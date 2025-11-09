Ở vòng 11 V-League 2025/26, hai trận đấu đáng chú ý trên Vinh và Lạch Tray đều kết thúc với chiến thắng cho các đội chủ nhà.
Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vượt trội trước đối thủ Đà Nẵng và giành chiến thắng 3-1. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đá chủ động, tung ra những đòn dứt điểm đúng lúc.
Kết quả này giúp Hải Phòng tạm thời chen vào top 3 V-League và nuôi tham vọng cao.
Ngược lại, SHB Đà Nẵng bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm.
Ở trận còn lại, trên sân Vinh, ngoại binh Reon Moore có màn trình diễn xuất sắc, ghi cả 2 bàn giúp SLNA thắng 2-1 trước Becamex TP HCM.
Giành 3 điểm, đội bóng xứ Nghệ thực hiện cú bứt phá lên khu vực giữa bảng xếp hạng khi giải đấu tạm nghỉ cho các ĐTQG thi đấu.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 11 V-League 2025/26:
Sân Vinh
Trận đấu kết thúc! SLNA 2-1 Becamex TP.HCM!
Màn trình diễn xuất sắc của Reon Moore – ghi 2 bàn bằng hai chân – giúp đội chủ nhà có trọn 3 điểm, vươn lên nhóm giữa bảng.
Sân Lạch Tray
Trận đấu kết thúc! Hải Phòng 3-1 Đà Nẵng!
Một trận đấu vượt trội của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm.
Sân Lạch Tray
(89’) Bàn thắng! Đà Nẵng rút ngắn tỷ số 1-3! Đội chủ nhà có phút chủ quan, Milan Makaric tận dụng lợi thế thể hình đánh đầu thành bàn.
Sân Lạch Tray
(86') Hải Phòng vẫn đang kiểm soát bóng hoàn toàn. Các cầu thủ áo đỏ thoải mái chuyền với nhau khiến đối thủ co cụm trên sân nhà.
Sân Vinh
(85') Minh Trọng đá phạt góc, Văn Bình không chế bóng thành công sau 2 nhịp. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm bàn gỡ.
Sân Vinh
(75') Becamex TPHCM cố gắng tăng tốc, nhưng đội hình SLNA duy trì vị trí rất tốt.
Sân Vinh
(69’) Bàn thắng! SLNA dẫn trước 2-1! Olaha tung cú móc, Reon Moore thoát xuống khống chế kỹ thuật, rồi đá chìm chân phải không cho Văn Công cơ hội nào.
Sân Lạch Tray
(70’) Bàn thắng! 3-0 cho Hải Phòng! Hàng thủ Đà Nẵng hầu như không phản ứng khi cho rằng có lỗi việt vị, Fred Friday thoải mái dứt điểm nới rộng cách biệt.
Sân Lạch Tray
(65') Đà Nẵng nỗ lực tấn công nhưng Hải Phòng hoàn toàn làm chủ trận đấu. Đội bóng của ông Chu Đình Nghiêm thi đấu ung dung.
Sân Lạch Tray
(54’) Nguy hiểm! Fred Friday đánh gót tuyệt đẹp, cầu thủ vào thay người Trần Vũ Ngọc Tài một mình thoát xuống, anh không dứt điểm mà căng ngang không có ai lên hỗ trợ.
Sân Vinh
(52’) Không vào! Ngay đầu hiệp 2, SLNA đẩy cao đội hình tất công. Reon Dale Moore rướn người tung cú đá gần 6 mét đi vọt xà ngang.
Sân Vinh
(47') Văn Cường đá phạt góc, thủ môn Văn Công bắt bóng không tốt. Cầu thủ SLNA băng vào đá bồi dẫn đến va chạm mạnh.
Thủ môn đội khách cần chăm sóc y tế.
Sân Vinh
Hiệp 2 bắt đầu.
Sân Lạch Tray
Hiệp 2 bắt đầu.
