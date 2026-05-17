Trên BXH LPBank V-League, CAHN đang hơn Thể Công Viettel (đứng thứ 2) tới 11 điểm. Với khoảng cách an toàn, đội bóng ngành công an gần như đã chạm tay vào Cúp vô địch.

Thậm chí thầy trò HLV Polking có thể đăng quang ngay ở vòng này khi chỉ cần một trận hòa trước Thanh Hóa. Ngay cả thua, CAHN cũng lên ngôi trong trường hợp Thể Công Viettel trắng tay trước Thép Xanh Nam Định tại Thiên Trường. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra bởi 1 điểm là nhiệm vụ không khó với CAHN, trong khi Thể Công Viettel có chuyến làm khách khó khăn.

Tuy nhiên, CAHN chắc chắn muốn ngày đăng quang của mình trở nên ý nghĩa. Đình Bắc và các đồng đội đặt quyết tâm đánh bại Thanh Hóa.

Đình Bắc đang có phong độ cực ấn tượng, sẽ giúp CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu? Ảnh: S.N

Dĩ nhiên CAHN cũng không thể chủ quan bởi Thanh Hóa đang cho thấy sự khó lường. Ở vòng trước, họ bất ngờ đánh bại đối thủ mạnh Hà Nội FC. Với tâm lý hưng phấn, đội bóng xứ Thanh không hề e ngại đối thủ trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Ở trận đấu này, CAHN vắng mặt Mauk Stefan vì án treo giò, trong khi Nguyễn Quang Hải bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương. Đặc biệt, HLV Polking không thể trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ do nhận đủ số thẻ vàng.

Dù không có đầy đủ lực lượng, nhưng cuộc tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội tốt để CAHN vô địch sớm, và đội bóng ngành công an làm tất cả để có thể đăng quang.

Ở các trận đấu còn lại, cuộc đọ sức giữa Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel cũng rất được chờ đợi. Nếu như đội chủ nhà đã hết mục tiêu thì Thể Công Viettel rất cần một chiến thắng để giữ vị trí thứ 2 trên BXH.

Trên sân nhà Pleiku, HAGL đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Hà Tĩnh, trong khi PVF-CAND gặp khó khi tiếp đón Hà Nội FC.