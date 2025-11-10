 Đội chủ nhà Nam Định khởi đầu như mơ khi sớm mở tỷ số ở phút thứ 7. Tận dụng pha phá bóng lỗi của Đậu Văn Toàn, trung vệ Lucas tung cú sút cực mạnh trong vòng cấm khiến thủ môn Hà Nội chỉ biết đứng nhìn.

Xuân Mạnh giúp Hà Nội thoát thua Nam Định - Ảnh: HNFC

Sau bàn thắng, Nam Định chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát cho đội khách. Hà Nội FC dồn lên tấn công và đến phút 32, nỗ lực của họ được đền đáp. Hùng Dũng kiến tạo tinh tế để Xuân Mạnh tung vô-lê đẳng cấp, gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai diễn ra căng thẳng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Phút 71, Percy Tau ngã trong vòng cấm nhưng bị trọng tài phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Dù hai đội đều tạo ra vài cơ hội cuối trận, không bên nào tận dụng thành công.

Chung cuộc, Nam Định và Hà Nội chia điểm trong trận đấu thiếu bùng nổ nhưng đầy toan tính chiến thuật.

Ghi bàn:

Nam Định: Lucas Alves (7')

Hà Nội: Xuân Mạnh (31')

Đội hình xuất phát Nam Định vs Hà Nội

Nam Định: Nguyên Mạnh (26); Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Hồng Duy (7), Văn Kiên (13), Tuấn Anh (11), Văn Đạt (19), Văn Vũ (28), Percy Tau (22), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10).

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Văn Toàn (8), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Duy Mạnh (2), Hùng Dũng (88), Luiz Fernando (80), Hoàng Hên (11), Văn Quyết (10), Daniel Passira (99).

10/11/2025 | 19:52

BXH V-League 2025/26
10/11/2025 | 19:48

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

10/11/2025 | 19:36

80'

Vẫn đang là một thế trận cù cưa, không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau. Percy Tau vừa có pha đột phá rồi dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Hà Nội.

Nam Dinh vs Ha Noi 1.jpg
Ảnh: T.L
10/11/2025 | 19:28

72'

Trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng cảnh cáo Percy Tau sau tình huống ngoại binh của Nam Định ngã vờ kiếm penalty.

10/11/2025 | 19:22

66'

Thêm một pha không chiến nữa của Lucas Alves, lần này bóng nhắm góc thấp khung thành Văn Chuẩn nhưng thiếu một chút chính xác.

10/11/2025 | 19:17

60'

Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, trung vệ Lucas Alves trong pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Hà Nội FC.

10/11/2025 | 19:14

55'

Những phút đầu hiệp hai diễn ra không có sự chuyển biến nào đáng kể về lối chơi so với hiệp một.

10/11/2025 | 19:03

Hiệp 2

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

10/11/2025 | 18:46

10/11/2025 | 18:38

40'

Đội bóng Thủ đô đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội, trong khi đội ĐKVĐ Nam Định cũng không muốn chia điểm tại Thiên Trường.

10/11/2025 | 18:31

31'

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm

Hùng Dũng bật nhả với Hoàng Hên trước khi đường chuyền bổng cho Xuân Mạnh. Hậu vệ ĐT Việt Nam vung chân bắt vô-lê tuyệt đẹp đưa bóng về góc xa khiến Nguyên Mạnh chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/10/nam-dinh-vs-ha-noi-2-2798.jpg?width=0&s=1Vr-RN51D6BtaKJvMx8PNQ
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/10/nam-dinh-vs-ha-noi-1-2797.jpg?width=0&s=B-tDrh1iDVrKJnWIav1IDg
Các đồng đội ăn mừng tuyệt phẩm cùng Xuân Mạnh - Ảnh: HNFC
10/11/2025 | 18:26

29'

Trận đấu đang diễn ra giằng co, không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau.

Nam Dinh vs Ha Noi.jpg
Ảnh: T.L
10/11/2025 | 18:20

21'

Hàng thủ của chủ nhà Nam Định đang chơi kín kẽ khiến các cầu thủ Hà Nội FC chưa tạo ra được cơ hội nào kể từ đầu trận.

Nam Dinh vs Ha Noi 2.jpg
Ảnh: T.L
10/11/2025 | 18:13

15'

Bị dẫn bàn từ sớm, các học trò của HLV Harry Kewell chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân của Nam Định.

Nam Dinh vs Ha Noi 3.jpg
Ảnh: T.L
10/11/2025 | 18:06

7'

Lucas Alves mở tỷ số cho Nam Định

Tình huống phòng ngự thiếu quyết đoán của các hậu vệ Hà Nội FC, Lucas Alves chớp cơ hội dứt điểm căng trong vòng cấm tung lưới Quan Văn Chuẩn.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/10/nam-dinh-vs-ha-noi-1-2614.jpg?width=0&s=z_ynhCDRC_i4gbccmSoqsw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/10/nam-dinh-vs-ha-noi-2615.jpg?width=0&s=r3zXGrulqWGlKW4S4eVMuw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/10/nam-dinh-vs-ha-noi-2-2613-2623-2624.jpg?width=0&s=zb0v6HONsnX7NdYFJ0iu8Q
Ảnh: T.L
10/11/2025 | 18:03

04'

Nam Định được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm, bên cánh phải. Percy Tau thực hiện cú kết thúc đưa bóng về góc gần khiến CĐV Hà Nội FC hú vía.

10/11/2025 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

10/11/2025 | 17:55

17h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

10/11/2025 | 17:34

Nam Dinh vs Ha Noi.jpg
10/11/2025 | 17:15

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

bxh vleague.jpeg
