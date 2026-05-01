1h ngày 10/5, tại Riyadh (Saudi Arabia), AFC tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027. Sự kiện được người hâm mộ bóng đá châu lục đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. HLV Kim Sang Sik cùng đại diện VFF trực tiếp có mặt trong lễ bốc thăm, chờ đón đối thủ của mình.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam (nhóm hạt giống số 3) rơi vào bảng E, cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen.

Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027.

Ngoài Hàn Quốc vốn là ứng cử viên cho ngôi vô địch Asian Cup 2027, UAE cũng là đối thủ khá quen thuộc đối với tuyển Việt Nam. Ở lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam thắng UAE 1-0 trên sân nhà Mỹ Đình, sau đó thua 2-3 trên sân khách. Đối thủ còn lại là Lebanon hoặc Yemen đều là những đội mà tuyển Việt Nam từng đánh bại trước đây.

Trong khi đó, hai đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia nằm chung bảng (bảng F), cùng với ĐKVĐ Qatar và đội bóng 4 lần vô địch Asian Cup Nhật Bản. Đây là bảng đấu "khó nhằn" với hai đội Đông Nam Á. Đại diện còn lại của khu vực là Singapore nằm ở bảng D cùng với Australia, Iraq và Tajikistan.

Chủ nhà Saudi Arabia rơi vào bảng đấu dễ (bảng A), gặp các đối thủ Kuwait, Oman và Palestine. Bảng B là sự góp mặt của Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên và Jordan. Bảng C là Iran, Syria, Kyrgyzstan và Trung Quốc.

HLV Kim Sang Sik và cùng Trưởng phòng các ĐTQG Đoàn Anh Tuấn tham dự sự kiện.

Như vậy, tuyển Việt Nam biết được các đối thủ tại vòng bảng VCK Asian Cup 2027. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở giải đấu châu lục sắp tới là vượt qua vòng bảng, đi sâu vào giải.

So với lần tham dự gần nhất, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn khi sở hữu lực lượng thiện chiến, đặc biệt là có sự góp mặt của một số cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên...

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho VCK Asian Cup 2027. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 với tư cách đội nhất bảng F tại vòng loại. Asian Cup 2027 đánh dấu lần thứ 4 trong lịch sử tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, trong đó có hai lần vào tới tứ kết (2007, 2019).

VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại ba thành phố gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia, từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Theo Điều lệ của giải đấu, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tại 6 bảng đấu lọt vào vòng knock-out.