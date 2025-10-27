Trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TP.HCM: Tiến Linh đối đầu Quang Hải Trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TP.HCM, thuộc khuôn khổ vòng 8 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (27/10).

Quyết tâm cắt đứt chuỗi trận không thắng, Nam Định chủ động dâng cao pressing, nhưng chính Đà Nẵng mới là đội mở tỷ số.

Phút 14, Phi Hoàng tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm gọn gàng, giúp đội khách dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng, Đà Nẵng lùi sâu phòng ngự, khiến hàng công của Nam Định gặp nhiều khó khăn.

Nam Định vất vả giữ lại 1 điểm trước Đà Nẵng - Ảnh: Đ.C

Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên tăng tốc tấn công. Các cơ hội liên tục đến với Romulo, Lâm Ti Phông, nhưng thủ môn Văn Biểu bên phía Đà Nẵng thi đấu xuất sắc, từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Phải đến phút 88, Lucas Alves mới đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau pha treo bóng chuẩn xác của đồng đội. Dù hai đội đều cố gắng trong những phút cuối, tỷ số không thay đổi.

Trận hòa này khiến Nam Định nối dài chuỗi 5 trận không thắng, đứng thứ 8 với 8 điểm, trong khi Đà Nẵng tiếp tục xếp cuối bảng.

Ghi bàn:

Nam Định: Lucas Alves (89')

Đà Nẵng: Phi Hoàng (14')

Đội hình xuất phát Nam Định vs Đà Nẵng

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Lucas Alves (4), Văn Vĩ (17), Ngọc Sơn (27), Văn Công (16), Văn Vũ (Đình Sơn 25'), Ti Phông (39), A Mít (6), Brenner (35).

Đà Nẵng: Văn Biểu (1), Ngọc Hiệp (2), Kim Dong Su (3), Đức Anh (15), Hồng Phúc (23), Phi Hoàng (21), Quốc Nhật (Văn Hòa 12'), Anh Tuấn (6), Văn Long (11), Makaric (9), Henen (10).