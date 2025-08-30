GzmguTrX0AA0yPw.jpg
Enzo và Joao Pedro ghi bàn cho Chelsea - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez, Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap.

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz.

Bàn thắng: Joao Pedro 45'+9, Enzo 56' (pen)

30/08/2025 | 20:39

Kết thúc

GzmonWtWcAAOOAE.jpeg
Chelsea thắng dễ trận derby London - Ảnh: P.L
30/08/2025 | 20:26

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

30/08/2025 | 20:21

86'

Joao Pedro lẻn xuống ngả người volley đẹp mắt. May cho Fulham là thủ thành Leno xuất sắc cứu thua.

30/08/2025 | 20:16

80'

Fulham đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Bên kia chiến tuyến, HLV Maresca đưa Andrey Santos và James vào sân để bảo vệ thành quả,

30/08/2025 | 20:07

70'

Dẫn 2 bàn cách biệt, Chelsea vẫn đang duy trì thế trận lấn lướt, khiến Fulham chưa thể phản kháng.

30/08/2025 | 19:57

62'

Joao Pedro phá bẫy việt vị băng xuống. Tiếc rằng, anh không thể rê bóng qua thủ thành Leno, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

30/08/2025 | 19:56

56'

Bàn thắng (2-0, Enzo Fernandez pen): Từ khoảng cách 11m, Enzo Fernandez dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Gzmgb5cXIAAgyiz.jpg
GzmgcDSXMAAj5AP.jpg
Enzo lập công trên chấm 11m - Ảnh: Chelsea Photos
30/08/2025 | 19:55

54'

Sau quả tạt của Chalobah, bóng bật tay Sessegnon trong vòng cấm. Sau quãng thời gian xem VAR, trọng tài quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền.

30/08/2025 | 19:37

Kết thúc hiệp 1

GzmY4NuXAAAA9ZV.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
30/08/2025 | 19:26

45'+9

Bàn thắng (1-0, Joao Pedro): Từ quả phạt góc bên cánh trái, Joao Pedro đánh đầu ngược mở tỷ số cho Chelsea.

Gzmag_bWMAAZRAy.jpg
GzmalC0XUAAN0xf.jpg
Joao Pedro mở tỷ số cho Chelsea - Ảnh: Chelsea Photos
30/08/2025 | 19:15

45'

Hiệp một có 8 phút bù giờ.

30/08/2025 | 19:12

43'

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Enzo, Tosin đánh đầu cận thành suýt lập công.

30/08/2025 | 19:08

37'

Caicedo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha phạm lỗi với đối phương.

30/08/2025 | 19:02

30'

Chelsea đang đánh mất thế trận, để Fulham tạo ra nhiều pha bóng uy hiếp cầu môn Sanchez.

30/08/2025 | 18:55

22'

Sau tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, Josh King lẻn xuống loại bỏ Tosin rồi dứt điểm tung lưới Chelsea.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì Muniz phạm lỗi với Chalobah ở tình huống trước đó.

GzmSitmXAAAhsS_.jpeg
VAR từ chối bàn thắng của Fulham
30/08/2025 | 18:43

13'

Từ pha nỗ lực bứt tốc, Liam Delap dính chấn thương gân kheo, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho George.

30/08/2025 | 18:37

7'

Đội khách lập tức đáp trả với pha lên bóng thoáng bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái của Andersen đi ra ngoài.

30/08/2025 | 18:35

6'

Các cầu thủ Chelsea tích cực pressing tầm cao. Joao Pedro rồi Liam Delap đã có những cú dứt điểm đầu tiên nhưng chưa thành công.

resources_premierleague_pulselive_com 2232133192.jpg
Chelsea nhập cuộc nhanh - Ảnh: Premier League
30/08/2025 | 18:30

18h30

Trận đấu bắt đầu.

GzmOQejXcAA6iN0.jpg
Tân binh Garnacho ngồi trên khán đài xem đội bóng mới thi đấu - Ảnh: Chelsea Photos
30/08/2025 | 18:00

17h30

Gzl5 iEXwAAcVV0.jpeg
Đội hình ra sân - Ảnh: CFC
Gzl1pFgWEAAaHI1.jpeg
Đội hình ra sân Fulham - Ảnh: FFC
30/08/2025 | 11:35

16h30

GzcqWHQXUAAloWZ.jpg
Hai tân binh Chelsea - Estevao và Joao Pedro - Ảnh: CFC
30/08/2025 | 11:34

16h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Cole Palmer không thể ra sân.

Fulham: Đầy đủ đội hình mạnh nhất.

GettyImages 2190862869.jpg
Fulham sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: CFC
