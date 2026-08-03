Sau hai lượt trận tại bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đang đứng trước cuộc thử thách mang tính bước ngoặt khi làm khách trên sân Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8.

Trận hòa Singapore khiến đội bóng áo đỏ chưa thể tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ cạnh tranh. Với 4 điểm hiện có, Việt Nam hiểu rằng một chiến thắng trước Indonesia sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về điểm số mà còn về tinh thần trong cuộc đua vào bán kết.

Indonesia luôn là đối thủ khó chịu tại đấu trường khu vực, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Đội bóng này sở hữu lối chơi giàu tốc độ, nền tảng thể lực tốt và thường tạo ra sức ép lớn nhờ sự cuồng nhiệt từ khán giả.

Dù vậy, Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế của nhà đương kim vô địch. Sự chắc chắn nơi hàng thủ, khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm trong những thời khắc quyết định sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu giành điểm.

Cuộc đối đầu với Indonesia không chỉ là trận đấu vì 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.