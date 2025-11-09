Chưa ai có thể ngăn cản đà tiến của Ninh Bình. Tân binh V-League 2025/26 tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau màn rượt đuổi khó tin.
Có thể gọi trận đấu trên sân Thống Nhất là cuộc chiến “điên rồ”. Có đến 7 bàn thắng được ghi với những kịch bản không thể lường trước.
Ninh Bình sớm phá vỡ bế tắc khi trung vệ Hải Đức có pha lập công đầu tiên trong mùa giải. CA TP.HCM đáp trả, ngược dòng dẫn 3-1 khi kết thúc hiệp 1.
Ngay đầu hiệp 2, Gustavo Henrique gỡ hòa cho đội khách. Trọng tài ban đầu bắt lỗi việt vị nhưng VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.
Rất nhiều cơ hội được chủ nhà tạo ra, nhưng các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức không tận dụng thành công. Cuối cùng, Quang Hùng đen đủi khi bóng chạm người anh thành bàn phản lưới quyết định.
Ghi bàn:
CA TP.HCM: Việt Hoàng 10', Williams 17', Đức Phú 45'+1.
Ninh Bình: Hải Đức 5', Hoàng Đức 45'+3, Gustavo Henrique 47', Quang Hùng 89'/phản lưới.
Đội hình dự kiến:
CA TP.HCM: Lê Giang; Quốc Cường, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Việt Hoàng, Đức Huy, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos.
Ninh Bình: Văn Lâm; Thanh Thịnh, Marcelino, Quốc Việt, Quang Nho, Hoàng Đức, Thành Trung, Hải Đức, Daniel, Thanh Bình, Gustavo Henrique
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CA TP.HCM vs Ninh Bình:
90'+8
Hết giờ! CA TP.HCM 3-4 Ninh Bình!
Chỉ có đội khách ghi được bàn thắng sau giờ nghỉ, qua đó giành 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng.
90'+7
Không vào! Hàng thủ chủ nhà sai lầm, Bảo Trung chớp cơ hội dứt điểm ra ngoài.
90'+2
Tiến Linh ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà xua tay.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Bàn thắng! Ninh Bình dẫn 4-3! Geovane thực hiện pha đột phá xuống sát biên ngang rồi chuyển vào, Quang Hùng bất ngờ và bị trượt ngã, bóng trúng ngực anh đi vào lưới trở thành pha đá phản.
Rất tiếc cho Quang Hùng, người đá rất hay từ đầu trận.
87'
Không vào! Vẫn là Quang Hùng bên cánh phải với pha kiến tạo thuận lợi, Tiến Linh di chuyển thông minh, không bị kèm sút chéo góc đi chệch khung thành trong gang tấc.
86'
Hải Đức tung cú sút xa nhưng bóng đi không khó khăn với Lê Giang.
80'
Xà ngang! Hoàng Đức đá phạt trực tiếp ở gần biên phải, bóng đi cong rồi tìm đến xà ngang khung thành Lê Giang.
76'
Không vào! CA TP.HCM khoét vào cánh trái đội khách với pha căng ngang của Quang Hùng, nhưng ngoại binh Makrillos sút chệch khung thành khi Văn Lâm đứng im.
66'
Lê Giang chọn giải pháp an toàn đẩy bóng qua xà ngang ngăn tình huống nguy hiểm. Áp lực mà Ninh Bình tạo ra là rất lớn.
65'
Không vào! Gia Hưng thực hiện cú đá từ khoảng cách 25 mét đi căng như kẻ chỉ, bóng chệch cột dọc thủ môn Lê Giang trong gang tấc.
64'
Nguy hiểm! CA TP.HCM tấn công, Tiến Linh băng vào vòng cấm muốn vượt qua Văn Lâm, nhưng thủ môn đội khách đổ người kịp chạm tay vào bóng cản phá.
59'
Nguy hiểm! Đội khách tiếp tục tạo áp lực, Quốc Việt băng vào vòng cấm nhưng Lê Giang kịp băng lên bắt bóng thành công.
