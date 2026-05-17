Nhà vô địch V-League 2025/26 đã được xác nhận. CAHN chính thức đăng quang sớm 3 vòng đấu sau trận thắng Thanh Hóa 2-0.
Trên sân Hàng Đẫy, CAHN thi đấu áp đảo với một loạt cơ hội. Tuy nhiên, hết cột dọc rồi xà ngang liên tục cứu thua cho Thanh Hóa.
Trong hiệp hai, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê, cột dọc một lần nữa ngăn chủ nhà ghi bàn. VAR một lần từ chối bàn thắng của CAHN.
Được đá hơn người từ phút 60, dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng điều khác biệt cũng đến với CAHN. VAR xác định Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm và Alan phá vỡ thế cân bằng ở phút 88.
Trong thời gian bù giờ, Rogerio Alves – hay còn biết với biệt danh China – nhận bóng từ Nguyễn Filip trên sân nhà rồi bứt phá 60 mét ghi siêu phẩm định đoạt trận đấu.
Ghi bàn: Alan 88', China 90'+9.
Thẻ đỏ: Ngọc Hà 60'.
Đội hình xuất phát:
CAHN: Nguyễn Filip; Việt Anh, Văn Đô, Đình Trọng, Thành Long, Pendant Quang Vinh, Quang Hải, Leo Artur, Alan, Đình Bắc.
Thanh Hóa: Y Êli Niê; Văn Tùng, Đức Hoàng, Minh Đoàn, Thanh Nam, Văn Hoàn, Odilzhon, Damoth, Ngọc Hà, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ.
Thống kê
Quang Hải lần thứ 5 giành chức vô địch V-League – lần thứ hai cùng CAHN. 3 lần trước đó với Hà Nội.
Trong khi đó, HLV Mano Polking lần đầu tiên trong sự nghiệp giành chức VĐQG sau rất nhiều dấu ấn.
90'+10
Hết giờ! CAHN 2-0 Thanh Hóa!
Những phút kịch tính trong hiệp hai giúp CAHN ghi 2 bàn thắng, trong khi Thanh Hóa mất người. Đội chủ nhà chính thức đăng quang.
90'+9
Bàn thắng! 2-0 cho CAHN! Nguyễn Filip ném bóng, China (Rogerio Alves) bứt phá dọc biên trái từ sân nhà, chạy một mạch đến vòng cấm Thanh Hóa và sút góc hẹp hạ gục Y Êli Niê.
90'
Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
88'
Bàn thắng! CAHN phá vỡ bế tắc! Alan thực hiện quyết đoán cú sút 11 mét làm tung lưới đội khách. Tỷ số là 1-0.
Đã có tranh cãi giữa các cầu thủ chủ nhà trong việc đá phạt đền. Alan là người được Mano Polking lựa chọn. Anh và Đình Bắc tự hóa giải với cái ôm mừng bàn thắng.
86'
Phạt đền! Trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm 11 mét sau khi xem VAR.
85'
Trọng tài Ngô Duy Lân quyết định xem màn hình VAR một lần nữa, khi Văn Hưng vào nguy hiểm với Đình Bắc.
83'
Thêm cú dứt điểm bằng đầu của cầu thủ chủ nhà, nhưng bóng vẫn tìm đến Y Êli Niê. Trước đó, Đình Bắc va chạm với cầu thủ đội khách.
80'
Không vào! Alan kiến tạo tuyệt đẹp, Quang Hải xâm nhập vòng cấm, thực hiện cú vẩy má ngoài chân trái đi thẳng vào thủ môn Y Êli Niê.
79'
Không vào! Lại là Đình Bắc với cú sút chân phải sở trường từ gần điểm phạt đền, bóng đi rất căng nhưng chệch cột dọc.
75'
Cột dọc! Một pha dàn xếp tuyệt đẹp ngay trong vòng cấm đối thủ, Quang Hải mớm bóng rất vừa tầm, Đình Bắc tung cú sút cận thành bằng chân phải nhưng một lần nữa cột dọc ủng hộ Thanh Hóa.
72'
Bàn thắng bị từ chối! Sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Alan đã việt vị khi tham gia vào pha bóng.
70'
Trận đấu gián đoạn rất lâu, trọng tài Ngô Duy Lân phải ra xem lại màn hình VAR để kiểm tra tình huống ghi bàn của CAHN.
64'
CAHN có pha tấn công rất hay. Pendant Quang Vinh xâm nhập vòng cấm chuyền xuyên một rừng chân, Leo Artur khống chế xử lý một loạt động tác trước khi dứt điểm má trong chân trái tung lưới Thanh Hóa.
60'
Thẻ đỏ! Ngọc Hà nhận thẻ vàng thứ hai. Điều đó đồng nghĩa Thanh Hóa chỉ còn 10 người trong 30 phút cuối.
57'
Các cầu thủ CAHN vẫn đang miệt mài tấn công. HLV Mano Polking cũng rút hậu vệ để tăng cường tiền đạo.
51'
Không vào! CAHN được hưởng lợi thế, Leo Artur xâm nhập vòng cấm sút rất hiểm, Y Êli Niê xuất sắc cứu thua.
47'
Nguy hiểm! Leo Artur chuyền thuận lợi, Đình Bắc không thể dứt điểm ở nhịp chạm đầu tiên. Sau đó, anh thực hiện cú sút chân phải đi ra ngoài.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
41'
Vẫn chưa có khác biệt nào khi hiệp 1 trôi vào những phút cuối. Cơn mưa nặng hạt ít nhiều gây trở ngại cho cầu thủ hai đội.
35'
Đình Bắc đột phá trong vòng cấm và ngã, nhưng không có lỗi của Thanh Hóa.
31'
Xà ngang! Quang Hải thực hiện cú đá phạt trực tiếp bằng chân trái kỹ thuật, Y Êli Niê chôn chân đứng nhìn nhưng cột dọc cứu thua cho đội khách.
30'
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định giữ nguyên thẻ vàng mà không rút thẻ đỏ với Ngọc Hà.
27'
Alan bứt lên rất nhanh sau pha phối hợp với Quang Hải, Ngọc Hà phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm và nhận thẻ vàng.
26'
Nguy hiểm! Nguyễn Filip có phản xạ đẩy bóng ra ngoài trong tình huống nửa sút nửa chuyền khó chịu của cầu thủ đội khách.
24'
Sau ít phút đầu Thanh Hóa chơi tự tin, CAHN đang ép sân với những pha lên bóng nhanh.
21'
Leo Artur thực hiện cú sút phạt trực tiếp, lần này bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Y Êli Niê.
17'
Cột dọc! Leo Artur di chuyển trung lộ vào vòng cấm, tung cú sút chạm chân cầu thủ Thanh Hóa rồi đi thẳng vào cột dọc.
13'
Không vào! Đình Bắc đánh gót, Văn Đô căng ngang, Alan dứt điểm trượt, bóng chạm Minh Đoàn suýt trở thành cú phản lưới nhà.
12'
Lê Văn Đô căng ngang, để Alan tung cú sút chạm cột dọc. Tuy nhiên, trọng tài xác nhận cầu thủ chủ nhà thực hiện đường chuyền khi bóng đã đi hết biên ngang.
8'
CAHN thi đấu khá chậm. Đội chủ nhà không cần vội vàng, trong khi Thanh Hóa chủ động pressing.
4'
Đội khách bất ngờ có pha tấn công rất nguy hiểm, khiến Nguyễn Filip phải bỏ khung thành lên cao. Dù vậy, đường chuyền cuối cùng của cầu thủ Thanh Hóa không chính xác.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đình Bắc trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn cho CAHN, đều ở V-League, trong đó có 1 hat-trick và 2 cú đúp.
Chưa bao giờ anh bùng nổ đến thế. Bắc hiện là cầu thủ nội có nhiều bàn thắng nhất tại V-League – với 10 pha lập công.