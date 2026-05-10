Thể Công Viettel gọi, CAHN trả lời. Cuộc đua V-League 2025/26 chưa chính thức ngã ngũ, nhưng gần như đã tìm ra nhà vô địch.
Trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc có pha xử lý cá nhân xuất sắc để đưa CAHN vươn lên dẫn bàn từ rất sớm.
Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1, Nam Định bất ngờ dẫn 2-1 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Ngọc Sơn bên cánh phải - ghi 1 bàn và 1 kiến tạo.
Trong hiệp 2, Bùi Hoàng Việt Anh ghi siêu phẩm gỡ hòa 2-2. Sau đó, Đình Bắc ấn định kết quả 3-2 từ chấm phạt đền.
Khoảng cách 11 điểm nhiều hơn Thể Công Viettel được duy trì, CAHN xem như chạm tay vào vương miện, khi mùa giải V-League chỉ còn 4 vòng đấu nữa.
Bàn thắng:
CAHN: Đình Bắc 7', 82'/phạt đền, Việt Anh 53'.
Nam Định: Ngọc Sơn 17', Văn Đạt 28'.
Đội hình dự kiến:
CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Đô, Thành Long, Stephan Mauk, Đình Bắc, Leo Artur, Alan.
Nam Định: Liêm Điều; Văn Tới, A Mít, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Kiên, Brenner, Lusamba, Akolo, Văn Thành, Tuấn Dương
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CAHN vs Nam Định:
90'+7
Hết giờ! CAHN 3-2 Nam Định!
Ghi thêm 2 bàn sau giờ nghỉ, CAHN đánh bại cựu vương Nam Định 3-2, gần như bỏ túi danh hiệu V-League.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90'
Akolo sút trong tư thế không ai kèm đi trúng hậu vệ áo đỏ. Cú đá bồi sau đó của anh rất thiếu chính xác.
86'
Không vào! Đình Bắc di chuyển trung lộ, tung cú sút chìm về góc phải Liêm Điều, nhưng bóng đi chệch cột dọc.
82'
Bàn thắng! CAHN vươn lên dẫn 3-2! Trên chấm phạt đền, Đình Bắc dễ dàng đánh bại Liêm Điều.
82'
Trọng tài giữ nguyên quyết định phạt đền. Cầu thủ Nam Định rất không hài lòng, trong khi khu huấn luyện của CAHN liên tục nhận thẻ vàng.
79'
VAR! Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định xem lại màn hình. Các góc quay không thực sự rõ ràng.
76'
Phạt đền! Rogerio Alves của CAHN vừa vào sân có pha xâm nhập vòng cấm và ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
66'
Thế trận khá cởi mở. CAHN đang đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng thứ 3.
60'
Alan xâm nhập vòng cấm từ cánh trái rất trống, nhưng pha căng ngang đưa bóng đi thẳng vào tay Liêm Điều.
59'
Nguy hiểm! Ngọc Sơn thoát khỏi Văn Hậu, thực hiện đường chuyền ngang nhưng Việt Anh kịp phá bóng ra biên ngang trước khi Tuấn Anh có cơ hội dứt điểm.
53'
Bàn thắng! CAHN gỡ hòa 2-2! Từ đường chuyền vượt tuyến, Bùi Hoàng Việt Anh xâm nhập vòng cấm, vượt qua Liêm Điều rồi dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! CAHN 1-2 Nam Định!
Đình Bắc ghi bàn sớm, nhưng Nam Định vươn lên dẫn trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
40'
Dù không tung đội hình mạnh nhất, Nam Định vẫn cho thấy bản lĩnh của cựu vương khi duy trì thế trận chủ động.
35'
Nam Định có 3 cú sút, đều chính xác và ghi 2 bàn.
33'
Leo Artur dứt điểm không thành công.
32'
Hồng Duy thoát xuống bên cánh trái xâm nhập vòng cấm, Nguyễn Filip băng ra phá bóng thành công.
28'
Bàn thắng! Nam Định dẫn 2-1! Vẫn là Ngọc Sơn với pha bứt phá xuất sắc bên cánh phải, rồi chuyền dọn cỗ để Văn Đạt thoải mái đệm chân trái vào lưới trống.
25'
Sau những phút đầu áp đảo, CAHN không còn làm chủ thế trận. Nam Định vẫn tự tin đá phòng ngự phản công.
17'
Bàn thắng! Nam Định gỡ hòa 1-1! Ngọc Sơn băng lên bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm vượt qua hậu vệ áo đỏ, dù mất trụ anh vẫn kịp đứng dậy đá vào góc gần đánh bại Nguyễn Filip.
15'
Cơ hội! Sau đường chuyền của Đình Bắc, Leo Artur xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng chạm hậu vệ Nam Định.
12'
Không vào! Sau tình huống lộn xộn trước khung thành cựu vương, Lê Văn Đô băng vào dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác.
7'
Bàn thắng! CAHN dẫn 1-0! Từ đường chuyền dài, Đình Bắc khống chế bóng rối thoát đi với sức rướn ấn tượng, vượt qua hậu vệ đội khách rồi dễ dàng ghi bàn với cú sút chìm về bên phải thủ môn Liêm Điều.
3'
Văn Hậu cần chăm sóc y tế. Trận đấu đang tạm dừng.
1'
Trận đấu bắt đầu.