58'
Không vào! Ninh Bình xé toang hàng thủ chủ nhà, Gustavo Henrique có cơ hội thuận lợi nhưng cú sút của anh đi thiếu chính xác.
51'
Sau khi nghe tư vấn tổ VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà công nhận bàn thắng cho Gustavo Henrique và Ninh Bình.
47'
Bàn thắng! Ninh Bình gỡ hòa 3-3! Từ quả tạt bên cánh phải, Gustavo Henrique không bị kèm áp sát đưa bóng vào lưới CA TP.HCM.
Trọng tài bắt lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR bàn thắng được công nhận.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! CA TP.HCM 3-2 Ninh Bình!
Màn rượt đuổi mãn nhãn trên sân Thống Nhất với 5 bàn thắng được ghi.
45'+3
Bàn thắng! Ninh Bình thu ngắn cách biệt 2-3! Hoàng Đức băng lên rất nhanh vào vòng cấm, thực hiện cú đánh đầu không cho thủ môn Lê Giang cơ hội nào để trổ tài.
45'+1
Bàn thắng! 3-1 cho CA TP.HCM! Hàng thủ đội khách thiếu tập trung, Peter Makrillos thực hiện đường chuyền để Đức Phú thoát xuống đá nối thành bàn. Patrick Marcelino theo người quá tệ.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45'
Khung thành Lê Giang chao đảo, nhưng đội khách không thể dứt điểm.
41'
Đội chủ nhà tấn công, Quang Hùng dâng cao từ cánh phải thực hiện quả tạt quá sâu.
34'
Tốc độ trận đấu đang chậm lại. HLV Lê Huỳnh Đức cho các cầu thủ chủ nhà giảm tốc độ, tránh bị kéo vào lối chơi của đối thủ.
27'
Trận đấu đang diễn ra rất sôi động với những pha tấn công liên tiếp mà hai đội thực hiện. Bóng rất ít khi bị gián đoạn.
21'
Gustavo Henrique đưa bóng chạm xà ngang Lê Giang, nhưng anh cũng rơi vào thế việt vị.
20'
Không vào! CA TP.HCM tấn công rất nhanh, Williams xâm nhập vòng cấm không bị kèm thực hiện cú đặt lòng chân trái đi ra ngoài khó tin.
17'
Bàn thắng! CA TP.HCM vươn lên 2-1! Đức Phú thoát xuống rất nhanh không thắng được Văn Lâm, Williams từ sau băng lên đá bồi. Bóng chạm mép dưới xà ngang rồi vào lưới. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định bàn thắng hợp lệ.
15'
Ninh Bình tấn công nhanh bên cánh trái, Lê Giang phải băng ra khỏi khung thành, Gustavo Henrique căng vào không thành công.
10'
Bàn thắng! CA TP.HCM gỡ hòa 1-1! Võ Hữu Việt Hoàng thực hiện đường chuyền khó chịu, Tiến Linh áp sát nhưng không chạm bóng, Văn Lâm bất ngờ không thể cản phá.
Bàn thắng thuộc về Việt Hoàng, sau khi trọng tài nghe tư vấn VAR.
10'
Không vào! CA TP.HCM có cơ hội với cú sút chéo góc đi chệch cột.
7'
Lê Giang cần chăm sóc y tế. VAR cũng kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng. Quyết định được giữ nguyên.
5'
Bàn thắng! Ninh Bình dẫn 1-0! Trong pha phạt góc, trung vệ Lê Hải Đức lẻn ra phía sau dứt điểm, Patrik Le Giang giật mình nỗ lực cản phá khi bóng đã qua vạch vôi.
4'
Ninh Bình đá trả với pha tấn công bên cánh trái, mang về 2 quả phạt góc liên tiếp.
3'
Nguyễn Thái Quốc Cường tung cú sút đầu tiên, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Văn Lâm.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê:
Ninh Bình là đội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2025/26, với 22 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. 6 cầu thủ Ninh Binh ghi từ 2 bàn trở lên – trong đó có 3 trường hợp sở hữu 4 bàn thắng.