Tại sân chơi AFC Champions League Two, CLB CAHN hiện đứng thứ hai tại bảng E với 5 điểm, cùng điểm với Bắc Kinh Quốc An nhưng hơn về hiệu số phụ. Muốn giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng chung cuộc vào vòng knock-out, đại diện của Việt Nam buộc phải thắng đội bóng đến từ Trung Quốc trên sân Hàng Đẫy.

HLV Polking nhấn mạnh tới tính chất "sinh tử" của trận đấu này. Chiến lược gia sinh năm 1976 khẳng định CAHN có cơ hội đi tiếp nếu thắng, trong trường hợp thua thì coi như hết hi vọng vượt qua vòng bảng tại đấu trường châu lục.

Hai đội hòa nhau 2-2 ở trận lượt đi.

Trước trận đấu, CAHN nhận thất bại ở Cúp Quốc gia khi đối đầu với đội bóng cùng thành phố Thể Công Viettel. Trận thua không chỉ khiến CAHN trở thành cựu vương, họ còn bị ảnh hưởng về tinh thần khi trở lại sân chơi AFC Champions League Two.

"Điều quan trọng là các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất cho trận gặp Bắc Kinh Quốc An. Tôi tin là CAHN tạo ra nhiều cơ hội, cùng với những bàn thắng", HLV Polking nói.

Ở trận lượt đi, dù thi đấu sân khách nhưng CAHN thi đấu lấn lướt, dồn ép đối thủ nhưng để hòa 2-2 đáng tiếc. Trận lượt về, khi được thi đấu trên sân nhà, đội bóng ngành công an có cơ sở để nghĩ về một chiến thắng.

CAHN tự tin hướng tới chiến thắng.

Tuy nhiên, đây là trận đấu khó khăn với đại diện Việt Nam bởi họ mất tiền đạo chủ lực Alan, trong khi Việt Anh để ngỏ khả năng ra sân. Bên kia chiến tuyến, Bắc Kinh Quốc An mang theo đầy đủ lực lượng cho chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, đáng chú ý là bộ ba ngoại binh người Bồ Đào Nha và Brazil.

Trận CAHN vs Bắc Kinh Quốc An lăn bóng vào lúc 19h15 ngày 27/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.