Hải Phòng nhập cuộc đầy chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tạo ra sức ép lên khung thành Thể Công Viettel. Fletcher hai lần thử vận may bằng những cú dứt điểm từ xa nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Văn Việt.

Thể Công Viettel thắng tối thiểu Hải Phòng - Ảnh: SN

Phút 32, Tagueu có cơ hội rõ ràng khi thoát xuống bên cánh trái, vượt qua cả thủ môn Văn Việt, song cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch khung thành trống trong tiếc nuối.

Sau giai đoạn đầu bị dồn ép, Thể Công Viettel dần lấy lại thế trận. Phút 36, Colonna treo bóng thuận lợi để Hoàng Minh tung cú vô lê ngẫu hứng, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước giờ nghỉ, đội chủ nhà suýt mở tỷ số khi một pha đánh đầu dũng mãnh đưa bóng dội xà ngang.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra chặt chẽ. Phút 60, bước ngoặt xuất hiện khi Phan Tuấn Tài tạt bóng chuẩn xác để Lucao bật cao đánh đầu tung lưới Đình Triệu.

Những phút còn lại, Hải Phòng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công, đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel.

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Lucao (61')

Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Hải Phòng