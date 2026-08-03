Tuyển Việt Nam bước vào màn đối đầu quan trọng với Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 tại bảng A ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 4 điểm và cần một kết quả tích cực trên sân khách để duy trì lợi thế. Một chiến thắng trước Indonesia sẽ giúp Việt Nam vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng và tiến gần hơn tới mục tiêu đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, Indonesia đang có sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng trước Campuchia. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả luôn là điểm mạnh của đội bóng xứ vạn đảo.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới kết quả thuận lợi nhờ kinh nghiệm, sự ổn định và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Khả năng phòng ngự chắc chắn cùng việc tận dụng tốt những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua thử thách lớn này.

Đội hình xuất phát Indonesia vs Việt Nam

Indonesia: Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker

Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hai Long, Đình Bắc

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