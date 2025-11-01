Trận tâm điểm vòng 9 V-League 2025 trên sân Thống Nhất chứng kiến màn rượt đuổi đầy cảm xúc giữa CA TP.HCM và Hải Phòng, khép lại bằng chiến thắng 2-1 cho đội khách đất Cảng.

Đội chủ nhà khởi đầu như mơ khi chỉ mất 11 phút để vượt lên dẫn trước. Từ pha phản công nhanh, Quốc Cường bật cao đánh đầu chính xác, khiến thủ môn Đình Triệu bó tay. Bàn thắng sớm giúp CA TP.HCM chơi hưng phấn, chỉ có điều Tiến Linh lại không tận dụng được.

CA TP.HCM ghi bàn mở tỷ số nhưng lại không thể bảo vệ thành quả - Ảnh: M.A

Sau giờ nghỉ, Hải Phòng trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phút 59, Fred Friday xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1. Chỉ 5 phút sau, Tagueu bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Hải Phòng tiếp tục chuỗi trận thăng hoa với ba chiến thắng liên tiếp, còn CA TP.HCM đành tiếc nuối nhìn ba điểm trôi khỏi tay.

Ghi bàn:

CA TP.HCM: Quốc Cường (11')

Hải Phòng: Friday (70'), Tagueu (64')

Đội hình xuất phát

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân, Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú, Williams, Makrillos, Tiến Linh

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ, Friday, Tagueu