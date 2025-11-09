Chưa ai có thể ngăn cản đà tiến của Ninh Bình. Tân binh V-League 2025/26 tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau màn rượt đuổi khó tin.

Có thể gọi trận đấu trên sân Thống Nhất là cuộc chiến “điên rồ”. Có đến 7 bàn thắng được ghi với những kịch bản không thể lường trước.

Ninh Bình thắng sau màn rượt đuổi ngoạn mục. Ảnh: NBFC

Ninh Bình sớm phá vỡ bế tắc khi trung vệ Hải Đức có pha lập công đầu tiên trong mùa giải. CA TP.HCM đáp trả, ngược dòng dẫn 3-1 khi kết thúc hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Gustavo Henrique gỡ hòa cho đội khách. Trọng tài ban đầu bắt lỗi việt vị nhưng VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Rất nhiều cơ hội được chủ nhà tạo ra, nhưng các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức không tận dụng thành công. Cuối cùng, Quang Hùng đen đủi khi bóng chạm người anh thành bàn phản lưới quyết định.

Ghi bàn:

CA TP.HCM: Việt Hoàng 10', Williams 17', Đức Phú 45'+1.

Ninh Bình: Hải Đức 5', Hoàng Đức 45'+3, Gustavo Henrique 47', Quang Hùng 89'/phản lưới.

Đội hình dự kiến:

CA TP.HCM: Lê Giang; Quốc Cường, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Việt Hoàng, Đức Huy, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos.

Ninh Bình: Văn Lâm; Thanh Thịnh, Marcelino, Quốc Việt, Quang Nho, Hoàng Đức, Thành Trung, Hải Đức, Daniel, Thanh Bình, Gustavo Henrique

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CA TP.HCM vs Ninh Bình: