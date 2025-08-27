Alejandro Garnacho rất muốn chuyển đến Stamford Bridge sau khi bất đồng quan điểm với HLV Ruben Amorim.

Tuy nhiên, anh có thể vẫn phải tiếp tục ở lại Old Trafford mùa này, bởi Chelsea đang cân nhắc động thái chiêu mộ Fermin Lopez.

Chelsea đang tăm tia chiêu mộ Fermin Lopez thay vì Garnacho - Ảnh: Tuko

Nguồn tin từ The Athletic cho hay, các sếp lớn Chelsea đã thảo luận về việc chuyển nhượng tài năng trẻ Tây Ban Nha, dù chưa đưa ra lời đề nghị chính thức.

Dẫu vậy, phía đội bóng thành London tiếp cận đại diện của Fermin Lopez để hỏi về khả năng đầu quân cho The Blues.

Ở tuổi 22, Lopez đang phải đối mặt với tương lai bất định tại Nou Camp do đội hình Barcelona có chiều sâu tốt.

Mùa trước, Fermin Lopez phải cạnh tranh với Lamine Yamal , Raphinha , Pedri , Dani Olmo và Gavi để giành một suất trong đội hình xuất phát.

Việc Barca mượn thêm Marcus Rashford khiến hành công đội bóng xứ Catalan càng trở nên chật chội. Bởi thế, cơ hội cho Lopez cũng sẽ ít đi.

Có nguồn tin cho hay, Chelsea sẵn sàng chi 50 triệu euro (43 triệu bảng) để có được sự phục vụ của Lopez. Tuy nhiên, phía Barca đòi mức phí trên 60 triệu euro.