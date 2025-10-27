Quyết tâm cắt đứt chuỗi trận không thắng, Nam Định chủ động dâng cao pressing, nhưng chính Đà Nẵng mới là đội mở tỷ số.
Phút 14, Phi Hoàng tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm gọn gàng, giúp đội khách dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng, Đà Nẵng lùi sâu phòng ngự, khiến hàng công của Nam Định gặp nhiều khó khăn.
Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên tăng tốc tấn công. Các cơ hội liên tục đến với Romulo, Lâm Ti Phông, nhưng thủ môn Văn Biểu bên phía Đà Nẵng thi đấu xuất sắc, từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.
Phải đến phút 88, Lucas Alves mới đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau pha treo bóng chuẩn xác của đồng đội. Dù hai đội đều cố gắng trong những phút cuối, tỷ số không thay đổi.
Trận hòa này khiến Nam Định nối dài chuỗi 5 trận không thắng, đứng thứ 8 với 8 điểm, trong khi Đà Nẵng tiếp tục xếp cuối bảng.
Ghi bàn:
Nam Định: Lucas Alves (89')
Đà Nẵng: Phi Hoàng (14')
Đội hình xuất phát Nam Định vs Đà Nẵng
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Lucas Alves (4), Văn Vĩ (17), Ngọc Sơn (27), Văn Công (16), Văn Vũ (Đình Sơn 25'), Ti Phông (39), A Mít (6), Brenner (35).
Đà Nẵng: Văn Biểu (1), Ngọc Hiệp (2), Kim Dong Su (3), Đức Anh (15), Hồng Phúc (23), Phi Hoàng (21), Quốc Nhật (Văn Hòa 12'), Anh Tuấn (6), Văn Long (11), Makaric (9), Henen (10).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, có phần tiếc nuối đối với Nam Định. Đội ĐKVĐ vẫn chưa biết mùi chiến thắng ngay cả khi thay 'tướng'.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
89'
Lucas Alves gỡ hòa cho Nam Định
Đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm, trung vệ Lucas Alves đánh đầu đánh bại thủ môn Văn Biểu, gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.
83'
Các cầu thủ Đà Nẵng vẫn duy trì lối chơi phòng ngự kỷ luật để bảo vệ tỷ số mong manh.
77'
Pha tấn công trực diện của Nam Định, Brenner nỗ lực dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Văn Biểu. Hàng thủ của Đà Nẵng đang phải làm việc hết công suất.
65'
Đội bóng thành Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Đà Nẵng.
50'
Những phút đầu hiệp hai, đội ĐKVĐ tiếp tục gây sức ép liên tục để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Đà Nẵng.
38'
Nam Định có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, Ti Phông thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội nhưng lại dứt điểm quá nhẹ để cho cầu thủ Đà Nẵng kịp lùi giải nguy.
36'
Bàn thắng dẫn trước giúp đội bóng sông Hàn thi đấu càng quyết tâm và máu lửa hơn trước Nam Định đang khát chiến thắng.
25'
Đội bóng thành Nam vẫn đang bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của SHB Đà Nẵng, chủ nhà thậm chí chuyền sai khá nhiều. Tô Văn Vũ liên tục mắc lỗi nên tân HLV Nguyễn Trung Kiên quyết định rút ra và tung Đình Sơn vào thế chỗ.
14'
Phi Hoàng mở tỷ số cho Đà Nẵng
Cú dứt điểm của cầu thủ Đà Nẵng buộc thủ môn Nguyên Mạnh cản phá, Nguyễn Phi Hoàng - tiền vệ U23 Việt Nam lập tức đá bồi đưa bóng đi đập đất rồi bay vào khung thành chủ nhà Nam Định.
12'
Đà Nẵng có sự thay người bất đắc dĩ khi Quốc Nhật dính chấn thương khá nặng nên không thể thi đấu. HLV Đức Tuấn buộc phải tung Văn Hòa vào thế chỗ.
7'
Lần này Tô Văn Vũ là người thực hiện cú 'nã đại bác' tầm xa đánh bại thủ môn Văn Biểu nhưng cú đá vẫn đi sát sạt cột dọc.
2'
Nam Định là đội có pha dứt điểm đầu tiên nhưng cú đá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Đà Nẵng.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Nam Định vs Đà Nẵng
Nhận định trước trận
Nam Định - đương kim vô địch V.League đang trải qua giai đoạn khủng hoảng khi chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng đấu và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Kể từ chiến thắng trước PVF-CAND cuối tháng 8, đội bóng thành Nam chưa biết mùi chiến thắng, liên tục bị cầm hòa và nhận thất bại trước Ninh Bình, CAHN, rồi Becamex TP.HCM. Hàng công chỉ ghi 6 bàn - con số thấp nhất trong 4 mùa gần đây phản ánh rõ sự sa sút đáng báo động.
Thất bại tại AFC Champions League Two trước Gamba Osaka khiến HLV Vũ Hồng Việt phải rời ghế, nhường chỗ cho trợ lý Nguyễn Trung Kiên tạm quyền.
Áp lực dành cho tân HLV là cực lớn khi Nam Định cần chấm dứt chuỗi trận bết bát ngay trước đối thủ Đà Nẵng. Dù vậy, với việc đội khách đang phòng ngự kém (thủng 12 bàn), đây là cơ hội để Nam Định tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân Thiên Trường.
Thông tin lực lượng
Nam Định: Mất Njabulo Blom cả mùa giải. Caique, Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngô Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh cũng chưa thể ra sân ở thời điểm này. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng mới chỉ trở lại tập luyện với cường độ vừa phải do vừa phẫu thuật đầu gối.
Đà Nẵng: Không thể có sự phục vụ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đến hết mùa vì chấn thương dây chằng. Điều đó càng khiến cho khả năng phòng ngự của đại diện Đà thành vốn yếu thế lại càng mong manh hơn.