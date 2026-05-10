Thể Công Viettel gọi, CAHN trả lời. Cuộc đua V-League 2025/26 chưa chính thức ngã ngũ, nhưng gần như đã tìm ra nhà vô địch.

Trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc có pha xử lý cá nhân xuất sắc để đưa CAHN vươn lên dẫn bàn từ rất sớm.

Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1, Nam Định bất ngờ dẫn 2-1 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Ngọc Sơn bên cánh phải - ghi 1 bàn và 1 kiến tạo.

Trong hiệp 2, Bùi Hoàng Việt Anh ghi siêu phẩm gỡ hòa 2-2. Sau đó, Đình Bắc ấn định kết quả 3-2 từ chấm phạt đền.

Khoảng cách 11 điểm nhiều hơn Thể Công Viettel được duy trì, CAHN xem như chạm tay vào vương miện, khi mùa giải V-League chỉ còn 4 vòng đấu nữa.

Bàn thắng:

CAHN: Đình Bắc 7', 82'/phạt đền, Việt Anh 53'.

Nam Định: Ngọc Sơn 17', Văn Đạt 28'.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Đô, Thành Long, Stephan Mauk, Đình Bắc, Leo Artur, Alan.

Nam Định: Liêm Điều; Văn Tới, A Mít, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Kiên, Brenner, Lusamba, Akolo, Văn Thành, Tuấn Dương

