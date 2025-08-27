Đội trưởng Quang Hải kiến tạo rồi ghi bàn đem về chiến thắng đậm đà 3-0 cho CAHN ngay trên sân của Becamex TP.HCM, ở trận đấu muộn nhất vòng 2 LPBank V-League.
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/26 - Vòng 4
Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vùi dập Đông Á Thanh Hóa 4-0 ngay trên sân nhà tối 23/8, qua đó giành trọn 6 điểm sau 2 vòng và tạm thời dẫn đầu bảng V-League 2025/26.
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
HAGL nhà bầu Đức nhận thất bại đậm nhất vòng 1 LPBank V-League 2025/26, dù được chơi trên sân nhà Pleiku, dự báo lại có thêm một chiến dịch chật vật.