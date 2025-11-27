U17 Lào đang trở thành hiện tượng thú vị tại vòng loại U17 châu Á năm nay khi bất ngờ đánh bại U17 Pakistan với tỷ số 2-1, qua đó tiếp tục duy trì mạch toàn thắng.

Đại diện xứ Triệu Voi nhập cuộc đầy tự tin và sớm vượt lên từ phút thứ 9 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Palindeth.

U17 Lào đánh bại đối thủ mạnh hơn là U17 Pakistan - Ảnh: Asean Football

Bước sang hiệp hai, dù chịu nhiều sức ép hơn nhưng U17 Lào vẫn giữ được sự tập trung. Phút 72, Odin thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Xen kẽ là bàn gỡ của Abdullah cho U17 Pakistan cở cuối hiệp một, nhưng không đủ để ngăn cản chiến thắng của U17 Lào.

Với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, họ cùng U17 Yemen chia sẻ ngôi đầu bảng B nhưng tạm xếp thứ hai do thua hiệu số. Dù vậy, cánh cửa lần đầu tiên vào vòng chung kết U17 châu Á đang rộng mở hơn bao giờ hết với U17 Lào.

U17 Thái Lan tiếp tục thắng to - Ảnh: Asean Football

Ở bảng F, U17 Thái Lan cũng khẳng định sức mạnh khi vùi dập U17 Maldives 7-1, qua đó củng cố ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Trong khi đó, bảng C tiếp tục có thêm niềm vui cho bóng đá Đông Nam Á. U17 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U17 Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 nhờ các pha lập công của Minh Thủy và Mạnh Cường.

Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Cristiano Roland giữ vững ngôi đầu, bất chấp việc U17 Malaysia thắng đậm 5-0 trước U17 Ma Cao (Trung Quốc) ở trận đấu cùng giờ.

Xếp hạng bảng B hiện tại

Xếp hạng bảng F hiện tại

Highlights U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong:

