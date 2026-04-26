Nguyễn Đình Bắc từ lâu được biết đến như một cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam, nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian thi đấu tại V-League, anh chưa từng ghi được một cú hat-trick, phần vì vai trò thi đấu thiên về hỗ trợ, phần vì chưa có đủ điều kiện để bùng nổ về số bàn thắng trong một trận.

Đình Bắc lần đầu tiên lập hat-trick tại V-League - Ảnh: CAHN

Tất cả đã thay đổi trong trận đấu giữa CAHN và SLNA tại vòng 20 LPBank V-League. Trên sân Hàng Đẫy tối 26/4, Đình Bắc đã có màn trình diễn đáng nhớ khi ghi liền ba bàn thắng ở các phút 19, 34 và 56 (pha lập công trên chấm phạt đền). Đây là pha lập công thứ 7 liên tiếp của Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 tại V-League mùa này.

Cú hat-trick này không chỉ giúp anh trở thành tâm điểm của trận đấu mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp, Đình Bắc ghi ba bàn trong một trận tại sân chơi V-League. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của tiền đạo quê Nghệ An.

Vua phá lưới U23 châu Á 2026 đang khuấy đảo V-League. Ảnh: CAHN

Trước đó, Đình Bắc từng nhiều lần gây ấn tượng với những trận đấu ghi 1 hoặc 2 bàn, đặc biệt ở cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cú hat-trick lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi nó thể hiện khả năng bùng nổ đúng thời điểm và sự hoàn thiện trong lối chơi.

Kỷ lục cá nhân này không chỉ là dấu ấn đáng nhớ mà còn mở ra kỳ vọng lớn hơn cho tiền đạo sinh năm 2004 ở chặng đường phía trước, trong màu áo CAHN và ĐTQG.