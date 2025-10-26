Trên sân nhà Pleiku tại vòng 8 LPBank V-League 2025/26, HAGL bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi, đồng thời ghi bàn gấp đôi số bàn thắng kể từ đầu mùa giải.

Đánh giá về trận đấu, HLV Lê Quang Trãi xúc động nói: "Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ, đặc biệt là hàng thủ vì nỗ lực, chăm chỉ tập luyện và chiến đấu giành lấy 3 điểm đầu tiên trên sân nhà. Đây là kết quả xứng đáng cho tinh thần của HAGL.

HAGL có chiến thắng quý giá. Ảnh: T.B

Chúng tôi phân tích rất kỹ Thể Công Viettel để chuẩn bị thật tốt. Có những trận trước, đội chơi hay nhưng chưa may mắn để có điểm. Tôi nhắc các cầu thủ rằng hôm nay phải giành điểm, thậm chí là thắng.

Trước trận này, chúng tôi mới chỉ ghi 1 bàn và chưa có chiến thắng nào. Giờ thì đội thắng và ghi được 2 bàn, điều đó là động lực lớn cho các cầu thủ trẻ, giúp HAGL tự tin hơn để hướng đến những vị trí cao hơn trên BXH".

Chiến thắng của HAGL không trọn vẹn khi hậu vệ Đinh Quang Kiệt gặp chấn thương. HLV Quang Trãi lo lắng: “Tôi rất lo cho sức khỏe của cậu ấy. Tình huống va chạm ở vùng đầu rất nguy hiểm, nên tôi phải thận trọng. Quang Kiệt mong muốn được tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, tôi sợ rằng có thể xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn,. May mắn hiện tại cậu ấy tạm ổn".

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov nói ngắn gọn sau trận thua đầu tiên ở V-League: "Đây chỉ là một trận đấu. Chúng tôi học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến về phía trước, đơn giản là như vậy".