Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho đội chủ nhà khi ngay phút 12, David Boris tận dụng đường chuyền tinh tế của Văn Long, vượt qua hàng thủ đối phương và dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Đà Nẵng.

Ninh Bình bay cao tại V-League nhờ sự tỏa sáng của dàn nội binh lẫn ngoại binh - Ảnh: VPF

Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu. Phút 28, từ pha tạt bóng chuẩn xác của Mạnh Ngọc Hà, Daniel đánh đầu kiến tạo để Gustavo Henrique nhanh chóng ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình.

Chỉ 5 phút sau, Gustavo tiếp tục toả sáng khi bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Hoàng Đức, giúp Ninh Bình vượt lên dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của đội khách. Phút 65, Geovane tung cú dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho Ninh Bình.

Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định sức mạnh của Ninh Bình tại mùa giải mới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu và cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch V-League 2025/26.