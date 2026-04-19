Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu họ hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngay từ đầu, đội bóng áo lính đã dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng biên và tình huống cố định.

Trong hiệp một, Viettel tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng thiếu may mắn. Đinh Xuân Tiến và Viết Tú lần lượt dứt điểm nguy hiểm, song không thể đánh bại khung gỗ và thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.

Thể Công Viettel thắng tối thiểu HAGL - Ảnh: SN

Bước ngoặt đến ở phút 72, khi Xuân Tiến thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Wesley Nata bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau khi khai thông thế bế tắc, Thể Công Viettel thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ.

HAGL nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ. Thắng lợi 1-0 giúp Viettel tiếp tục bám đuổi nhóm đầu trong cuộc đua vô địch.

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Nata (75')

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel:: Văn Việt, Viết Tú, Kyle Colonna, Văn Nam, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Văn Tú, Nhật Nam, Nata, Lucao, Pedro Henrique.

HAGL: Trung Kiên, Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Hữu Nam, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Marciel, Thanh Nhân (Gia Bảo 60'), Batista, Hoàng Minh.