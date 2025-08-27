Thép Xanh Nam Định tổ chức ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 45+2. Thanh Nhàn xử lý gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.

Nam Định ngược dòng hạ PVF-CAND - Ảnh: TXNĐ

Tuy nhiên, lợi thế này nhanh chóng bị san bằng ngay đầu hiệp hai. Phút 51, từ quả phạt góc của Romulo, trung vệ Alain bên phía PVF-CAND lúng túng phản lưới, giúp Nam Định gỡ hòa 1-1.

Đến phút 65, sức ép dồn dập của đội chủ nhà được cụ thể hóa. Brenner đi bóng tốc độ bên cánh phải, căng ngang chuẩn xác để Caio Cesar khống chế khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định tỷ số 2-1.

Chiến thắng này giúp Nam Định lấy lại tinh thần sau cú sảy chân ở vòng trước, trong khi PVF-CAND tiếp tục gặp nhiều thử thách trong mùa giải đầu tiên tại V-League.

Ghi bàn:

PVF-CAND: Thanh Nhàn (45'+2)

Nam Định: Alain (52', phản lưới), Caio Cesar (66')

Đội hình xuất phát Nam Định vs PVF-CAND

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh, A Mít, Brenner

PVF-CAND: Minh Long, Bảo Long, Hiểu Minh, Eyenga, Anh Quân, Văn Trạng, Xuân Bắc, Công Đến, Thanh Nhàn, Samson, Amarildo