Vẫn khó

Đợt tập trung bản lề hướng đến SEA Games 33 sắp diễn ra, HLV Kim Sang Sik chỉ gọi duy nhất một cầu thủ Việt kiều là Viktor Lê, trong khi hai cái tên được kỳ vọng khác là Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn đều không được góp mặt.

Quyết định này không khiến giới chuyên môn quá bất ngờ, bởi thực tế việc giành một suất lên tuyển U22 Việt Nam với các cầu thủ Việt kiều chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Trần Thành Trung dù được đánh giá cao nhưng rốt cuộc không thể trụ lại dù ở cấp độ U22

Trần Thành Trung từng được truyền thông nhắc đến rất nhiều với phong độ ấn tượng tại châu Âu, hay Vadim Nguyễn – cầu thủ trưởng thành ở Nga đều được xem rất tiềm năng. Tuy nhiên, khi trở về môi trường bóng đá Việt Nam, bộ đội này lại chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt để thuyết phục BHL U22 Việt Nam.

Đáng nói, đây không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik nói “không” với cầu thủ Việt kiều. Trước đó, ông từng loại Bùi Alex, điều đó cho thấy, dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, tiêu chí lựa chọn không chỉ nằm ở danh tiếng hay xuất thân mà còn là khả năng thích ứng với hệ thống chiến thuật và tinh thần tập thể.

Vì đâu

Việc các cầu thủ Việt kiều gặp khó khăn trong việc trụ lại tuyển U22 Việt Nam có nhiều nguyên nhân, bắt nguồn từ cả hai phía: cầu thủ và môi trường đội tuyển.

Thứ nhất là vấn đề hòa nhập và văn hóa. Sự hòa nhập của các cầu thủ Việt kiều vẫn chưa thực sự cao. Điều này không chỉ nằm ở kỹ năng giao tiếp hay văn hóa sinh hoạt mà còn cả trong lối chơi.

Và nguyên nhân tới từ HLV Kim Sang Sik chỉ một phần

Vấn đề thể lực cũng là điểm trừ đáng kể. Ngoại trừ Viktor Lê đã quen, phần lớn cầu thủ Việt kiều như Thành Trung, Vadim Nguyễn thường chỉ duy trì được cường độ cao trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu. Với triết lý pressing, di chuyển liên tục và phối hợp cường độ cao mà HLV Kim Sang Sik đang áp dụng, điều này rõ ràng là bất lợi lớn.

Bên cạnh đó, bản thân triết lý của HLV người Hàn cũng ưu tiên sự gắn kết và tính tổ chức – điều mà các cầu thủ Việt kiều khó thể hiện trọn vẹn khi mới hội quân. Có thể họ kỹ thuật, có thể họ mạnh mẽ, nhưng để hòa vào tập thể, để đáp ứng được yêu cầu chiến thuật chi tiết của HLV Kim Sang Sik, vẫn cần thêm thời gian.

Cánh cửa lên tuyển U22 Việt Nam chưa bao giờ đóng hoàn toàn với các cầu thủ Việt kiều. Nhưng rõ ràng, để chiếm được lòng tin của ông Kim Sang Sik cần nhiều hơn là danh tiếng – đó phải là sự hòa nhập, thể lực và kỷ luật. Và chừng nào những yếu tố đó chưa được cải thiện, hành trình của cầu thủ Việt kiều trong màu áo tuyển trẻ Việt Nam vẫn còn… rất khó.