Sau khi giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia, Thép Xanh Nam Định có chuyến làm khách trên sân của Ratchaburi ở lượt trận thứ 5 (lượt về), AFC Champions League Two 2025/26.

Tại bảng F, hai thất bại liên tiếp trước Gamba Osaka khiến đội bóng thành Nam chỉ có được 6 điểm sau 4 vòng đấu, xếp nhì bảng nhưng bị đội đầu bảng bỏ xa đến 6 điểm. Muốn giành vé đi tiếp, đoàn quân của HLV Mauro phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Ratchaburi - đội cũng đang có 6 điểm, đứng ở vị trí thứ 3.

Ở trận lượt đi, Thép Xanh Nam Định đánh bại Ratchaburi 3-1 tại Thiên Trường. Tuy nhiên thời gian qua đội bóng thành Nam không có được phong độ tốt, khiến họ phải thay HLV trưởng.

Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu giành 3 điểm. Ảnh: T.L

HLV Mauro được kỳ vọng giúp Thép Xanh Nam Định trở lại với chính mình. Nếu trận thắng Long An 2-0 ở Cúp Quốc gia chỉ có ý nghĩa chủ yếu về mặt tinh thần thì việc đánh bại Ratchaburi là một sự khẳng định của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu này, Xuân Son chưa được vào sân do anh chỉ được đăng ký bổ sung sau khi vòng bảng khép lại. Dù vậy, Thép Xanh Nam Định vẫn rất tự tin khi có thể sử dụng tối đa 11 "Tây" trong đội hình.

Nếu nhìn và lượt đi với chiến thắng 3-1, nhiều người nghĩ rằng Thép Xanh Nam Định sẽ có trận đấu đấu dễ dàng khi tái đấu Ratchaburi. Tuy nhiên, ngoài việc thi đấu trên sân khách, đại diện V-League cũng gặp thử thách lớn khi Ratchaburi đang có phong độ rất cao, với 2 chiến thắng gần nhất ở sân chơi châu lục (ghi 15 bàn, thủng lưới 1 bàn).

Đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, nhưng rõ ràng Thép Xanh Nam Định phải có một trận đấu hết sức mới đạt được điều mà mình mong muốn.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi diễn ra vào lúc 17h ngày 27/11.