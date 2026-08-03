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Đội hình ra sân

Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Soknet, Devit, Phat Sokha; Sovann, Alisher Mirzaev, Bong Samuel; Iago Bento, Vakhim, Saty.

Timor Leste: Dylan Niski, Eric Silva, Joao Varudo, Kaka, Ryan Jom, Liam Farrugia, Joao Rangel, Tristan Arrarte, Zenivio, Gomes Osorio, Zion Cruz.

Bàn thắng: Soknet 16', 63', Rado 90'

03/08/2026 | 19:38

Kết thúc

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Campuchia giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
03/08/2026 | 19:19

90'

Bàn thắng (3-0, Rado): Campuchia phản công ấn tượng, bóng được tạt vào từ cánh trái cho Rado thoải mái đánh đầu cự ly gần ghi bàn thứ 3 cho Timor Leste.

Thu gọn
03/08/2026 | 19:14

84'

Rangel tiếp tục có cơ hội đối mặt thủ thành Hul Kimhuy nhưng vẫn chưa thể ghi bàn cho Timor Leste.

Thu gọn
03/08/2026 | 19:07

79'

Gostavo xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc ngay nhưng thủ môn Hul Kimhuy xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
03/08/2026 | 19:01

72'

Rado thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật từ cánh trái nhưng thủ môn Niski xuất sắc cứu thua cho Timor Leste.

Thu gọn
03/08/2026 | 18:53

63'

Bàn thắng (2-0, Soknet): Vừa vào sân, Vanda thoát đi tốc độ bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi cho Soknet đá nối chân trái hiểm hóc tung lưới Timor Leste.

Thu gọn
03/08/2026 | 18:49

59'

Zion Cruz có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa cho Timor Leste nhưng pha băng xuống cứa lòng bị hậu vệ chủ nhà truy cản.

Thu gọn
03/08/2026 | 18:40

50'

Sau giờ giải lao, các cầu thủ Timor Leste lao lên tấn công tìm bàn gỡ hòa. Họ vừa được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng.

Thu gọn
03/08/2026 | 18:24

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Campuchia - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
03/08/2026 | 18:16

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
03/08/2026 | 18:08

38'

Cầu thủ Timor Leste dẫn bóng phản công nhanh, buộc Vakhim phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Thu gọn
03/08/2026 | 18:01

30'

Timor Leste đang dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Rangel vừa sút xa cầu may nhưng bất thành.

Thu gọn
03/08/2026 | 17:52

20'

Sau khi vượt lên dẫn trước, Campuchia vẫn chơi tương đối chủ động. Sovann vừa có cơ hội đón bóng trong vòng cấm Timor Leste nhưng xử lý bước một bị lỗi.

Thu gọn
03/08/2026 | 17:47

16'

Bàn thắng (1-0, Soknet): Phat Sokha đột phá khéo léo sát đường biên ngang rồi tạt vào như đặt cho Soknet bật cao đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số cho Campuchia.

Thu gọn
03/08/2026 | 17:42

11'

Campuchia đáp lời với cú sút xa đẹp mắt của Bong Samuel, nhưng thủ thành Timor Leste xuất sắc đổ người cứu thua.

Thu gọn
03/08/2026 | 17:36

6'

Những phút đầu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn. Timor Lester vừa tạo được ra cơ hội đầu tiên với cú đá nối cận thành của Zion Cruz, buộc thủ môn Hul Kimhuy phải trổ tài.

Thu gọn
03/08/2026 | 17:28

17h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
03/08/2026 | 16:56

16h45

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Đội hình ra sân Campuchia - Ảnh: FFC
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Đội hình ra sân Timor Lester - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
03/08/2026 | 16:55

16h30

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Quang cảnh phòng thay đồ Campuchia - Ảnh: FFC
Thu gọn
03/08/2026 | 12:04

15h30

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Danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại ASEAN Cup 2026 -  Ảnh: ASEAN united
Thu gọn
03/08/2026 | 12:04

15h20

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Xếp hạng bảng A sau 3 lượt đấu - Ảnh: ASEAN united
Thu gọn
03/08/2026 | 12:03

15h

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Campuchia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn