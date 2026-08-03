Link xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam
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Đội hình dự kiến Indonesia vs Việt Nam
Indonesia: Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker.
Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên.
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