Gzm7SZZWQAA9zN3.jpg
Bruno Fernandes ghi bàn quyết định cho MU - Ảnh: Premier League

Đội hình ra sân

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount, Cunha.

Burnley: Dubravka; Walker, Larsen, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.

Bàn thắng: Cullen 27' (phản lưới), Mbeumo 57', Bruno Fernandes 90'+7 (pen) - Foster 55', Anthony 66'

Kết quả
Vòng 3
30/08/2025 18:30:00 Chelsea 2 - 0 Fulham
30/08/2025 21:00:00 Manchester United 3 - 2 Burnley
30/08/2025 21:00:00 Sunderland 2 - 1 Brentford
30/08/2025 21:00:00 Tottenham 0 - 1 Bournemouth
30/08/2025 21:00:00 Wolves 2 - 3 Everton
30/08/2025 | 23:27

Kết thúc

GznLOk4WAAApfzs.jpeg
MU giành 3 điểm nhọc nhằn - Ảnh: P.L
30/08/2025 | 23:25

90'+7

Bàn thắng (3-1, Bruno Fernandes): Amad Diallo bị kéo ngã trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài cho MU hưởng phạt đền.

Ở khoảng cách 11m, Bruno Fernandes tung cú đá hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho đội bóng thành Manchester.

GznL5UzW0AEQi0w.jpeg
Bruno Fernandes ăn mừng đầy cảm xúc - Ảnh: BR Football
30/08/2025 | 23:00

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

30/08/2025 | 22:49

86'

Mbeumo tạt vào trong cho Sesko bật cao đánh đầu qua xà.

30/08/2025 | 22:45

80'

MU đang tấn công bế tắc. Zirkzee dứt điểm đầu vòng cấm vọt xà ngang.

30/08/2025 | 22:35

72'

HLV Amorim tung Sesko vào thay Casemiro.

30/08/2025 | 22:34

66'

Bàn thắng (2-2, Anthony): Tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung gỗ MU, Anthony đá nối đập người Dalot rồi Bayindir vào lưới, san hòa 2-2.

GznF 59XkAAeS1C.jpg
Anthony quân bình tỷ số 2-2 - Ảnh: BFC
30/08/2025 | 22:26

63'

Mbeumo đá phạt góc kiến tạo cho Bruno Fernandes đá nối ngay đầu vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.

30/08/2025 | 22:25

60'

Foster một lần nữa thoát xuống đưa bóng vào lưới MU, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

30/08/2025 | 22:21

57'

Bàn thắng (2-1, Mbeumo): Ngay ở tình huống phát bóng giữa sân, MU triển khai tấn công ngay. Dalot thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược thuận lợi để Mbeumo sút tung lưới Burnley.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Cameroon cho MU.

resources_premierleague_pulselive_com 2232865825.jpg
Mbeumo ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L
30/08/2025 | 22:20

55'

Bàn thắng (1-1, Foster): Larsen thoải mái tạt vào từ cánh phải cho Foster đệm cận thành gỡ hòa cho Burnley.

GznEBNnXwAA2J_y.jpg
Burnley bất ngờ tìm được bàn gỡ - Ảnh: BFC
30/08/2025 | 22:12

46'

Ngay đầu hiệp hai, Mainoo được tung vào sân thay cho Mason Mount.

30/08/2025 | 21:55

Kết thúc hiệp 1

Gzm5FygWsAAvr Y.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
30/08/2025 | 21:50

45'+5

MU dàn xếp phản công khá hay. Mbeumo tỉa đường chuyền thông minh cho Amad đặt lòng vọt xà cực kỳ đáng tiếc.

30/08/2025 | 21:45

45'

Hiệp một có đến 8 phút bù giờ.

30/08/2025 | 21:46

44'

MU dàn xếp phạt góc ấn tượng. Amad Diallo bắt volley căng đầu vòng cấm, nhưng Dubravka đổ người cứu thua.

30/08/2025 | 21:44

36'

Hannibal suýt xé lưới đội bóng cũ sau pha xâm nhập vòng cấm đá nối vọt xà.

30/08/2025 | 21:30

30'

Matheus Cunha dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Zirkzee.

30/08/2025 | 21:28

27'

Bàn thắng (1-0, Cullen phản lưới): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Casemiro đánh đầu trúng xà ngang bật ra. Bóng đập người Cullen bật trở lại qua vạch vội. Bàn thắng có phần may mắn của MU.

resources_premierleague_pulselive_com 2232175707.jpg
Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Burnley - Ảnh: P.L
Gzm2eGWXoAEbx7N.jpg
Các cầu thủ MU ăn mừng - Ảnh: BR Football
30/08/2025 | 21:23

22'

Cunha tạt vào từ cánh trái cho Yoro đánh đầu qua xà. Sức ép MU đang tạo ra là rất lớn.

30/08/2025 | 21:20

16'

Walker truy cản Mount đầu vòng cấm. Ban đầu, trọng tài cho MU hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, ông đã hủy quyết định.

resources_premierleague_pulselive_com 2232855621.jpg
Pha tranh chấp giữa Mount và Walker - Ảnh: Premier League
30/08/2025 | 21:14

14'

Đón đường chuyền của Bruno Fernandes, Mbeumo đỡ một chạm hay rồi cứa lòng chân trái buộc Dubravka phải tung người cứu thua.

Ngay sau đó, tiền đạo Cameroon lại có cơ hội volley đưa bóng bay sạt cột.

30/08/2025 | 21:10

10'

Burnley dàn thế trận pressing tầm cao, khiến MU gặp khó trong việc triển khai thế trận.

30/08/2025 | 21:02

2'

Từ quả phạt góc bên cánh trái, Leny Yoro đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn Burnley.

30/08/2025 | 20:55

21h

Trận đấu bắt đầu.

30/08/2025 | 20:14

20h

GzmcbOxXEAAL4k .jpeg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Gzmdyk7XEAAq9YF.png
Đội hình ra sân Burnley
30/08/2025 | 20:14

19h30

Gzmd1N3WAAAVJVp.jpeg
Gzmd8BQWgAAIBMN.jpeg
Dàn sao MU chụp hình và ký tặng người hâm mộ - Ảnh: MUFC
30/08/2025 | 12:01

19h30

GzYMNOhXQAEJnxV.jpg
Cunha và các đồng đội cần 3 điểm để trút bỏ áp lực - Ảnh: MUFC
30/08/2025 | 12:00

19h

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Casemiro, Mbeumo, Bruno Fernandes... sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Burnley: Zeki Amdouni, Manuel Benson, Jordan Beyer, Armando Broja, Axel Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương.

assets_goal_com Bryan Mbeumo Man Utd Kyle Walker Burnley.jpg
MU khát khao giành 3 điểm - Ảnh: Goal
