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CH Séc bước vào trận gặp Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 với mục tiêu rất rõ ràng: giành trọn 3 điểm để tự cứu cơ hội đi tiếp. Sau thất bại 1-2 trước Hàn Quốc, đại diện châu Âu chưa có điểm nào nhưng màn trình diễn của họ không quá tệ.

CH Séc vs Nam Phi

Trước Hàn Quốc, CH Séc vẫn cho thấy bản sắc quen thuộc với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, mạnh mẽ trong tranh chấp và nguy hiểm ở các tình huống cố định. Vấn đề là đối thủ châu Á giàu tốc độ hơn và biết cách tăng nhịp đúng thời điểm.

Nam Phi được xem là cơ hội phù hợp để CH Séc sửa sai. Đại diện châu Phi thua Mexico 0-2 ở trận ra quân, chưa ghi bàn và để lộ nhiều hạn chế trong tổ chức phòng ngự lẫn kiểm soát khu trung tuyến.

Điểm tựa của CH Séc vẫn là trục dọc giàu kinh nghiệm với Tomas Soucek, Patrik Schick và Ladislav Krejci. Nếu tận dụng tốt bóng bổng và các pha cố định, CH Séc đủ khả năng tạo khác biệt để hướng tới chiến thắng đầu tiên.

Đội hình dự kiến:

CH Séc: Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster.

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