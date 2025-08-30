Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap.
Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz.
Bàn thắng: Joao Pedro 45'+9, Enzo 56' (pen)
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
86'
Joao Pedro lẻn xuống ngả người volley đẹp mắt. May cho Fulham là thủ thành Leno xuất sắc cứu thua.
80'
Fulham đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Bên kia chiến tuyến, HLV Maresca đưa Andrey Santos và James vào sân để bảo vệ thành quả,
70'
Dẫn 2 bàn cách biệt, Chelsea vẫn đang duy trì thế trận lấn lướt, khiến Fulham chưa thể phản kháng.
62'
Joao Pedro phá bẫy việt vị băng xuống. Tiếc rằng, anh không thể rê bóng qua thủ thành Leno, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.
56'
Bàn thắng (2-0, Enzo Fernandez pen): Từ khoảng cách 11m, Enzo Fernandez dễ dàng nhân đôi cách biệt.
54'
Sau quả tạt của Chalobah, bóng bật tay Sessegnon trong vòng cấm. Sau quãng thời gian xem VAR, trọng tài quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền.
Kết thúc hiệp 1
45'+9
Bàn thắng (1-0, Joao Pedro): Từ quả phạt góc bên cánh trái, Joao Pedro đánh đầu ngược mở tỷ số cho Chelsea.
45'
Hiệp một có 8 phút bù giờ.
43'
Từ quả phạt góc bên cánh trái của Enzo, Tosin đánh đầu cận thành suýt lập công.
37'
Caicedo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha phạm lỗi với đối phương.
30'
Chelsea đang đánh mất thế trận, để Fulham tạo ra nhiều pha bóng uy hiếp cầu môn Sanchez.
22'
Sau tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, Josh King lẻn xuống loại bỏ Tosin rồi dứt điểm tung lưới Chelsea.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì Muniz phạm lỗi với Chalobah ở tình huống trước đó.
13'
Từ pha nỗ lực bứt tốc, Liam Delap dính chấn thương gân kheo, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho George.
7'
Đội khách lập tức đáp trả với pha lên bóng thoáng bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái của Andersen đi ra ngoài.
6'
Các cầu thủ Chelsea tích cực pressing tầm cao. Joao Pedro rồi Liam Delap đã có những cú dứt điểm đầu tiên nhưng chưa thành công.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h30
16h30
16h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Cole Palmer không thể ra sân.
Fulham: Đầy đủ đội hình mạnh nhất.