Sân Vinh
Hiệp 1 kết thúc! SLNA 1-1 Becamex TP.HCM!
Hai đội rời sân với tỷ số hòa, phản ánh chính xác thế trận trên sân Vinh.
Sân Lạch Tray
Hiệp 1 kết thúc! Hải Phòng 2-0 Đà Nẵng!
Một hiệp đấu hiệu quả của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm.
Sân Vinh
(45’+4) Bàn thắng! Becamex TP.HCM gỡ hòa 1-1! Ngô Tùng Quốc thực hiện pha xoay người, với hai nhịp chạm loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm tung lưới Cao Văn Bình.
Sân Vinh
(45'+1) Không phạt đền! Văn Cường ngã trong vòng cấm. VAR vào cuộc và trọng tài xác định cầu Thành Nhân của Becamex tranh chấp hợp lệ.
Sân Lạch Tray
(41’) Đà Nẵng có 3 sự thay đổi để hy vọng tạo sự cân bằng về thế trận.
Sân Vinh
(42’) Becamex TP.HCM phải thay thủ môn bắt buộc. Văn Công vào thay Minh Toàn.
Ngoài ra, Thành Kiên cũng phải nhường chỗ cho Phan Thanh Hậu vì quyết định chiến thuật.
Sân Lạch Tray
(32’) Trọng tài lắng nghe tư vấn từ tổ VAR sau tình huống cầu thủ Hải Phòng ngã trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền.
Sân Lạch Tray
(29’) Hồ Minh Dĩ thực hiện cú đánh đầu trong tư thế không bị kèm từ gần điểm phạt đền, nhưng không chính xác.
Sân Vinh
(29’) Bàn thắng! SLNA dẫn 1-0! Văn Cường thực hiện pha chọc khe, Reon Dale Moore băng xuống không bị kèm tung cú sút căng mở tỷ số.
Sân Vinh
(21') Trận đấu diễn ra khá cân bằng. Vẫn chưa có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được hai đội tạo ra.
Sân Lạch Tray
(20’) Bàn thắng! 2-0 cho Hải Phòng! Luiz Antonio chuyền sâu vào vòng cấm, hậu vệ Đà Nẵng cản phá không thành, Tagueu đón bóng sút căng thành bàn.
19'
(19’) Nguy hiểm! Hải Phòng có thêm cơ hội với cú sút hiểm, bóng chạm hậu vệ Đà Nẵng suýt trở thành pha phản lưới.
15'
Bàn thắng! Hải Phòng dẫn 1-0! Đội chủ nhà không ồn ào, nhưng đã có được bàn phá vỡ bế tắc. Luiz Antonio đá phạt góc gây lộn xộn trước khung thành Đà Nẵng, Tiến Dụng dứt điểm vào lưới.
VAR vào cuộc. Quyết định được giữ nguyên.
Sân Vinh
(14') Becamex TP.HCM muốn áp đặt thế trận. Minh Trọng thực hiện pha đột phá vào vòng cấm SLNA nhưng không thành công.
Sân Lạch Tray
(10') Cơ hội! Đà Nẵng tấn công, Trần Ngọc Hiệp dứt điểm chệch khung thành Đình Triệu.
Sân Lạch Tray
(5') Cầu thủ Đà Nẵng dứt điểm, Đình Triệu bắt bóng không dính nhưng không có ai băng vào đá bồi.
Sân Vinh
(8') Mai Hoàng tạt, nhưng bóng không thể đến vị trí của Hồ Văn Cường.
Sân Vinh
Sau 5 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Cả SLNA và Becamex TP.HCM đều không vội khi nhập cuộc.
Sân Lạch Tray
Trận đấu bắt đầu.
Sân Vinh
Trận đấu bắt đầu.
Sân Lạch Tray
Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Đà Nẵng:
Sân Vinh
Đội hình xuất phát SLNA vs Becamex TPHCM: