Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu họ hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngay từ đầu, đội bóng áo lính đã dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng biên và tình huống cố định.
Trong hiệp một, Viettel tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng thiếu may mắn. Đinh Xuân Tiến và Viết Tú lần lượt dứt điểm nguy hiểm, song không thể đánh bại khung gỗ và thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
Bước ngoặt đến ở phút 72, khi Xuân Tiến thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Wesley Nata bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau khi khai thông thế bế tắc, Thể Công Viettel thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ.
HAGL nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ. Thắng lợi 1-0 giúp Viettel tiếp tục bám đuổi nhóm đầu trong cuộc đua vô địch.
Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Nata (75')
Đội hình xuất phát:
Thể Công Viettel:: Văn Việt, Viết Tú, Kyle Colonna, Văn Nam, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Văn Tú, Nhật Nam, Nata, Lucao, Pedro Henrique.
HAGL: Trung Kiên, Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Hữu Nam, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Marciel, Thanh Nhân (Gia Bảo 60'), Batista, Hoàng Minh.
90'+5
Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Thể Công Viettel trước HAGL.
90'+4
CĐV Thể Công Viettel trải qua một phen hú vía khi HAGL tổ chức đá phạt góc, thủ môn Trung Kiên cũng lên tham gia tấn công. Bóng được thủ môn Văn Việt đấm ra, Phước Bảo lập tức dứt điểm từ tuyến hai nhưng tiền đạo Lucao cản phá bằng đầu cứu thua cho chủ nhà.
84'
Khuất Văn Khang đột phá, anh liên tục đảo chân để loại bỏ Du Học trước khi dứt điểm. Cú sút trong vòng cấm không thắng được người đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam - Trung Kiên.
75'
Nata khai thông thế bế tắc cho Thể Công Viettel
Đón bóng từ tình huống cố định của chủ nhà bên cánh trái, tiền vệ Wesley Nata thực hiện pha đánh đầu ngược lái bóng về góc xa khiến thủ môn Trung Kiên không có cơ hội cản phá.
68'
Thời gian dần trôi về những phút cuối đồng nghĩa với việc cơ hội dành cho Thể Công Viettel càng vơi cạn.
62'
Hàng phòng ngự của HAGL vẫn đang chơi chắc chắn trước sức ép liên tục của chủ nhà Thể Công Viettel.
52'
Giống như hiệp một, các cầu thủ Thể Công Viettel không ngừng tổ chức ép sân nhưng bàn thắng khai thông thế bế tắc vẫn "lẩn trốn" đội chủ nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
28'
Đội bóng áo lính liên tục ép sân, cơ hội cũng tăng dần nhưng chưa thể tìm được đường vào khung thành của Trung Kiên.
36'
Đoàn quân của HLV Popov vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới của HAGL.
31'
Cơ hội ngon ăn dành cho Thể Công Viettel, ở vị trí tương đối trống trải nhưng Đinh Xuân Tiến lại bắt vô-lê đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Trung Kiên.
26'
Khuất Văn Khang bị ngã trong vòng cấm của HAGL nhưng trọng tài chính Võ Hoài Thương xua tay, cho rằng hậu vệ của đội khách không phạm lỗi với đội trưởng U23 Việt Nam.
8'
Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ vừa phải, Thể Công Viettel là đội chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi tấn công.
19h15
Trọng tài chính Võ Hoài Thương thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.