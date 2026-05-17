Chiến thắng 2-0 trước HAGL trên sân Pleiku không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Hà Tĩnh chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở V-League 2025/26.

Hà Tĩnh áp đảo chủ nhà. Ảnh: HAGL

Trong một trận đấu mà đội khách cho thấy sự già dơ, tính tổ chức và khả năng chắt chiu cơ hội, HAGL một lần nữa phơi bày những hạn chế cố hữu. Đội chủ nhà thiếu sắc bén trong tấn công và dễ đánh mất thế trận ở thời điểm quyết định.

Ngay từ đầu trận, HAGL nhập cuộc với ý đồ kiểm soát bóng nhằm tận dụng lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và đầy kỷ luật của Hà Tĩnh, các pha phối hợp của đội bóng phố Núi thường dừng lại ở khu vực trước vòng cấm.

Đội khách không cầm bóng nhiều nhưng lại tỏ ra nguy hiểm hơn trong những pha phản công nhanh và các tình huống cố định.

Đội chủ nhà thi đấu vất vả. Ảnh: HAGL

Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp 1 khi Hà Tĩnh được hưởng phạt đền với tình huống Marciel để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Atshimene lạnh lùng đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỷ số ở phút bù giờ thứ 8.

Bàn thua khiến tâm lý HAGL bị ảnh hưởng rõ rệt khi bước sang hiệp 2. Trong lúc đội chủ nhà còn loay hoay tìm cách lấy lại thế trận, Hà Tĩnh tung đòn khác ở phút 56.

Lê Viktor thực hiện pha phạt góc, Helerson chọn vị trí tốt, bật cao đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Trung Kiên.

Những nỗ lực sau đó của đội bóng phố Núi không đủ tạo nên khác biệt trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Kết quả 2-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Hà Tĩnh không đá hoa mỹ nhưng cực kỳ thực dụng, biết cách tận dụng sai lầm và bảo vệ lợi thế. Với 3 điểm giành được tại Pleiku, đội bóng của tân HLV Phan Như Thuật chính thức trụ hạng.

Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ảnh: HAGL

Trong mùa giải với nhiều biến động và khó khăn, cuối cùng đội bóng núi Hồng vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng, dù còn 3 vòng đấu phía trước.

Ngược lại, HAGL tiếp tục phải đối mặt với những câu hỏi lớn về sự ổn định và hiệu quả chuyên môn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Trong khi đó, các bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải và Daniel Da Silva giúp Hà Nội thắng 4-0 trên sân đội cuối bảng PVF-CAND.

Ghi bàn: Atshimene 45’+8, Helerson 56’.