí trong cuộc đua vô địch. Với dàn cầu thủ chất lượng và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, CAHN được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu không cải thiện hiệu quả dứt điểm, CA TPHCM nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với một kết quả bất lợi.
16h15
Thông tin lực lượng:
CA TPHCM: Mất Matheus, Việt Hoàng và Quang Hùng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.
CAHN: Cũng không có Văn Hậu và Việt Anh do cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng.