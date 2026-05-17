Nhà vô địch V-League 2025/26 đã được xác nhận. CAHN chính thức đăng quang sớm 3 vòng đấu sau trận thắng Thanh Hóa 2-0.

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN thi đấu áp đảo với một loạt cơ hội. Tuy nhiên, hết cột dọc rồi xà ngang liên tục cứu thua cho Thanh Hóa.

CAHN khiêu vũ dưới cơn mưa nặng hạt, chính thức trở thành tân vương V-League

Trong hiệp hai, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê, cột dọc một lần nữa ngăn chủ nhà ghi bàn. VAR một lần từ chối bàn thắng của CAHN.

Được đá hơn người từ phút 60, dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng điều khác biệt cũng đến với CAHN. VAR xác định Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm và Alan phá vỡ thế cân bằng ở phút 88.

Trong thời gian bù giờ, Rogerio Alves – hay còn biết với biệt danh China – nhận bóng từ Nguyễn Filip trên sân nhà rồi bứt phá 60 mét ghi siêu phẩm định đoạt trận đấu.

Ghi bàn: Alan 88', China 90'+9.

Thẻ đỏ: Ngọc Hà 60'.

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip; Việt Anh, Văn Đô, Đình Trọng, Thành Long, Pendant Quang Vinh, Quang Hải, Leo Artur, Alan, Đình Bắc.

Thanh Hóa: Y Êli Niê; Văn Tùng, Đức Hoàng, Minh Đoàn, Thanh Nam, Văn Hoàn, Odilzhon, Damoth, Ngọc Hà, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ.

