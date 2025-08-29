Garnacho sẽ gia nhập The Blues theo bản hợp đồng có thời hạn 7 năm, sau khi chờ đợi động thái chuyển nhượng suốt mùa hè.

Cầu thủ người Argentina tìm cách rời Old Trafford vì bất đồng với HLV Ruben Amorim, dẫn đến việc bị loại ra khỏi đội hình kể từ đầu mùa.

Garnacho sẽ trở thành người của Chelsea - Ảnh: SunSport

Alejandro Garnacho trở thành thương vụ bán cầu thủ lớn thứ 4 trong lịch sử MU, sau Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Angel Di Maria.

Bên cạnh đó, mức phí thu được từ thương vụ là khoản tiền lớn nhất mà Quỷ đỏ kiếm lời từ một thành viên tốt nghiệp từ học viện.

Ngoài 40 triệu bảng nhận ngay từ Chelsea, MU cũng sẽ được hưởng 10% doanh thu bán Garnacho trong tương lai.

Mùa trước, tài năng trẻ Argentina ghi được 6 bàn và có 2 pha kiến tạo trong 36 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Alejandro Garnacho sẽ là tân binh tấn công thứ năm của Chelsea hè này, sau Joao Pedro, Jamie Gittens , Liam Delap và Estevao.

Về phần MU, khoản tiền 40 triệu bảng được coi là lợi nhuận thuần theo quy định về lợi nhuận và tính bền vững (PSR) của Premier League.

Khoản tiền trên sẽ giúp Red Devils cân bằng lại sổ sách, sau khi chi tiêu mạnh tay vào Matheus Cunha , Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.