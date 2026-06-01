Video bàn thắng CH Séc 1-1 Nam Phi (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
CH Séc: Sadilek (6')
Nam Phi: Teboho Mokoena (83' pen)
CH Séc đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Dù sớm có bàn mở tỷ số và kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian, đại diện châu Âu vẫn chỉ có được kết quả hòa 1-1.
Ngay phút thứ 2, Patrik Schick đã có cơ hội thuận lợi nhưng đánh đầu quá hiền. Tuy nhiên, CH Séc không phải chờ lâu để vượt lên. Phút 6, từ pha tấn công bên cánh phải, Sojka chuyền bóng thuận lợi để Sadilek băng vào dứt điểm một chạm, tung lưới Nam Phi.
Bị dẫn bàn sớm, Nam Phi buộc phải đẩy cao đội hình. Đại diện châu Phi có một vài cơ hội đáng chú ý, trong đó Maseko và Rayners bỏ lỡ tình huống rất ngon ăn trước khung thành.
Sang hiệp hai, CH Séc tiếp tục chơi chặt chẽ, khiến Nam Phi gặp nhiều khó khăn. Nhưng bước ngoặt đến ở phút 83, khi Pavel Sulc để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Teboho Mokoena dứt điểm thành công, ấn định trận hòa 1-1.
Đội hình thi đấu
CH Séc: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Hlozek, Schick
Nam Phi: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Mokoena, Adams, Appollis, Maseko, Rayners
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1, cùng 1 điểm dành cho mỗi đội.
90'+4
Những phút bù giờ hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy sôi động và hấp dẫn.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
88'
CĐV CH Séc trải qua phen thót tim khi Relebohile Mofokeng tung cú sút xa khiến thủ môn Kovar vất vả cản cản phá.
83'
Nam Phi gỡ hoà 1-1 trên chấm 11m.
Nữ trọng tài Tori Penso chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Pavel Sulc để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Teboho Mokoena không bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà 1-1 cho Nam Phi.
77'
Vẫn đang là những diễn biến tẻ nhạt trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia), có quá ít các cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo về phía khung thành của nhau.
64'
Các cầu thủ Nam Phi chưa thể tìm ra phương án hoá giải hàng phòng ngự kín kẽ của CH Séc.
58'
Vẫn đang là một thế trận giằng co, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Modiba vừa tìm kiếm vận may từ cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.
48'
Những phút đầu hiệp hai CH Séc liên tục ép sân và có những cơ hội dứt điểm gây ra sóng gió cho khung thành của Nam Phi.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiếp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Nam Phi.
45'+4
Cơ hội ngon ăn dành cho Nam Phi, thủ môn Kovar dù bắt không tốt ở lần đầu nhưng vẫn xuất sắc cản phá cú đá bồi của cầu thủ châu Phi.
41'
Các cầu thủ Nam Phi đang thi đấu hoàn toà bế tắc, những pha tấn công khá đơn điệu và tính sát thương thấp.
33'
Nam Phi dù rất muốn áp đặt thế trận, gây sức ép lên phần sân của CH Séc nhưng họ đang khá bế tắc.
25'
Các cầu thủ hai đội được ra nghỉ 2 phút để uống nước trong thời gian Hydration Break.
17'
CĐV Nam Phi suýt được ăn mừng bàn gỡ hoà khi bộ đôi tiền đạo đội nhà là Maseko và Rayners có pha chạm bóng không tốt, bỏ lỡ cơ hội ngay trước khung thành rộng mở.
12'
Bị dẫn bàn từ sớm, các cầu thủ Nam Phi buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công.
6'
Sadilek mở tỷ số cho CH Séc
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền ra từ đáy biên, Sojka kiến tạo thuận lợi để Sadilek băng lên dứt điểm một chạm tung lưới Nam Phi.
2'
Tình huống tạt bóng bổng từ cánh trái CH Séc vào, Patrik Schick dù ở vị trí hoàn toàn trống trải nhưng có lẽ vì bị bất ngờ nên anh đánh đầu quá hiền.
23h00
Nữ trọng tài chính 39 tuổi người Mỹ - bà Tori Penso nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia).
22h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
22h40
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
22h30
21h20
CH Séc đang chịu áp lực lớn trước cuộc đối đầu với Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Thất bại 1-2 trước Hàn Quốc khiến đại diện châu Âu rơi vào thế buộc phải thắng nếu không muốn sớm gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Dù trắng tay ở trận ra quân, CH Séc vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng này duy trì được sự chắc chắn trong cách vận hành, chơi quyết liệt ở khu vực giữa sân và luôn tiềm ẩn nguy hiểm từ những pha bóng cố định - thứ vũ khí đã làm nên thương hiệu của họ trong nhiều năm qua.
Trong khi đó, Nam Phi chưa tạo được nhiều dấu ấn sau trận thua 0-2 trước Mexico. Đại diện châu Phi gặp khó trong khâu triển khai bóng, thiếu sự sắc bén trên hàng công và thường xuyên để lộ khoảng trống ở tuyến dưới.
Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng kinh nghiệm của những trụ cột như Tomas Soucek hay Patrik Schick, CH Séc được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội này để tìm kiếm chiến thắng đầu tay, qua đó thắp lại hy vọng cạnh tranh tại bảng A.