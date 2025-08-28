CAHN có trận đấu áp đảo ngay trên sân Hàng Đẫy khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 4-2. Ngay từ đầu trận, đội bóng ngành Công an chơi lấn lướt, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.
Leo Artur tận dụng sai lầm phá bóng của Thành Chung để mở tỷ số ở phút 31. Hiệp 1 khép lại với ưu thế rõ rệt cho CAHN khi họ tung ra tới 7 cú sút, trong khi Hà Nội chỉ có một lần dứt điểm.
Bước sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao đội hình và đưa Văn Quyết vào sân, nhưng sự mạo hiểm này phản tác dụng. Hàng thủ lỏng lẻo và liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là Thành Chung, giúp Alan tỏa sáng với cú hat-trick.
Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Hà Nội FC có hai bàn gỡ do công của Passira và Đình Hai.
Chiến thắng này giúp CAHN giữ chắc vị trí thứ 2, còn Hà Nội FC rơi vào khủng hoảng khi vẫn loay hoay ở nhóm cuối bảng.
Ghi bàn:
CAHN: Artur (31'), Alan (67', 73', 77')
Hà Nội FC: Daniel Passira (84'), Đình Hai (90'+1)
Đội hình thi đấu
CAHN: Nguyễn Filip (1); Cao Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Leo Artur (10), Đình Bắc (Nguyễn Văn Đức 70'), Quang Hải (19), Alan (72).
Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Duy Mạnh (2), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Văn Nam (17), Văn Xuân (45), Marlon Ferreira (55), Lamothe (Đậu Văn Toàn 46'), Tuấn Hải (9), Daniel Passira (99), Nascimento (80).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tưng bừng 4-2 dành cho CAHN trước Hà Nội FC.
90'+1
Hà Nội FC có bàn gỡ 2-4
Văn Quyết tranh chấp bất thành trong vòng cấm CAHN nhưng anh kịp mở ra cơ hội để Đình Hai sút tung lưới Nguyễn Filip lần thứ 2.
84'
Daniel Passira rút ngắn cách biết xuống 1-4 cho Hà Nội
Cuối cùng Hà Nội FC cũng có bàn thắng danh dự khi Daniel Passira đột phá rồi dứt điểm chéo góc đánh bại Nguyễn Filip.
81'
Thủ thành Nguyễn Filip bắt gọn trái bóng, ngăn Hà Nội FC ghi bàn danh dự.
77'
Alan lập hat-trick
Thêm một tình huống phản công sắc bén nữa của CAHN, Cao Pendent Quang Vinh căng ngang thuận lợi để Alan dứt điểm đánh bại Văn Chuẩn lần thứ 4.
73'
Alan lập cú đúp, đặt dấu chấm hết cho Hà Nội FC
Thêm một cơ hội cho CAHN, Alan dứt điểm căng và chìm ngoài vòng cấm, bóng lại chạm chân Thành Chung làm đổi hướng khiến Văn Chuẩn không thể cản phá.
67'
Thành Chung mắc lỗi, Alan nhân đôi cách biệt cho CAHN
Đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ CAHN khiến Thành Chung phá hụt bóng. Alan băng lên rồi tung cú dứt điểm căng và hiểm hóc về góc thấp khiến Văn Chuẩn bó tay.
63'
Quang Hải không thể dứt điểm bằng chân sở trường nhưng anh kịp mở ra cơ hôi ngon ăn cho Leo Artur, tuy nhiên cú dứt điểm lại quá tệ.
56'
Hai Long dứt điểm ở sát vòng cấm CAHN nhưng thủ thành Nguyễn Filip xuất sắc cản phá chịu phạt góc.
51'
CAHN đáp trả mạnh mẽ, Leo Artur dứt điểm đưa bóng chạm chân Thành Chung làm đổi hướng. Quá may cho Hà Nội FC khi bóng trúng cột dọc bật ra.
47'
Tình huống cố định của Hà Nội bên cánh trái khiến khung thành CAHN sóng gió, thủ thành Nguyễn Filip nhanh tay bắt gọn trái bóng.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.
45'
Trong vòng 2 phút, CAHN có 2 cơ hội phản công sắc nét nhưng Đình Bắc đều tỉa bóng không chính xác.
39'
CĐV Hà Nội FC trải qua một phen thót tim, khi Leo Artur thực hiện pha đặt lòng khiến thủ môn Văn Chuẩn đứng chôn chân nhưng bóng chệch khung thành.
36'
Quang Hải có pha kiến tạo như "dọn cỗ" cho Stefan Mauk nhưng cú dứt điểm lại quá hiền đối với Văn Chuẩn.
31'
Artur mở tỷ số cho CAHN
Thành Long câu bóng vào vòng cấm Hà Nội FC, Thành Chung nỗ lực đánh đầu bóng phá bóng không tốt. Leo Artur thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt về góc xa hạ gục Văn Chuẩn.
25'
Các học trò của HLV Mano Polking đang kiểm soát bóng lên tới 66%, sở hữu 3 pha dứt điểm trong khi Hà Nội FC chưa có được tình huống kết thúc nào.
21'
Hai đội đang chơi giằng co, với thế trận chặt chẽ dưới cơn mưa nặng hạt tại Hàng Đẫy. CAHN là đội sở hữu nhiều cơ hội hơn.
13'
Thành Chung có pha đạp trượt bóng vào ống đồng của Quang Hải khiến đội trưởng CAHN nằm sân. Alan lập tức tiếp ứng nhưng cú sút của tiền đạo này lại quá thiếu chính xác.
8'
Mưa nặng hạt vẫn rơi trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ hai đội vì vậy mà có trận 'thủy chiến' ở derby Thủ đô.
2'
CAHN tổ chức phản công nhanh, bóng được luân chuyển cho Lê Văn Đô bên cánh phải và cầu thủ này thực hiện pha cứa lòng đánh bại Quan Văn Chuẩn nhưng bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
Sau đó chỉ một phút, đến lượt Alan thử tài Văn Chuẩn với cú dứt điểm đưa bóng đi căng và chìm từ ngoài vòng cấm.
19h15
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trước giờ bóng lăn, cơn mưa nặng hạt xuống sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs Hà Nội FC
Nhận định trước trận
Ở giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025/26, CAHN và Hà Nội FC đều trải qua nhiều biến động trái ngược. CAHN khởi đầu chật vật khi hòa Thể Công - Viettel rồi để thua ngược Pathum United tại Cúp các CLB Đông Nam Á, đồng thời mất trung vệ Việt Anh vì chấn thương.
Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mano Polking nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng 3-0 trên sân Becamex TP.HCM, nhờ các pha lập công của Alan, Leo Artur và Quang Hải.
Trận thắng này giúp họ giải tỏa áp lực và có sự chuẩn bị tốt nhất trước “derby Thủ đô”. Trong khi đó, Hà Nội FC lại gây thất vọng khi để thua TP.HCM 1-2 ở trận mở màn và bị HAGL cầm chân không bàn thắng, dù áp đảo thế trận.
Điểm yếu lớn nhất của Văn Quyết và các đồng đội chính là khả năng tận dụng cơ hội. Cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn căng thẳng khi CAHN quyết khẳng định vị thế ứng viên vô địch, còn Hà Nội FC cần thắng để lấy lại tinh thần.
Thông tin lực lượng
CAHN: Bùi Hoàng Việt Anh có thể trở lại thi đấu.
Hà Nội FC: Đầy đủ lực lượng.