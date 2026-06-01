Video bàn thắng CH Séc 1-1 Nam Phi (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

CH Séc: Sadilek (6')

Nam Phi: Teboho Mokoena (83' pen)

CH Séc đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Dù sớm có bàn mở tỷ số và kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian, đại diện châu Âu vẫn chỉ có được kết quả hòa 1-1.

Teboho Mokoena giật lại 1 điểm cho Nam Phi - Ảnh: ESPN Asia

Ngay phút thứ 2, Patrik Schick đã có cơ hội thuận lợi nhưng đánh đầu quá hiền. Tuy nhiên, CH Séc không phải chờ lâu để vượt lên. Phút 6, từ pha tấn công bên cánh phải, Sojka chuyền bóng thuận lợi để Sadilek băng vào dứt điểm một chạm, tung lưới Nam Phi.

Bị dẫn bàn sớm, Nam Phi buộc phải đẩy cao đội hình. Đại diện châu Phi có một vài cơ hội đáng chú ý, trong đó Maseko và Rayners bỏ lỡ tình huống rất ngon ăn trước khung thành.

Sang hiệp hai, CH Séc tiếp tục chơi chặt chẽ, khiến Nam Phi gặp nhiều khó khăn. Nhưng bước ngoặt đến ở phút 83, khi Pavel Sulc để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Teboho Mokoena dứt điểm thành công, ấn định trận hòa 1-1.

Đội hình thi đấu

CH Séc: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Hlozek, Schick

Nam Phi: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Mokoena, Adams, Appollis, Maseko, Rayners