CAHN khởi đầu vất vả tại LPBank V-League 2025/26. Đội bóng ngành công an chỉ giành được 1 điểm trước Thể Công Viettel ở trận ra quân. Sau đó, tại Cúp các CLB Đông Nam Á, họ thua ngược 1-2 Pathum United (Thái Lan) trong thế hơn người. Không chỉ trắng tay, đoàn quân của HLV Polking còn chịu tổn thất lớn khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương nặng.

Tâm lý của thầy trò HLV Polking chỉ được giải tỏa sang chiến thắng 3-0 trước Becamex TP.HCM. Trận thắng này không chỉ giúp Quang Hải và các đồng đội trở lại với cuộc đua vô địch, mà còn lấy lại sự tự tin cho hành trình nhiều thử thách ở mùa giải năm nay.

CAHN tự tin trước trận gặp Hà Nội FC. Ảnh: S.N

Vòng này, CAHN gặp Hà Nội FC trong trận derby Thủ đô. Cuộc đối đầu giữa hai đội chưa bao giờ thiếu sự kịch tính, hấp dẫn, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

So với CAHN, Hà Nội FC còn khởi đầu còn khổ sở hơn. Họ thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM tại sân Thống Nhất ở trận mở màn. Đến vòng 2, Văn Quyết và các đồng đội bị HAGL cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà dù tạo ra vô số cơ hội.

Nhưng mọi thứ chưa tới mức tệ với Hà Nội FC. Thậm chí, nếu đoàn quân của HLV Makoto Teguramori đánh bại CAHN, họ sẽ “lấy lại những gì đã mất”. Chiến thắng không chỉ là 3 điểm, mà còn là sự khẳng định vị thế, khẳng định sức mạnh trong cuộc đua vô địch mùa này.

Thống kê 6 lần chạm trán với Hà Nội FC, "chủ nhà" CAHN thua 3 thắng 2 hoà 1. Có nghĩa lịch sử đang nghiêng về phía đội bóng áo tím. Tuy nhiên số liệu thống kê chỉ có ý nghĩa tham khảo, trong khi chủ và khách đều hiểu nhau tường tận và 2 vị thuyền trưởng đều cá tính và nhiều mưu mẹo.

Vì lẽ đó, trận derby tại Hàng Đẫy có lẽ cần một khoảnh khắc toả sáng của ngôi sao để quyết định thành bại. Quang Hải (CAHN) và Văn Quyết (Hà Nội FC) là 2 cái tên được kỳ vọng tạo ra khoảnh khắc quyết định trận đấu nhất.

Ở trận còn lại trong ngày 28/8, CA TP.HCM sau thất bại trước Thể Công Viettel trở về sân nhà Thống Nhất tiếp đón HAGL. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được 3 điểm trọn vẹn.