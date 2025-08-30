Bàn thắng (2-1, Mbeumo): Ngay ở tình huống phát bóng giữa sân, MU triển khai tấn công ngay. Dalot thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược thuận lợi để Mbeumo sút tung lưới Burnley.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Cameroon cho MU.