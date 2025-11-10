Đội chủ nhà Nam Định khởi đầu như mơ khi sớm mở tỷ số ở phút thứ 7. Tận dụng pha phá bóng lỗi của Đậu Văn Toàn, trung vệ Lucas tung cú sút cực mạnh trong vòng cấm khiến thủ môn Hà Nội chỉ biết đứng nhìn.

Xuân Mạnh giúp Hà Nội thoát thua Nam Định - Ảnh: HNFC

Sau bàn thắng, Nam Định chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát cho đội khách. Hà Nội FC dồn lên tấn công và đến phút 32, nỗ lực của họ được đền đáp. Hùng Dũng kiến tạo tinh tế để Xuân Mạnh tung vô-lê đẳng cấp, gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai diễn ra căng thẳng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Phút 71, Percy Tau ngã trong vòng cấm nhưng bị trọng tài phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Dù hai đội đều tạo ra vài cơ hội cuối trận, không bên nào tận dụng thành công.

Chung cuộc, Nam Định và Hà Nội chia điểm trong trận đấu thiếu bùng nổ nhưng đầy toan tính chiến thuật.

Ghi bàn:

Nam Định: Lucas Alves (7')

Hà Nội: Xuân Mạnh (31')

Đội hình xuất phát Nam Định vs Hà Nội

Nam Định: Nguyên Mạnh (26); Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Hồng Duy (7), Văn Kiên (13), Tuấn Anh (11), Văn Đạt (19), Văn Vũ (28), Percy Tau (22), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10).

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Văn Toàn (8), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Duy Mạnh (2), Hùng Dũng (88), Luiz Fernando (80), Hoàng Hên (11), Văn Quyết (10), Daniel Passira (99).