Trận tâm điểm vòng 9 V-League 2025 trên sân Thống Nhất chứng kiến màn rượt đuổi đầy cảm xúc giữa CA TP.HCM và Hải Phòng, khép lại bằng chiến thắng 2-1 cho đội khách đất Cảng.
Đội chủ nhà khởi đầu như mơ khi chỉ mất 11 phút để vượt lên dẫn trước. Từ pha phản công nhanh, Quốc Cường bật cao đánh đầu chính xác, khiến thủ môn Đình Triệu bó tay. Bàn thắng sớm giúp CA TP.HCM chơi hưng phấn, chỉ có điều Tiến Linh lại không tận dụng được.
Sau giờ nghỉ, Hải Phòng trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phút 59, Fred Friday xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1. Chỉ 5 phút sau, Tagueu bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.
Hải Phòng tiếp tục chuỗi trận thăng hoa với ba chiến thắng liên tiếp, còn CA TP.HCM đành tiếc nuối nhìn ba điểm trôi khỏi tay.
Ghi bàn:
CA TP.HCM: Quốc Cường (11')
Hải Phòng: Friday (70'), Tagueu (64')
Đội hình xuất phát
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân, Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú, Williams, Makrillos, Tiến Linh
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ, Friday, Tagueu
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho Hải Phòng ngay trên sân Thống Nhất.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ. Trước đó thủ môn Lê Giang có pha cản phá xuất sắc từ cú đánh đầu cận thành của Tagueu.
82'
Makrillos đe dọa khung thành Hải Phòng nhưng cú sút căng không đánh bại được Đình Triệu, Ngọc Long sau đó có cơ hội ngon ăn để ghi bàn gỡ hòa nhưng anh sút bóng rất căng vọt xà ngang.
75'
CA TP.HCM suýt chút nữa nhận đòn "hồi mã thương" khi Tagueu có cơ hội dứt điểm căng như búa bổ đưa bóng liếm mép trên xà ngang khung thành chủ nhà. Ngay sau đó thủ môn Lê Giang lại vất vả cứu thua cho đội bóng áo đỏ.
71'
Bị dẫn ngược, CA TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình và tốc độ, gây sức ép để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.
64'
Tagueu đưa Hải Phòng vượt lên dẫn 2-1
Từ quả phạt góc của đội khách, tiền đạo Tagueu đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Patrik Lê Giang lần thứ hai chỉ sau 4 phút.
60'
Friday ghi tuyệt phẩm gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng
Ngoại binh Friday có pha đột phá như chỗ không người, trước khi dứt điểm trong vòng vây các cầu thủ CA TP.HCM đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang.
56'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến tẻ nhạt khi CA TP.HCM chủ động chơi phòng ngự, còn Hải Phòng cũng không hoàn toàn áp đảo chủ nhà.
52'
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chủ động gây sức ép để tìm kiếm cơ hội. Tuấn Anh vừa được Tiến Dũng trao cơ hội nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi không trúng đích.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà CA TP.HCM.
43'
Đội chủ sân Thống Nhất vẫn đang kiểm soát thế trận, đẩy đội hình của Hải Phòng lùi sâu về phần sân nhà.
37'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Tiến Linh, lần này Quang Hùng tạt bóng chìm từ cánh phải vào nhưng tiền đạo ĐT Việt Nam lại dứt điểm bằng đùi không chính xác.
34'
Quả tạt của đồng đội khá thuận lợi nhưng tiền đạo Tagueu lại đánh đầu đưa bóng đi đập đất rồi bay vọt xà ngang. Ngay sau đó CA TP.HCM đáp trả nhưng Tiến Linh kết thúc không thành công.
27'
Bàn mở tỷ số giúp các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thi đấu càng thoải mái và tự tin hơn.
16'
Vẫn là Quốc Cường với pha xoay sở rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng khẽ chạm chân Nhật Minh rồi đi chệch cột dọc Hải Phòng trong gang tấc.
15'
Tiền vệ Đức Huy có liên tiếp hai pha dứt điểm nhưng không đánh bại được thủ môn Đình Triệu.
11'
Quốc Cường mở tỷ số cho CA TP.HCM
Quang Hùng có pha đột phá xuống đáy biên phải rồi tạt bổng ra để Nguyễn Thái Quốc Cường bật cao hơn hậu vệ Hải Phòng đánh đầu tung lưới Đình Triệu.
6'
Cơn mưa trút xuống sân Thống Nhất ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu. Chủ nhà CA TP.HCM quyết thắng, trong khi Hải Phòng FC cũng muốn ra về với điểm số trong tay.
19h15
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hải Phòng
Nhận định trước trận
CA TP.HCM vừa trải qua thất bại đáng tiếc 0-1 trước CAHN ở vòng đấu trước, dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian. Dù cầm bóng vượt trội, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, trước khi để Alan ghi bàn duy nhất, khiến họ rời sân Hàng Đẫy trong tiếc nuối.
Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại mà còn bộc lộ những vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu tập trung và hàng công quá vội vàng.
Sau 8 vòng, CA TP.HCM có 14 điểm, tạm xếp thứ 5 - thành tích không tệ nhưng chưa tương xứng với tham vọng của đội bóng ngành Công an.
Ở vòng 9, họ trở về sân nhà tiếp đón Hải Phòng, đội đang có phong độ cao với chuỗi 4 trận bất bại. Với dàn ngoại binh lợi hại như Antonio, Tagueu và Friday, Hải Phòng hứa hẹn sẽ là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Thông tin lực lượng
CA TP.HCM: Vắng mặt của Endrick do chấn thương.
Hải Phòng: Cũng chịu tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột Hữu Sơn dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn.