Thép Xanh Nam Định tổ chức ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 45+2. Thanh Nhàn xử lý gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, lợi thế này nhanh chóng bị san bằng ngay đầu hiệp hai. Phút 51, từ quả phạt góc của Romulo, trung vệ Alain bên phía PVF-CAND lúng túng phản lưới, giúp Nam Định gỡ hòa 1-1.
Đến phút 65, sức ép dồn dập của đội chủ nhà được cụ thể hóa. Brenner đi bóng tốc độ bên cánh phải, căng ngang chuẩn xác để Caio Cesar khống chế khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định tỷ số 2-1.
Chiến thắng này giúp Nam Định lấy lại tinh thần sau cú sảy chân ở vòng trước, trong khi PVF-CAND tiếp tục gặp nhiều thử thách trong mùa giải đầu tiên tại V-League.
Ghi bàn:
PVF-CAND: Thanh Nhàn (45'+2)
Nam Định: Alain (52', phản lưới), Caio Cesar (66')
Đội hình xuất phát Nam Định vs PVF-CAND
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh, A Mít, Brenner
PVF-CAND: Minh Long, Bảo Long, Hiểu Minh, Eyenga, Anh Quân, Văn Trạng, Xuân Bắc, Công Đến, Thanh Nhàn, Samson, Amarildo
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho đội ĐKVĐ Nam Định.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Dẫn trước 2-1, các cầu thủ Nam Định chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà không cho PVF-CAND cơ hội để dứt điểm.
75'
Bị dẫn ngược, các cầu thủ PVF-CAND nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội dứt điểm nhưng không dễ đạt được mục tiêu.
66'
Cesar giúp Nam Định dẫn trước 2-1
Cesar tranh chấp tốt trong vòng cấm rồi nhanh chân dứt điểm hiểm hóc về góc xa đánh bại thủ môn Minh Long lần thứ hai.
60'
Đội chủ sân Thiên Trường duy trì sức ép liên tục lên phần sân của PVF-CAND.
52'
Brenner giúp Nam Định gỡ hòa 1-1
Tiền đạo ngoại Brenner chớp cơ hội dứt điểm cận thành đưa bóng khẽ chạm chân một cầu thủ PVF-CAND rồi bay vào lưới đội khách.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về PVF-CAND đầy bất ngờ.
45'+2
Thanh Nhàn giúp PVF-CAND tạo địa chấn tại Thiên Trường
Công Đến kiến tạo để Thanh Nhàn - tiền đạo thuộc biên chế U23 Việt Nam mới được triệu tập, có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Nam Định rồi sút tung lưới Nguyên Mạnh.
41'
Cơ hội dứt điểm hiếm hoi của PVF-CAND, với tình huống ngả người móc bóng của tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson khiến CĐV Nam Định thót tim.
31'
Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của PVF-CAND, song sức ép mà Nam Định tạo ra không quá lớn.
22
Tân binh PVF-CAND chơi co cụm bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Sau đó cơ hội liên tiếp đến với chủ nhà nhưng chưa có bàn mở tỷ số.
16'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt vẫn đang kiểm soát thế trận, hàng thủ PVF-CAND liên tục phải làm việc.
9'
Đội ĐKVĐ liên tục gây sức ép về phía khung thành của PVF-CAND.
3'
Lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Nam Định nhập cuộc chủ động, sớm dồn ép đội khách PVF-CAND.
18h00
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Nam Định bước vào mùa giải 2025/26 với tham vọng lớn: trở thành CLB đầu tiên vô địch V.League 3 năm liên tiếp, đồng thời chinh phục AFC Champions League Two, Cúp Quốc gia và giải các CLB Đông Nam Á.
Hàng loạt ngoại binh trị giá gần triệu euro giúp đội bóng thành Nam nằm trong nhóm đội hình đắt giá nhất giải châu lục. Tuy nhiên, thực tế khởi đầu lại chưa như mong đợi.
Sau thất bại ở Siêu cúp Quốc gia trước Công an Hà Nội, Nam Định thắng chật vật Hải Phòng rồi lại thua sốc Sông Lam Nghệ An. Ba trận liên tiếp không đạt kỳ vọng khiến HLV Vũ Hồng Việt chịu nhiều sức ép từ lãnh đạo.
Trận gặp PVF-CAND trên sân Thiên Trường vì thế mang ý nghĩa then chốt. Với Nam Định, đây là cơ hội giải tỏa áp lực; còn với tân binh PVF-CAND, đó lại là thử thách khó khăn để chống chọi sự khốc liệt V.League.
Thông tin lực lượng
Nam Định đang sở hữu lực lượng dồi dào nhưng HLV Vũ Hồng Việt chỉ được đăng ký 7/12 ngoại binh trước vòng 3 V.League 2025/26. Trận gặp PVF-CAND sẽ là lúc ông định hình bộ khung giai đoạn 1. Tin vui khi Hồng Duy, Văn Vũ tái xuất, Lucas Alves có thể trở lại sau FIFA Days, nhưng Văn Toàn phải nghỉ nửa năm.
Trong khi đó, PVF-CAND mất Mpande vì án treo giò.