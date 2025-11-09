Ở vòng 11 V-League 2025/26, hai trận đấu đáng chú ý trên Vinh và Lạch Tray đều kết thúc với chiến thắng cho các đội chủ nhà.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vượt trội trước đối thủ Đà Nẵng và giành chiến thắng 3-1. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đá chủ động, tung ra những đòn dứt điểm đúng lúc.

Hải Phòng thắng tưng bùng, vào top 3. Ảnh: Phan Tùng

Kết quả này giúp Hải Phòng tạm thời chen vào top 3 V-League và nuôi tham vọng cao.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm.

Ở trận còn lại, trên sân Vinh, ngoại binh Reon Moore có màn trình diễn xuất sắc, ghi cả 2 bàn giúp SLNA thắng 2-1 trước Becamex TP HCM.

Giành 3 điểm, đội bóng xứ Nghệ thực hiện cú bứt phá lên khu vực giữa bảng xếp hạng khi giải đấu tạm nghỉ cho các ĐTQG thi đấu.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 11 V-League 2025/26: