Đội hình ra sân
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount, Cunha.
Burnley: Dubravka; Walker, Larsen, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.
Bàn thắng: Cullen 27' (phản lưới), Mbeumo 57', Bruno Fernandes 90'+7 (pen) - Foster 55', Anthony 66'
|Kết quả
|Vòng 3
|30/08/2025 18:30:00
|Chelsea 2 - 0 Fulham
|30/08/2025 21:00:00
|Manchester United 3 - 2 Burnley
|30/08/2025 21:00:00
|Sunderland 2 - 1 Brentford
|30/08/2025 21:00:00
|Tottenham 0 - 1 Bournemouth
|30/08/2025 21:00:00
|Wolves 2 - 3 Everton
Kết thúc
90'+7
Bàn thắng (3-1, Bruno Fernandes): Amad Diallo bị kéo ngã trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài cho MU hưởng phạt đền.
Ở khoảng cách 11m, Bruno Fernandes tung cú đá hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho đội bóng thành Manchester.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Mbeumo tạt vào trong cho Sesko bật cao đánh đầu qua xà.
80'
MU đang tấn công bế tắc. Zirkzee dứt điểm đầu vòng cấm vọt xà ngang.
72'
HLV Amorim tung Sesko vào thay Casemiro.
66'
Bàn thắng (2-2, Anthony): Tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung gỗ MU, Anthony đá nối đập người Dalot rồi Bayindir vào lưới, san hòa 2-2.
63'
Mbeumo đá phạt góc kiến tạo cho Bruno Fernandes đá nối ngay đầu vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.
60'
Foster một lần nữa thoát xuống đưa bóng vào lưới MU, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
57'
Bàn thắng (2-1, Mbeumo): Ngay ở tình huống phát bóng giữa sân, MU triển khai tấn công ngay. Dalot thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược thuận lợi để Mbeumo sút tung lưới Burnley.
Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Cameroon cho MU.
55'
Bàn thắng (1-1, Foster): Larsen thoải mái tạt vào từ cánh phải cho Foster đệm cận thành gỡ hòa cho Burnley.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Mainoo được tung vào sân thay cho Mason Mount.
Kết thúc hiệp 1
45'+5
MU dàn xếp phản công khá hay. Mbeumo tỉa đường chuyền thông minh cho Amad đặt lòng vọt xà cực kỳ đáng tiếc.
45'
Hiệp một có đến 8 phút bù giờ.
44'
MU dàn xếp phạt góc ấn tượng. Amad Diallo bắt volley căng đầu vòng cấm, nhưng Dubravka đổ người cứu thua.
36'
Hannibal suýt xé lưới đội bóng cũ sau pha xâm nhập vòng cấm đá nối vọt xà.
30'
Matheus Cunha dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Zirkzee.
27'
Bàn thắng (1-0, Cullen phản lưới): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Casemiro đánh đầu trúng xà ngang bật ra. Bóng đập người Cullen bật trở lại qua vạch vội. Bàn thắng có phần may mắn của MU.
22'
Cunha tạt vào từ cánh trái cho Yoro đánh đầu qua xà. Sức ép MU đang tạo ra là rất lớn.
16'
Walker truy cản Mount đầu vòng cấm. Ban đầu, trọng tài cho MU hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, ông đã hủy quyết định.
14'
Đón đường chuyền của Bruno Fernandes, Mbeumo đỡ một chạm hay rồi cứa lòng chân trái buộc Dubravka phải tung người cứu thua.
Ngay sau đó, tiền đạo Cameroon lại có cơ hội volley đưa bóng bay sạt cột.
10'
Burnley dàn thế trận pressing tầm cao, khiến MU gặp khó trong việc triển khai thế trận.
2'
Từ quả phạt góc bên cánh trái, Leny Yoro đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn Burnley.
21h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Casemiro, Mbeumo, Bruno Fernandes... sẽ trở lại đội hình xuất phát.
Burnley: Zeki Amdouni, Manuel Benson, Jordan Beyer, Armando Broja, Axel Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương.