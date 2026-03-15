Hải Phòng nhập cuộc đầy chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tạo ra sức ép lên khung thành Thể Công Viettel. Fletcher hai lần thử vận may bằng những cú dứt điểm từ xa nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Văn Việt.
Phút 32, Tagueu có cơ hội rõ ràng khi thoát xuống bên cánh trái, vượt qua cả thủ môn Văn Việt, song cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch khung thành trống trong tiếc nuối.
Sau giai đoạn đầu bị dồn ép, Thể Công Viettel dần lấy lại thế trận. Phút 36, Colonna treo bóng thuận lợi để Hoàng Minh tung cú vô lê ngẫu hứng, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước giờ nghỉ, đội chủ nhà suýt mở tỷ số khi một pha đánh đầu dũng mãnh đưa bóng dội xà ngang.
Sang hiệp hai, thế trận diễn ra chặt chẽ. Phút 60, bước ngoặt xuất hiện khi Phan Tuấn Tài tạt bóng chuẩn xác để Lucao bật cao đánh đầu tung lưới Đình Triệu.
Những phút còn lại, Hải Phòng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công, đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel.
Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Lucao (61')
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Hải Phòng
Thể Công: Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Viết Tú (18), Tuấn Tài (12), Hoàng Minh (17), Nhật Nam (16), Paulo Martins (14), Văn Khang (11), Lucao (9), Hữu Thắng (8), Wesley Nata (25).
Hải Phòng: Đình Triệu (1), Trung Hiếu (17), Tiến Dụng (16), Tiến Dũng (4), Thái Bảo (31), Mạnh Dũng (19), Luiz Antonio (88), Ronaldo Fletcher (99), Hữu Sơn (77), Joel Tagueu (95), Hoàng Nam (30).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Thể Công Viettel trước Hải Phòng. Kết quả này giúp đội bóng áo lính tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN, với 4 điểm ít hơn nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
CLB Hải Phòng vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Thể Công Viettel.
80'
Hải Phòng có cú đầu trúng đích đầu tiên kể từ đầu trận, dẫu vậy pha kết thúc từ ngoài vòng cấm của Ronaldo Fletcher không làm khó Văn Việt.
76'
Thể Công Viettel kiểm soát tốt thế trận, không để Hải Phòng có nhiều không gian và cơ hội để tiếp cận với khung thành của thủ môn Văn Việt.
67'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ đến từ thành phố Cảng nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
61'
Lucao ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Hải Phòng
Phan Tuấn Tài có quả tạt cực dẻo từ cánh trái vào để tiền đạo Lucao bật cao đánh đầu tung lưới Đình Triệu, mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Đường chuyền của Tuấn Tài trong ngày đeo băng thủ quân là sự tái hiện pha kiến tạo cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu vào lưới U23 Thái Lan, giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 tại Mỹ Đình, năm 2022.
56'
Vẫn đang là một thế trận giằng co trên sân Hàng Đẫy, số cơ hội mà hai đội tạo ra không nhiều.
50'
Những phút đầu hiệp hai các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân của Thể Công Viettel.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu cùng giờ, CA TPHCM và PVF-CAND cũng có tỷ số 0-0.
37'
Kyle Colonna nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào để Hoàng Minh ngả người bắt vô-lê đẹp mắt. Thủ môn Đình Triệu đã chôn chân đứng nhìn nhưng may cho Hải Phòng khi bóng đi chệch cột dọc.
32'
Joel Tagueu băng xuống, anh vượt qua cả thủ môn Văn Việt nhưng quá đáng tiếc cho Hải Phòng khi cú dứt điểm ở sát đáy biên đưa bóng đi cắt ngang khung thành Thể Công Viettel.
26'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Thể Công Viettel dính bàn thua khi Hải Phòng có được cơ hội từ pha bóng cố định. Tiến Dũng bất ngờ nên dứt điểm đi ra ngoài.
24'
Các mảng miếng tấn công của Thể Công Viettel, từ hai cánh vào hay khoan phá trung lộ vẫn chưa tạo ra sự khác biệt.
16'
Đội bóng áo lính đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn Hải Phòng, dù vậy vẫn chưa có được cơ hội thật sự nào được tạo ra về phía khung thành của nhau.
10'
Các học trò của HLV Popov có được ba tình huống cố định liên tiếp khiến khung thành của Đình Triệu chịu sóng gió.
5'
Thể Công Viettel đặt mục tiêu 3 điểm, trong khi đội khách Hải Phòng cũng muốn có được kết quả khả quan tại Hàng Đẫy tối 15/3.
19h15
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Thể Công đang nổi lên như ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch V.League cùng CAHN nếu nhìn vào thứ hạng hiện tại. Sau cú sốc thua đậm SLNA trên sân nhà, đoàn quân của HLV Velizar Popov nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể hiện phong độ ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp.
Đáng chú ý, Thể Công lần lượt đánh bại hai đối thủ mạnh là Nam Định và Hà Nội trước khi tiếp tục ca khúc khải hoàn trước Becamex TP.HCM. Chuỗi trận này cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ khi đội bóng áo lính chỉ thủng lưới một bàn và ghi ba bàn thắng. Hai chiến thắng 1-0 trước Nam Định và Hà Nội phản ánh rõ những màn đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện cũng như sự quyết liệt của cầu thủ trên sân.
Với đà thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, Thể Công được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong chuyến làm khách trước Hải Phòng.
Trong khi đó, đội bóng đất Cảng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi bốn trận gần nhất ở V.League đều không biết mùi chiến thắng. Dù hàng công Thể Công chưa quá bùng nổ với 24 bàn sau 15 trận, họ vẫn sở hữu chân sút đáng gờm Lucao – người đã ghi 8 bàn và sẵn sàng gây khó cho đội bóng cũ Hải Phòng.
Thông tin lực lượng
Thể Công: Đầy đủ lực lượng
Hải Phòng: Việt Hưng bị treo giò