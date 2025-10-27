Tờ New Straits Times đưa tin, FAM đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch một ủy ban độc lập để điều tra các vấn đề về hồ sơ liên quan 7 cầu thủ vừa nhận án phạt từ LĐBĐ thế giới (FIFA).

Việc bổ nhiệm được FAM công bố vào sáng nay (27/10), diễn ra sau cam kết trước đó của Liên đoàn về việc thành lập một cơ quan công bằng để xem xét vụ việc.

Phó Chủ tịch FAM, Datuk S.Sivasundaram phát biểu hôm 17/10, rằng Ủy ban này sẽ hoạt động độc lập, không có sự tham gia của các quan chức FAM, để đảm bảo công bằng và minh bạch.

Bóng đá Malaysia dính bê bối gây chấn động. Ảnh: NST

Theo nguồn trên, ông Tun Raus có nhiều năm kinh nghiệm về pháp lý và tư pháp, từng giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia từ 2017 cũng như nhiều vị trí quan trọng trong suốt sự nghiệp.

FAM hi vọng cựu Chánh án Tun Raus và các thành viên của Ủy ban độc lập do chính ông lựa chọn, sẽ tiến hành một cuộc điều tra chuyên nghiệp và toàn diện trước khi công bố kết quả.

Vào tháng trước, bóng đá Malaysia gây rúng động khi bị FIFA phạt nặng vì làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch kịp cùng tuyển Malaysia chơi ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 6 tại vòng loại Asian Cup 2027 và giành được chiến thắng 4-0.

Ngoài phạt tiền, 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM phủ nhận cáo buộc, một mực rằng do lỗi kỹ thuật, nhân viên gửi nhầm file giấy tờ và hiện đã nộp đơn kháng án. Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, người giám sát quá trình đăng ký thủ tục, đã bị đình chỉ chức vụ.

Theo báo chí Malaysia, dự kiến FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc là vào ngày 30/10 tới đây.

Trường hợp án phạt được FIFA giữ nguyên, Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 đã chơi hồi tháng 6: thắng Nepal 2-0 và thắng 4-0 Việt Nam, do những cầu thủ trên có tham gia thi đấu.