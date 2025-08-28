CAHN có trận đấu áp đảo ngay trên sân Hàng Đẫy khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 4-2. Ngay từ đầu trận, đội bóng ngành Công an chơi lấn lướt, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Leo Artur tận dụng sai lầm phá bóng của Thành Chung để mở tỷ số ở phút 31. Hiệp 1 khép lại với ưu thế rõ rệt cho CAHN khi họ tung ra tới 7 cú sút, trong khi Hà Nội chỉ có một lần dứt điểm.

Bộ đội Leo Artur - Alan là nỗi ác mộng của Hà Nội FC - Ảnh: Song Ngư

Bước sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao đội hình và đưa Văn Quyết vào sân, nhưng sự mạo hiểm này phản tác dụng. Hàng thủ lỏng lẻo và liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là Thành Chung, giúp Alan tỏa sáng với cú hat-trick.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Hà Nội FC có hai bàn gỡ do công của Passira và Đình Hai.

Chiến thắng này giúp CAHN giữ chắc vị trí thứ 2, còn Hà Nội FC rơi vào khủng hoảng khi vẫn loay hoay ở nhóm cuối bảng.

Ghi bàn:

CAHN: Artur (31'), Alan (67', 73', 77')

Hà Nội FC: Daniel Passira (84'), Đình Hai (90'+1)

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip (1); Cao Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Leo Artur (10), Đình Bắc (Nguyễn Văn Đức 70'), Quang Hải (19), Alan (72).

Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Duy Mạnh (2), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Văn Nam (17), Văn Xuân (45), Marlon Ferreira (55), Lamothe (Đậu Văn Toàn 46'), Tuấn Hải (9), Daniel Passira (99), Nascimento (80).